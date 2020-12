Dresden

Lutz Riedrich steht an der Tafel und erklärt den deutschen Genitiv. Der 46-Jährige ist geborener Düsseldorfer, evangelisch getauft, hat 13 Jahre in Israel gelebt und dort als Deutschlehrer gearbeitet. Ein idealer Vermittler zwischen zwei kulturellen Welten.

Seine Schüler, sieben junge Männer, kommen aus Israel. Weitere Schüler, darunter drei Frauen, bereiten sich in Israel darauf vor, nach Deutschland zu kommen und zwar an eine der kleinsten Schulen in Dresden.

Diese ist in einem angemieteten Hotel untergebracht. Es handelt sich um die erste Yeshiva im Osten Deutschlands nach dem Massenmord an den Juden während der Nazizeit und die erste liberal-chassidische Yeshiva der Welt.

Rabbiner und Historiker Shlomo Tikochinski unterrichtet

Lehrer für das Judentum aus liberaler Perspektive ist Shlomo Tikochinski, Jahrgang 1966, ein bekannter israelischer Rabbiner und Historiker. Shon Kindi, einer der Schüler, ist 21, geboren in Jerusalem. In den zurückliegenden zwei Jahren hat er in Brasilien Ökonomie studiert. „Ich interessiere mich für die deutsche Kultur“, erzählt er auf Englisch. „Die Menschen hier sind mir etwas näher als die Brasilianer.“ Die Yeshiva vermittle ihm wichtige Grundlagen. „Später möchte ich vielleicht Medizin studieren.“

Avrumi Kroizer, 28 Jahre alt, spricht außer Englisch und Hebräisch auch Jiddisch. Er stammt aus Bnei Brak nordöstlich von Tel Aviv, einem Zentrum des ultraorthodoxen Judentums. Mit neun Brüdern und Schwestern wuchs er in einer geschlossenen chassidischen Gemeinschaft auf. „Mein ganzes Leben habe ich in einer Yeshiva nur die Tora gelesen“, erzählt er. Mit 19 heiratete er, mit 20 hatte er den ersten Sohn. Mit 24 verließ er die Gemeinschaft und ging nach Jerusalem.

Yeshiva, Chassidismus, Baal Shem Tov ■ Yeshiva: geschrieben auch „Jeschiwa“, heißt Jiddisch/Hebräisch so viel wie „sitzen“, auch „Ort, wo man sitzt“. Es bezeichnet eine jüdische Hochschule zum Studium der Tora, also der hebräischen Bibel, das Christen als „Altes Testament“ kennen. Die Anfänge dieser Lehrhäuser gehen zurück bis in die Zeit des jüdischen Exils in Babylonien im 6./7. Jahrhundert. Es existieren verschiedene Formen und Richtungen, auch säkulare, also nicht rein religiöse; die größten in Israel, in den USA, in England und Kanada. In Deutschland gab es bislang zwei, in Frankfurt/Main und in Berlin. Der Unterricht geht normalerweise von 7 bis 22 Uhr. ■ Chassidismus: entstand als jüdische religiöse Gegenbewegung zu den Tora-Gelehrten im späten 18. Jahrhundert. Seine Wurzeln hat er in Südpolen und Litauen; charismatische Rabbiner scharten Gruppen von Schülern um sich, die von einfacher, mystischer Begeisterung geprägt waren und ihre Gottesdienste in Fröhlichkeit feierten. ■ Baal Shem Tov: hebräisch „Besitzer des guten Namens“, abgekürzt „Besht“, ist Rabbi Israel ben Elieser (um 1700-1760), legendärer Begründer der chassidischen Bewegung in Polen-Litauen. Faszinierend für seine Anhänger war seine einfache, ungekünstelte Glaubenspraxis, die allerdings fundamentalistisch orientiert war. Nach dreimaligem Bann erkannten die Orthodoxen sie Mitte des 19. Jahrhunderts als legitime Richtung an ■ Besht Yeshiva Dresden: organisiert als Verein. Sie hilft Aussteigern aus ultra-orthodoxen Gemeinschaften, sich in Gesellschaft und Arbeitswelt zu integrieren. Sie ist offen für alle, bietet Hebräischkurse und Unterricht zum Talmud, einer Sammlung von Schriften und Kommentaren zum religiösen Gesetzeskodex (Mischna). Internet: www.beshtdresden.org; dort auch Angaben zum Spendenkonto

„Meine Eltern haben alle Verbindungen abgebrochen. In Israel ein neues Leben zu beginnen, wäre sehr schwer für mich.“ Das hofft er nun in Dresden tun zu können. Ihn interessieren vor allem Geschichte und das Judentum in Europa.

Akiva Weingarten, seit 2019 Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Dresden, hat eine ähnliche Vergangenheit. Der 36-Jährige wuchs in einer ultra-orthodoxen Gemeinschaft in New York auf. Als Erwachsener wandte er sich der liberalen Strömung des Judentums zu. 2014 siedelte er nach Berlin über.

Sechs Yeshivot ultraorthodoxer Prägung besuchte er vom 14. bis 20. Lebensjahr. „Dort lernt man zwar sehr viel, aber lauter Sachen, die irrelevant sind für das tägliche Leben. Ein Berufsziel strebt man dort nicht an. Man beschäftigt sich nur mit der Tora.“

Vielfältig, nah am Leben und offen

Die Yeshiva, die er in Dresden gegründet hat, soll vielfältiger, näher am Leben und offener sein. Er stellt sich ein liberales Judentum vor, angereichert mit dem religiösen Reichtum der Vergangenheit. „Wir haben in unserer Tradition so vieles, was hunderte, ja tausende von Jahren alt ist. Wenn unsere Religion eine Zukunft haben soll, müssen wir diese Tradition weiterführen, auch als nicht tief religiöse Menschen. Wir als Liberale halten nicht alle Regeln ein wie die Orthodoxen, aber folgen den Kern-Ideen. Die entwickeln wir weiter für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Und dafür braucht auch die Yeshiva-Idee ein update.“

Die Dresdner Yeshiva knüpft an den Chassidismus an, eine osteuropäische, religiös-mystische Strömung, entstanden im 18. Jahrhundert. Deren Begründer ist Israel ben Elieser (um 1700–1760), genannt Baal Shem Tov. Dessen Anfangsbuchstaben bilden den Namen der Schule: „Besht Yeshiva“. Der Unterricht dort bestehe aus drei Säulen, erläutert Akiva Weingarten. Die erste ist bestimmt für Aussteiger aus ultra-orthodoxen Gemeinschaften, die aus Israel oder den USA nach Deutschland gekommen sind – die Kerngruppe der Studenten.

Die zweite, die akademische Judaistik, soll gemeinsam mit der TU Dresden und der Dresden International University (DIU) entwickelt werden und offen sein für alle, auch Nichtjuden. Ebenso wie die dritte, die Kultur vermitteln möchte. „Unser Ziel ist, jüdisches Leben in seiner Offenheit deutlicher als Teil der Gesellschaft zu zeigen“, sagt Akiva Weingarten.

„Wenn wir Antisemitismus reduzieren wollen, brauchen wir vor allem mehr kulturelle Kontakte. Es ist sehr schwer, jemanden zu hassen, den man persönlich kennt.“ Finanziert wird die Yeshiva derzeit rein privat. Deshalb sei sie dringend auf Spenden angewiesen.

„Wir finden die Idee sehr interessant und beobachten das mit großer Neugierde“, sagt Michael Hurshell, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Dresden. Vorstand und Repräsentanz unterstützten die Initiative.

Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Dresden zu werden und sie zu unterstützen, sei für alle Yeshiva-Studenten verpflichtend, betont Akiva Weingarten. „Sie haben viel einzubringen. Sie kennen die Tradition sehr gut, wollen aber liberal sein.“

Von Tomas Gärtner