Johanniter ziehen ins Zentrum von Dresden

Dresden

Der erste gewerbliche Mieter ist in den Vonovia-Neubau an der Seidnitzer Straße 4 a eingezogen. Die Johanniter Unfallhilfe schafft in den Flächen im Erdgeschoss ein soziales Angebot für den Stadtteil, wie Sprecher Danilo Schulz erklärte. Am Freitag wird das neue Johanniter Quartier eröffnet.

Die Hilfsorganisation bietet einen ambulanten Pflegedienst mit Pflegeberatung an, hinzu kommen eine Niederlassung des Hausnotrufdienstes, ein Erste-Hilfe-Bildungszentrum und eine Außenstelle des Kinder- und Jugendtrauerzentrums „Lacrima“.

Individuelle Trauerhilfe für Kinder und Jugendliche

Vonovia errichtet im Areal Seidnitzer Straße fünf moderne Neubauten mit 132 Wohnungen. Das Wohnungsunternehmen schafft aber auch Raum für neue Angebote im Quartier. Damit zieht das Kindertrauerzentrum ins Zentrum der Stadt. „Nichts erschüttert das Leben von Kindern mehr als der Tod eines geliebten Menschen. Erst kommt der Schock, dann die Trauer und mit der Trauer ein Gefühl der Hilflosigkeit – nicht zuletzt bei den verantwortlichen Erwachsenen“, erklärt Schulz.

Im Kinder- und Jugendtrauerzentrum „Lacrima“ würden Kinder und Jugendliche seit Januar 2019 in kleinen Trauergruppen genau die individuelle Betreuung erhalten, die sie in ihrer schwierigen Situation benötigen. Wichtig sei, dass trauernde junge Menschen mit anderen Betroffenen ihre Gefühle teilen könnten.

Das niedrigschwellige und kostenlose Angebot biete Kindern und Jugendlichen einen geschützten Raum, in dem sie ihre Trauer leben könnten. Dabei sei Lacrima keine Therapieform, sondern eine nachhaltige Begleitung und Unterstützung, die jedem Kind helfen könne, seinen persönlichen Trauerweg zu finden. Jetzt können die Treffen auch zentrumsnah angeboten werden. Die Hauptniederlassung in Leuben auf der Stephensonstraße 12-14 bleibt bestehen, so Schulz.

Mit mehr als 40 000 ehrenamtlich Aktiven, rund 25 000 hauptamtlich Mitarbeitenden und rund 1,2 Millionen Fördermitgliedern zählt die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zu den großen Hilfsorganisationen in Deutschland. Seit 1992 setzen sich die Johanniter im Regionalverband Dresden für bedürftige und in Not geratene Menschen ein. Mittlerweile beschäftigt die Hilfsorganisation über 600 ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter.

Zu den Leistungen zählen laut Schulz Fahrdienst, Hausnotruf, ambulante Pflege, ein Tagestreff für Senioren, eine Tagespflege, Betreutes Wohnen, das Bildungszentrum für Betriebs- und Ersthelfer, Rettungs- und Sanitätsdienst, die Motorradstaffel und der Katastrophenschutz mit dem zugehörigen Team für Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) und der Rettungshundestaffel. Weiterhin stehen neun Kindertagesstätten in Trägerschaft der Johanniter, die sich aktuell bei der Unterbringung und Betreuung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine engagieren.

Von Thomas Baumann-Hartwig