Johannisfriedhof Dresden: Gießkannen bald nur noch gegen Pfand

Auf dem Tolkewitzer Johannisfriedhof soll es Gießkannen für die Grabpflege zukünftig nur noch gegen zwei Euro Pfand geben. Das Konzept hat am Mittwochabend im Stadtbezirksbeirat Blasewitz Beatrice Teichmann, Verwaltungsleiterin von Johannis-, Elias- und Trinitatisfriedhof, vorgestellt und um finanzielle Unterstützung des Projekts gebeten. Die wurde in Höhe eine Zuschusses von 2800 Euro bewilligt.

Pfandsystem soll schon Ostern stehen

Die Friedhofsverwaltung müsse ständig neue Gießkannen anschaffen, sagte Teichmann zur Begründung. Sie würden offenbar gerne mitgenommen, obwohl sie durch einen Schriftzug des Johannisfriedhofs markiert seien. In den vergangenen Jahren sieben Jahren mussten etwa 200 neu gekauft werden. „Von denen sind noch gefühlte fünf da.“ Sollte es kein Pfandsystem geben, „werden keine Gießkannen mehr zur Verfügung gestellt“, erklärte Beatrice Teichmann. Das Pfandsystem soll möglichst bis Ostern eingerichtet sein. In der nächsten Sitzung des Stadtbezirksbeirats Altstadt will Teichmann einen gleichlautenden Antrag auch für den Trinitatisfriedhof stellen.

Mit dem Geld für den Johannisfriedhof sollen außerdem ein Schaukasten am Kreuztor aufgestellt und defekte oder marode Latten von Sitzbänken auf dem Friedhof ersetzt werden. Insgesamt bezifferte Teichmann die Anschaffungskosten auf rund 3340 Euro.

Einen Zuschuss von 7000 Euro bewilligte der Stadtbezirksbeirat für die dringend notwendige Restaurierung der Grabstelle des Fotoapparate-Pioniers Heinrich Ernemann, der 1928 auf dem Johannisfriedhof beigesetzt wurde. Dort ist unter anderem die Balustrade gebrochen, Pflanzenbewuchs muss entfernt werden, die Amphoren und der Schriftzug am Grabmal sollen neu vergoldet werden. Die reinen Baukosten schätzte Beatrice Teichmann auf 8000 Euro.

Für die Grabpflege kommen derzeit die Technischen Sammlungen auf, die im früheren Ernemann-Firmensitz an der Schandauer Straße untergebracht sind. Man sei, sagte Teichmann, im Gespräch mit der Denkmalpflege, um eventuell eine Info-Tafel zu Ernemann an der Grabstelle anzubringen.

