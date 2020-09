Johannes Pell wird neuer Chefdirigent der Staatsoperette Dresden

Dresden

Die Staatsoperette Dresden hat mit Johannes Pell einen neuen Chefdirigenten ans Orchester verpflichtet. Im heutigen Saisoneröffnungskonzert wird er sich erstmals dem Publikum vorstellen. Der gebürtige Österreicher, der die Nachfolge von Andreas Schüller antritt, konnte sich gegen 80 Mitbewerber um dieses Amt durchsetzen, darunter auch zwei Bewerberinnen.

Er ist glücklich darüber, dass die Wahl auf ihn gefallen ist: „Ich wusste gar nicht, dass es insgesamt 81 Bewerbungen gab. Das hab ich erst nachträglich aus der Zeitung erfahren. Das ist natürlich ein großes und starkes Gefühl.“ Inzwischen hat er erste Eindrücke von seinem künftigen Orchester sammeln können. Was ihn in seiner Vorfreude nur mehr bestärkt. Er vergleicht die Staatsoperette mit der Musikalischen Komödie in Leipzig und mit der Volksoper in Wien.

Vorzeitiger Umzug nach Dresden

Apropos: Ob seine Herkunft aus dem Heimatland der Operette bei der Wahl wohl eine Rolle gespielt haben mag? Wenn ja, würde das natürlich nie jemand zugeben. Dass sie durchaus hilfreich sein kann, weiß der Dirigent aber schon.

„In Österreich hat diese Musik halt einen sehr hohen Stellenwert. Man hört Johann Strauß, auch wenn man ansonsten eher Pop oder Techno mag, das spielt keine Rolle. Man kommt da einfach nicht drum herum. Natürlich ist das nicht die einzige Voraussetzung für meinen Beruf, aber es hilft freilich schon. Man bekommt diese Musik sozusagen in die Wiege gelegt.“

Der neue Chefdirigent ist bereits im Frühjahr nach Dresden gezogen. Ein Vorteil zwar, um seine neue Wirkungsstätte gründlich kennenzulernen, den er allerdings eher unglücklichen Umständen zu verdanken hat. Denn anders kann man es nicht bezeichnen, dass sein bisheriges Theater in Wuppertal, wo Johannes Pell erfolgreich als Erster Kapellmeister beschäftigt war, Corona-bedingt die Pforten schließen musste.

Den vorzeitigen Umzug nach Dresden sieht er aber auch mit einem äußerst glücklichen Aspekt verbunden, wie der neue Orchesterchef einräumt: „Ich hatte sowieso geplant, in Elternzeit zu gehen, wir haben Nachwuchs bekommen, unser zweites Kind. Just am ersten Tag der Elternzeit hat Wuppertal geschlossen. Da gab es viel Ruhe für den Umzug und viel Zeit mit dem Kind. Gerade in Zeiten wie diesen ist der Bezug zur Familie ganz wichtig.“

Pflege von Operette und Musical

Johannes Pell stammt aus Linz, hat dort sowie am Mozarteum Salzburg studiert und begann seine Karriere am Theater an der Wien. Vor seiner Zeit in Wuppertal war er Kapellmeister Bonn und in Erfurt. Der deutsche Osten und auch Dresden sind für ihn also kein Neuland. Er schwärmt sogar schon von dieser Stadt: „Ich war mehrmals in Dresden, das war für mich schon immer ein wahnsinnig interessanter Ort. Als diese Stelle dann ausgeschrieben war, habe ich sofort gedacht, jetzt werfe ich meinen Hut in den Ring, weil das ja genau das verkörpert, was mich so wahnsinnig interessiert.“

Vor allem ist dies die ausdrückliche Pflege von Operette und Musical. An einem Haus allerdings, das Johannes Pell dann doch überrascht hat: „Dann kam ich hierher und sehe ein neues Gebäude – in Zeiten wie diesen! Das erinnerte mich an Erfurt, wo 2003 ein neues Haus eröffnet wurde, übrigens vom selben Architekten. Damals hatte ich wirklich gedacht, so etwas wird in den nächsten Jahren nicht so rasch wieder geschehen. Also, ich war fasziniert und bin echt begeistert, auch von der Stadt Dresden, dass es solch ein Statement noch gibt!“

Dieses Statement muss für den 38-jährigen Dirigenten wie eine Einladung gewirkt haben. Er brennt darauf, endlich wieder den Takt anzugeben, und freut sich auf sein neues Orchester. Die ersten Neuproduktionen, die Johannes Pell an der Staatsoperette dirigieren wird, stehen längst fest: „Die lustigen Weiber von Windsor“ von Otto Nikolai sowie eine Rarität, die „Polnische Hochzeit“ von Joseph Beer. Eine echte Entdeckung, auch für Johannes Pell. Und selbstverständlich steht der neue Chefdirigent auch beim Neujahrskonzert der Staatsoperette am Pult.

Von Michael Ernst