Eine riesige Grube gähnt neben der Villa an der Leipziger Straße nahe des Alexander-Puschkin-Platzes. An dieser Stelle soll das Wohnbauprojekt Marina Garden, um das es in der Vergangenheit viel Wirbel gab, entstehen.

Bis wann wird das Projekt umgesetzt?

„Der Aushub der Baugrube sowie die Betonierung der Baupfähle ist bereits komplett abgeschlossen. Im nächsten Schritt erfolgt die Montage der Stützen für die großen Baukräne, somit beginnt nun der Hauptteil des Rohbaus“, so Lara Rißland, Assistentin der Projektleitung der CTR Marina Dresden GmbH, auf eine Anfrage der DNN. Das Unternehmen hat die Baugenehmigung für die vier geplanten Mehrfamilienhäuser im Dezember 2021 bekommen. Im Mai soll nun der Hochbau beginnen. Die Fertigstellung beziehungsweise „Nutzungsaufnahme“, wie es der Bauherr formuliert, ist zum 30. April 2024 geplant.

Wie viele Wohnungen entstehen?

In vier Mehrfamilienhäusern entstehen 210 Wohnungen. Davon sind 44 als Ein-Zimmer-Wohnungen, 105 als Zwei-Zimmer-Wohnungen, 43 als Drei-Zimmer Wohnungen und 18 als Vier-Zimmer Wohnungen geplant. 21 Wohnungen werden für den sozialen Wohnungsbau errichtet und für die Dauer von 20 Jahren mit einer Mietpreis- und Belegungsbindung vermietet. Die Tiefgarage verbindet die vier Wohngebäude und verfügt über 154 Stellplätze, so die Auskunft der CTR Marina Dresden GmbH.

Werden die Wohnungen verkauft?

Das ist noch nicht entschieden. „Momentan sieht es danach aus, dass eine Vermietung eher in Frage kommt – das kann sich aber noch ändern“, so Lara Rißland.

Haben alle Wohnräume Tageslicht?

Die vier Wohnhäuser mit den geschwungenen Fassaden werden nach dem Entwurf von Barcode Architects und Lola Landscape aus Rotterdam aus dem Architekturwettbewerb der Stadt umgesetzt, bestätigt die CTR. „Schon in der Phase des Architekturwettbewerbs wurden mögliche Wohnungsgrundrisse für diese spezielle Gebäudeform ausgearbeitet, wir haben das auf den geplanten Wohnungsmix angepasst. Weil die Fassade zu 90 Prozent aus einer verglasten Fläche besteht, ist Tageslicht in allen Wohnräumen gewährleistet“, erklärt die Sprecherin des Bauherren. Und dass die Wohnungen mit einer ökologischen Niedrigenergiekühlung ausgestattet werden.

Ist noch Platz für (öffentliches) Grün?

Der Investor will nach eigener Aussage eine grüne Wohnlandschaft schaffen. „Der begrünte Innenhof sowie die Elbwiese als Spiel-, Sport- und Freizeitanlage (insgesamt 76 Prozent des Grundstückes) werden für die Öffentlichkeit zugänglich sein“, so die CTR. Der Hof werde landschaftlich mit einem Baumhain und Gräsern gestaltet. Es sollen verschiedene Aufenthaltsorte, Sitzelemente und ein Sandspiel für Kleinkinder entstehen. Die große Elbwiesenfläche entlang des Radwegs werde ähnlich gestaltet. Dort sollen „neue Retentionsflächen“ gebildet werden und zum Beispiel ein Spielplatz entstehen. „Weiter verbinden wir den Elbradweg mit dem Alexander-Puschkin-Platz mittels einer Straße für die Öffentlichkeit“, so die CTR.

Was wird aus dem alten Gebäude?

Auf dem Gelände befindet sich noch nahe der Elbe ein altes Gebäude. Es wurde saniert und diene dem Generalunternehmer Dreßler Bau als auch dem Projektteam der CTR als Baustellenbüro, so die Auskunft gegenüber DNN. „Im Zuge der Grünflächengestaltung soll dieses Gebäude dann aber abgerissen werden.“

