Dresden

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es Gewissheit: Die neue Adresse von Wöhrl an der Prager Straße wurde nun vom neuen Vermieter bekannt gegeben. Das Modehaus zieht im kommenden Winter aus seinem jetzigen Domizil und hatte sich lange Zeit um einen Verbleib an der Dresdner Einkaufsmeile bemüht.

Jetzt ist klar: Wöhrl zieht im Winter in die Räume an der Prager Straße, die die Bekleidungskette H&M Anfang Dezember verlassen wird. Der neue Standort war unter den Einzelhändlern an Dresdens Einkaufsmeile lange ein offenes Geheimnis, nachdem Wöhrl seinen Auszug aus dem für ihn Mitte der 1990er Jahre errichteten Wöhrl-Plaza bekannt machte. Das ebenfalls an der Prager Straße gelegene Gebäude soll in ein Hotel umgebaut werden.

Für Wöhrl werden an der neuen Adresse, Prager Straße 11, die Räume von H&M und Schuhhof zusammengelegt. Quelle: Warburg-HIH Invest

Wöhrl will am 1. Februar 2020 das erste Mal nach dem Umzug seine Tore am neuen Standort eröffnen. Dafür wird die H&M-Filiale mit benachbarten Räumen zusammengelegt, die bisher von Schuhhof genutzt wurden, wie der Eigentümer und neue Wöhrl-Vermieter Warburg-HIH Invest jetzt bekannt gab. Für die dann 3700 Quadratmeter große Fläche haben Wöhrl und der Vermieter einen über zehn Jahre laufenden Mietvertrag geschlossen. Das sei „ein Bekenntnis zum wichtigen Standort Dresden und zum Shoppen in der Innenstadt“, sagte Wöhrl-Eigentümer Christian Greiner. Die neuen Räume erfüllten „bestens die Anforderungen an ein modernes Shoppingerlebnis“, begründet er den Umzug.

Hintergrund dafür ist, dass viele Kaufhäuser in den oberen Etagen mit zu geringer Kundenfrequenz zu kämpfen haben. Während Erdgeschoss und erstes Obergeschoss gut besucht sind, machen sich immer weniger die Mühe, bis in den vierten oder fünften Stock zu gehen. Am neuen Standort stehen Wöhrl deshalb auf kleinerer Fläche zwei Stockwerke zur Verfügung.

An den Hotelplänen des Wöhrl-Plaza-Besitzers DC Values gibt es Kritik, vor allem weil sie so tief in die markante und preisgekrönte Architektur eingreifen undweil Mieter dafür ihre Wohnungen verlassen müssen. Nachdem sich eine Verständigung mit Architekt Holger Just, aus dessen Feder der Wöhrl-Plaza stammt, andeutet, soll der Umbau schon Anfang 2020 – also kurz nach dem Auszug von Wöhrl – beginnen.

Von Uwe Hofmann