Jetzt mit Karte: Hier gibt es kostenlose Corona-Schnelltests in Dresden

Dresden

Es sind wieder neue Anbieter hinzugekommen. Die Liste der Einrichtungen, in denen Dresdner einen kostenlosen Schnelltest erhalten, wird immer länger. Die Stadtverwaltung setzt auf das zentrale Testzentrum im Kulturpalast, das Dresden gemeinsam mit den Johannitern betreibt. Weitere kommunale Testzentren soll es nicht geben, dafür ein dichtes Netz an privaten Anbietern in den Stadtteilen. Das funktioniert – es gibt kaum noch weiße Flecken im Stadtgebiet, wie die interaktive Karte zeigt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meisten Testangebote müssen online gebucht werden, es sind aber in vielen Fällen auch telefonische Anmeldungen möglich. Wichtig ist: Nur symptomlose Personen sollten zum Schnelltest gehen. Viele Einrichtungen bieten nicht nur den Schnelltest an, sondern bei einem positiven Ergebnis auch gleich den PCR-Test, der in einem solchen Fall erforderlich ist.

Hier gibt es kostenlose Schnelltests in Dresden Apotheke am Bönischplatz, Bönischplatz 17, 01307 Dresden, Telefon: 4426320, weitere Informationen: https://www.apotheke-am-boenischplatz-dresden.de/ Apotheke am Ei, Liebigstr. 22, 01187 Dresden, Telefon: 4722941, weitere Informationen: https://mattheus-apotheke-dresden.de/apotheke-am-ei/ Apotheke am Wilden Mann, Großenhainer Straße 186, 01129 Dresden, Telefon: 3239823, weitere Informationen: https://www.apo-am-wilden-mann.de/ Apotheke im Ärztehaus Mickten, Wurzener Straße 5, 01127 Dresden, Telefon: 8522303, weitere Informationen: https://med-dresden.de/serviceleistungen/corona-schnelltest/ Apotheke im World Trade Center, Freiberger Straße 35, 01067 Dresden, Telefon: 4820980, weitere Informationen: https://www.bm-apotheken.de/die-apotheken/apotheke-im-world-trade-center/ Apotheke Johannstadt (extern), Gutenbergstraße 6, 01307 Dresden, Telefon: 4495011, weitere Informationen: https://www.apotheke-johannstadt.de/willkommen.html Apotheke Löbtau Passage, Kesselsdorfer Straße 1, 01159 Dresden, Telefon: 4241241, weitere Informationen: https://loebtaupassage.com/shops/apotheke-loebtau-passage Apotheke Naußlitz-Center, Kesselsdorfer Straße 81, 01159 Dresden, Telefon: 4248616, weitere Informationen: https://www.aponausslitz.de/angebote.php ASKIR Pflegedienst, An der Pikardie 10, 01277 Dresden, Telefon: 43610310, weitere Informationen: https://askir.de/ AWO Seniorenzentrum „Prof. Rainer Fetscher“, Jonsdorfer Straße 20, 01259 Dresden, Telefon: 20420, weitere Informationen: https://www.awo-in-sachsen.de/senioren/pflegewohnheime/awo-seniorenzentrum-prof-rainer-fetscher/#1 Bahnhof-Apotheke, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, Telefon: 26731960, weitere Informationen: https://www.city-apotheken-dresden.de/ BE.SAFE Kurländer Palais, Tzschirnerplatz 3, 01067 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://besafe-coronatest.de/#home Blue Marlin Apotheke, Fetscherstraße 29, 01307 Dresden, Telefon: 56374800, weitere Informationen: https://www.bm-apotheken.de/die-apotheken/blue-marlin-apotheke/ Co Care Testzentrum Dresden, Wilhemine-Reichard-Ring 1, 01109 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://cocare-dresden.ticketbird.de/ Corona Testcenter Dresden, Leipziger Str. 54, 01127 Dresden, Tel.: 84228557, weitere Informationen: https://www.corona-testcenter-dresden.de/ Corona Testzentrum Dresden Pieschen, Hubertusstraße 12a, 01129 Dresden, Telefon: 8492124, weitere Informationen: https://www.testzentrum-pieschen.de/ Covid Testcenter Dresden, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://www.covidtestcenter-dresden.de/ Dresden-Schnelltest Louisenstraße, Louisenstraße 67, 01099 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://www.dresden-schnelltest.de/ Dresden-Schnelltest Weiße Gasse, Weiße Gasse 2, 01067 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://www.dresden-schnelltest.de/ DRK Dresden, Klingerstraße 20, 01139 Dresden, Telefon: 8500211, weitere Informationen: https://www.drk-dresden.de/coronatestkurse/brandschutzhelfer-coronatest-und-spezialkurse/corona-schnelltest-uebersicht.html DRK Langebrück, Radeberger Straße 4, 01465 Langebrück, weitere Informationen: https://www.drk-dresdenland.de/angebote/gesundheit/covid-schnelltest-in-langebrueck/ easyApotheke Löbtau, Kesselsdorfer Straße 8, 01159 Dresden, Telefon: 21293633, weitere Informationen: https://loebtau.easyapotheken.de/ Greifen Apotheke, Amalie-Dietrich-Platz 3, 01169 Dresden, Telefon: 4117055, weitere Informationen: https://www.bm-apotheken.de/die-apotheken/greifen-apotheke/ Helmholtz-Apotheke, Rugestraße 13, 01069 Dresden, Telefon: 4710116, weitere Informationen: https://www.helmholtz-apotheke.de/ Igel Apotheke, Stephensonstraße 54, 01257, Telefon: 2050800, weitere Informationen: https://www.igel-apotheke-dresden.de/ Johanniter Corona-Teststation, Am Grünen Zipfel 2, 01109 Dresden, Telefon: 2091444, weitere Informationen: https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/ Kreuz Apotheke, Hohe Straße 70, 01187 Dresden, Telefon: 4719320, weitere Informationen: http://www.kreuzapo.net/ Kronen-Apotheke, Markt 8, 01328 Dresden, Telefon: 2640063, weitere Informationen: http://www.kronen-apotheke-schoenfeld.de/ Liebig Apotheke, Liebigstraße 23, 01187 Dresden,Telefon: 4675120, weitere Informationen: http://19769.apotheken-website-vorschau.de/ Ostend Apotheke, Löwenstraße 12, 01099 Dresden, Telefon: 8045018, weitere Informationen: https://www.ostend-apo.de/ Panorama-Apotheke, Kohlenstraße 18, 01189 Dresden, Telefon: 40350631, weitere Informationen: https://www.panorama-apotheke.de/ PPS Medical Fitness GmbH, Wiener Straße 40, 01069 Dresden, Telefon: 8045018, weitere Informationen: https://portal.pps-medical-fitness.com/ pro:med Pflege GmbH, Gerokstraße 27, 01307 Dresden, Telefon: 65289450, weitere Informationen: https://www.promed-verbindet.de/ Rosen-Apotheke, Borsbergstraße 19, 01309 Dresden, Telefon: 3179399, weitere Informationen: https://www.rosen-apotheke-dresden.de/ SaXonia Apotheke, Prager Straße 8a, 01069 Dresden, Telefon: 4904949, weitere Informationen: https://www.gesundleben-apotheken.de/saxoniaapo-dresden Schnelltestzentrum Neustadt, Königsbrücker Straße 53, 01099 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://schnelltest-neustadt.de/ Schwan-Apotheke, Räcknitzhöhe 35, 01217 Dresden, Telefon: 4761013, weitere Informationen: https://www.gesundleben-apotheken.de/schwan-apotheke-dresden Sonnen-Apotheke, Pirnaer Landstraße 230, 01259 Dresden, Telefon: 20579345, weitere Informationen: http://sonnen-apotheke-dresden.de/index.php Sophien Apotheke, Lockwitzer Straße 9, 01219 Dresden, Telefon: 4519135, weitere Informationen: https://mattheus-apotheke-dresden.de/antigen-schnelltest/# TeamEscape Corona Checkpoint, Rothenburger Straße 7, 01099 Dresden, Telefon: 27550589, weitere Informationen: https://www.coronacheckpoint.de/kontakt-corona-testzentrum.html Testcenter Dresden, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden, weitere Informationen: https://15minutentest.de/dresden/ Testzentrum Kulturpalast, Schloßstraße 2, 01067 Dresden, Telefon: 2091444, weitere Informationen: https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/ Testzentrum Schäferstraße, Schäferstraße 59, 01067 Dresden, Telefon: 26354086, weitere Informationen: https://testzentrum.tkf-dresden.de/ Vital Apotheke, Leipziger Straße 40, 01127 Dresden, Telefon: 8112310, weitere Informationen: https://www.mit-uns-natuerlich.de/

Von Thomas Baumann-Hartwig