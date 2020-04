Jetzt gibt es wieder Hoffnung für historisches Haus in Dresden-Trachau

Dresden

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr hat am Mittwochnachmittag ohne Gegenstimme einem Antrag von Grünen und SPD auf Einführung einer Erhaltungssatzung für Trachau zugestimmt. Die Verwaltung kann damit den bisher genehmigungsfreien Abbruch des Gebäudes Wilder-Mann-Straße 44 zunächst für ein Jahr untersagen.

Die Eigentümer wollen das historische Gebäude abreißen, um Baufreiheit für einen größeren Neubau zu gewinnen. Den noch im Haus wohnenden Mietern wurde bereits gekündigt. Grünen-Stadtrat Thomas Löser hatte eine Petition initiiert, die binnen kürzester Zeit knapp 2000 Unterstützer gewann. In einer Stellungnahme für den Petitionsausschuss bedauert das städtische Amt für Denkmalschutz den drohenden Verlust. Auch der Stadtbezirksbeirat Pieschen hat sich bereits mit großer Mehrheit gegen den Abriss ausgesprochen.

Öffentliche Anhörung am 20. Mai

Auf Antrag von Kati Bischofberger, Grünen-Stadträtin aus Pieschen, wurde am Mittwoch im Petitionsausschuss beschlossen, für die nächste Sitzung am 20. Mai den Eigentümer des Gebäudes, die Petenten sowie Vertreter des Denkmalschutzes und des Stadtplanungsamtes zu einer öffentlichen Anhörung einzuladen. „Diese wunderschönen alten Villen prägen das Gesicht unserer Stadt. Es ist in meinen Augen ein Frevel, derartiges Kulturgut sehenden Auges zu vernichten“, erklärte die Stadträtin.

Löser forderte, dass das mit der verabschiedeten Satzung gewonnene Jahr genutzt wird für Gespräche mit den Eigentümern über den Erhalt und die Sanierung des Gebäudes. „Es kann nicht angehen, dass lediglich auf Grund von erhöhten Gewinnabsichten bewohnte historische Bausubstanz in Dresden abgerissen wird. Leider haben die Eigentümer auf meinen offenen Brief von vor sechs Wochen bis heute nicht reagiert.“

CDU-Stadtrat Veit Böhm wies darauf hin, dass der Beschlussvorschlag von Grünen und SPD auf Initiative der Christdemokraten an wichtigen Stellen ergänzt wurde: „Wir sind für den Erhalt der historischen Bausubstanz in dem Viertel. Aber wir sind dagegen, dass mit einer Satzung für alle Hausbesitzer der Bau von Carports, Grundstückseinfriedungen und Solaranlagen oder sogar der Einbau von Markisen unter Genehmigungsvorbehalt gestellt wird. Hier sind die Antragsteller weit über das Ziel hinaus geschossen.“ Wäre die Satzung ohne Änderung beschlossen worden, hätte das zu einem enormen Genehmigungsaufwand für viele Eigentümer geführt, so Böhm.

