Jenoptik expandiert in Dresden

Dresden

Der Technologie-Konzern Jenoptik baut im Dresdner Norden bis 2025 ein modernes Fertigungsgebäude und einen neuen Bürokomplex. Das kündigte der Konzern am Mittwoch an. Mit dem Neubau reagiere das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach Optiken und Sensoren für die Halbleiterindustrie. Der Konzern hat ein 24.000 Quadratmeter großes Grundstück im Airportpark Dresden erworben.

Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2022

Dresden sei innerhalb Deutschlands ein wichtiger Standort der Halbleiterindustrie, an dem viele globale Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Branche präsent seien, erklärte eine Unternehmenssprecherin den Grund für die Standortentscheidung. Die Planungen für ein neues Jenoptik-Reinraumgebäude und den modernen Bürokomplex würden jetzt starten. Diese sollten noch dieses Jahr zur Genehmigungsreife geführt werden. Der Baubeginn sei in der zweiten Jahreshälfte 2022 geplant, Anfang 2025 solle die Produktion in der neuen Fabrik starten. Angaben zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen noch nicht.

„Mit unserer Investition sichern wir unser weiteres Wachstum und stärken unsere Position als verlässlicher Ausrüster der globalen Chipindustrie“, erklärte Jenoptik-Vorstandsvorsitzender Stefan Traeger. Weltweit würden die Halbleiterhersteller in den Ausbau der Produktionskapazitäten investieren, da aufgrund der Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche die Nachfrage steige.

Seit 2007 ist Jenoptik in Dresden direkt präsent. Der Konzern sei in der Landeshauptstadt in ein enges Kooperationsnetzwerk aus Forschungsinstituten und Industriepartnern eingebunden. Der Photonik-Konzern entwickelt und produziert in Dresden optische Komponenten mit lithografischen Verfahren sowie Präzisions-Sensormodule.

Ein starkes Signal für die Stadt und die Region

Rund 4400 Beschäftigte arbeiten bei Jenoptik weltweit, Hauptsitz des Konzerns ist Jena. Die Jenoptik AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDax und TecDax geführt. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Jenoptik einen Umsatz von rund 767 Millionen Euro.

„Die Entscheidung von Jenoptik für Dresden ist ein starkes Signal für die Stadt und die Region“, erklärte Steffen Kaden. Wirtschaftspolitiker der CDU-Stadtratsfraktion. „Mit einer weiteren Fab für einen globalen Ausrüster der Chipindustrie erwarte ich wichtige Impulse für die Dresdner Halbleiterindustrie.“

Dresden ist ein Zentrum der Halbleiterindustrie in Europa. Am kommenden Montag wird das neue Werk von Bosch im Norden eröffnet, in das das Unternehmen rund eine Milliarde Euro investiert hat.

Von Thomas Baumann-Hartwig