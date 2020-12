Dresden

Die Jazztage Dresden waren Ende Oktober bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Nicht mit furiosen Konzerten und künstlerischen Glanzleistungen, sondern mit einem für Coronazeiten – vorsichtig formuliert – kreativen Veranstaltungskonzept. Gäste wurden in Zehnergruppen zusammengefasst und durften ohne Mund-Nase-Bedeckung und Abstand eine „freiwillige Infektionsgruppe“ bilden.

Freiwillige Infektionsgruppen als „völlig unethischer Menschenversuch“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte seinerzeit das Vorgehen bei den Jazztagen scharf kritisiert. „,Freiwillige Infektionsgruppen’ mit Wildfremden zu bilden, ist ein völlig unethischer Menschenversuch, der die Bemühungen zur Eindämmung des Virus auf unsägliche Art untergräbt“, wetterte der Politiker. Jetzt waren die Jazztage Thema im Kulturausschuss des Stadtrats. Allgemeine Lesart: Alles nur ein Missverständnis.

Anzeige

„Das Hygienekonzept entsprach zum Zeitpunkt der Genehmigung der geltenden Corona-Schutz-Verordnung vom 29. September, nach deren Paragraf 2 Absatz 9 der Mindestabstand bei gewährleisteter Kontaktdatennachverfolgung unterschritten werden konnte“, teilte die Verwaltung den Ausschussmitglieder mit. Gleichwohl hätten Veranstalter und Gesundheitsamt den Begriff der sogenannten „freiwilligen Infektionsgemeinschaften“ zunächst unterschiedlich interpretiert.

Keine infektionsschutzrechtlichen Konsequenzen

Fakt sei: Die wahllose Vermischung einander absolut fremder Menschen sei zu keinem Zeitpunkt auf Zustimmung des Gesundheitsamts gestoßen, so die Verwaltung. Das Gesundheitsamt habe das nach dem Konzert unverzüglich mit dem Veranstalter erörtert. Auf Betreiben des Gesundheitsamtes habe der Veranstalter sein Hygienekonzept angepasst und das auf seiner Homepage auch in geänderter Weise kommuniziert. Die Bildung „freiwilliger Infektionsgemeinschaften“ sei unterbunden worden. Der Sachverhalt habe deshalb keine infektionsschutzrechtlichen Konsequenzen nach sich gezogen, so das Gesundheitsamt.

Auch aus kulturförderrechtlicher Sicht gebe es keine Beanstandungen, teilte das Kulturamt mit. Für das kommende Jahr 2021 schlage die Kulturverwaltung erneut eine institutionelle Förderung für die Jazztage Dresden vor – wegen des Haushaltsentwurfes gekürzt gegenüber der aktuellen Förderhöhe.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

Die Stadt habe mit der am 23. Oktober in Kraft gesetzte Allgemeinverfügung nochmals verbindliche Auflagen hinsichtlich der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, zur Da­tenerhebung, zur Einhaltung von Mindestabständen und zur Zusammensetzung von Hausständen für alle Veranstaltungsformate formuliert. Damit seien etwaige Interpretationsspielräume ausgeräumt worden. Wegen der Infektionssituation ist das kulturelle Leben im Freistaat und in Dresden inzwischen zum Erliegen gekommen.

Von Thomas Baumann-Hartwig