Jaroslav Rudis erhält 2020 den Chamisso-Preis

Dresden

Jaroslav Rudis erhält den Chamisso-Preis/Hellerau 2020. Verliehen werden soll ihm die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am 5. Februar 2020 im historischen Gebäudeensemble der Deutschen Werkstätten Hellerau, wie das Preissekretariat mitteilte. Der tschechische Schriftsteller, der 1972 in Turnov geboren wurde, in Lomnice nad Popelkou ( Lomnitz an der Popelka) aufwuchs und seit 2006 in Prag lebt, werde für sein bisheriges literarisches und kulturelles Schaffen geehrt, besonders für seinen jüngsten Roman „ Winterbergs letzte Reise“ ( Luchterhand). Der ist sein erstes Buch, das er auf Deutsch schrieb.

Darin lasse Rudis einen alten Mann und seinen jungen Pfleger auf einer langen Zugfahrt das fatale 20. Jahrhundert mit seinen Kriegen, Vertreibungen und ideologischen Brüchen auf überraschende Weise ergründen und eigene Verwicklungen aufspüren, lobte die fünfköpfige Jury. Dem Autor gelinge die originelle literarische Inbesitznahme geschichtsträchtigen Terrains.

Stück „Anschluss“ auf nächste Spielzeit verschoben

Jaroslav Rudis ist nicht nur Schriftsteller, auch Drehbuchautor, Musiker (Kafka-Band) und Dramatiker. Für die nächste Spielzeit 2020/21 plant das Kleine Haus des Dresdner Staatsschauspiels die Uraufführung seines Stückes „Anschluss“ in der Regie von Mina Salehpour. Die „düstere Komödie mit Musik“ spielt im Bahnhofsgasthaus eines abgehängten sächsisch-böhmischen Grenzdorfs, einst mondäner Luftkurort. Dort wird eine geheime Konferenz mit 200 Ehrengästen vorbereitet. Sie soll den Weg frei machen für den Anschluss von Sachsen an Böhmen.

Ursprünglich sollte die Inszenierung am 11. Januar 2020 auf die Bühne des Kleinen Hauses kommen, ist aber inzwischen verschoben worden, „um eine sorgfältige Vorbereitung für die Umsetzung“ zu sichern, wie die Intendanz des Theaters mitteilte.

Rudis’ Stück „Böhmisches Paradies“ wird derzeit im Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen gespielt. Regie führte Stefan Wolfram. Die nächste Vorstellung ist für 25. Januar 2020 angesetzt.

Von Tomas Gärtner