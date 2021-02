Dresden

Die Parole „Überholen ohne einzuholen“ gab Staats- und Parteichef Walter Ulbricht einst zu DDR-Zeiten aus, was bis auf die gläubigen Sozialisten von der Bevölkerung aber insgeheim eher mitleidig belächelt und in den 1970er oder 1980er Jahren parteioffiziell und propagandistisch auch kaum mehr verwendet wurde.

Den Sachsen gelang ein solcher Überholvorgang mal. Zu Zeiten Augusts des Starken waren sie – das lässt sich wohl auf den zweiten Blick so sagen – auf Augenhöhe mit China und Japan in Sachen Porzellanherstellung. Mit einiger Berechtigung erklärte Johann Friedrich Böttger dem sächsischen Regenten, der ungeduldig auf die Herstellung von Gold gewartet hatte, dass er nun ein Stück von dem „guthen weißen Porcellan sambt der allerfeinsten Glasur, und allen zubehörigen Mahlwerck, welcher der alt=Indianischen wo nicht vor, doch wenigstens gleichkommen soll“.

Als August der Starke dann das Holländische Palais zum Japanischen Palais umbauen ließ, war erst recht kein Platz mehr für sich erst später und vornehmlich in bürgerlichen Kreisen als vornehm erachtete Bescheidenheit. Die Vorhalle des Japanisches Palais ziert explizit ein Giebelrelief (von Benjamin Thomae), auf dem der Sieg des sächsischen Porzellans über jenes „made in Fernost“ klipp und klar gefeiert wird. Die Saxonia weist eine chinesische Delegation mit ihren mitgebrachten Porzellangeschenke zurück, was aus sächsischer Produktion stammt, wird hingegen huldvoll und freudig entgegengenommen.

Wiedehopf aus Porzellan, geschaffen von Johann Joachim Kändler. Quelle: Repro

Entsprechend sei das Japanische Palais denn auch nicht als „verspielte Chinoserie“ aufzufassen, „sondern als Monumentalbau, der in seinem Bildprogramm und seiner architektonischen Struktur die künstlerisch-industriellen Leistungen und die Weltgeltung des Kurfürstentums Sachsens veranschaulichen soll“, wie in dem von Kristina Friedrichs, Stefan Hertzig und Henrik Karge verfassten Band „Das Japanische Palais. Porzellanschloss – Staatsmonument – Museum“ versichert wird.

Der Escorial, die Klosterresidenz in Spanien, stand geistig Pate

Das Buch der „Forschergemeinschaft“ dürfte auf absehbare Zeit das Opus Magnum zu diesem Bauwerk, das nicht wenige zu den bedeutendsten Schlossbauten des 18. Jahrhunderts in Deutschland rechnen, bleiben.

Der Titel ist fast ein Etikettenschwindel, ist aber in diesem Fall kein Makel. Beleuchtet wird nämlich nicht nur die durchaus komplizierte Planungs-, Entstehungs- und Nutzungsgeschichte des nach Plänen Pöppelmanns, Longuelunes und De Bodts zwischen 1729 und 1738 (halbwegs) errichteten Schloss, sondern es wird in gebührender Ausführlichkeit auch auf weitreichende kultur- und geistesgeschichtliche Einflüsse sowie diverse geistig Pate stehende Vorbildbauten eingegangen. Da wäre vor allem der Escorial (die berühmte Klosterresidenz Philipps II. von Spanien), der August der Starke bei einem Besuch im Rahmen seiner Kavalierstour in jungen Jahren ungemein beeindruckt hatte.

Prunkküchen als Spiegelbild weiblicher Tugendhaftigkeit

Aus den überlieferten Quellen wird reichlich zitiert. Viel auf Französisch, was in höheren Adelskreisen früher Lingua franca war. Da die Passagen aber nicht übersetzt werden, wird zumindest mancher Leser sich ähnlich wie Colonel Race fühlen, der den belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot in dem Krimi(nalfilm)klassiker „Tod auf dem Nil“ wiederholt wissen lässt: „Ich wünschte, Sie würden sich einer geläufigeren Sprache (also Englisch) befleißigen!“ Eingestreut sind diverse Kurzbiografien, ob nun von den maßgeblichen Architekten oder von Gottfried Semper, der 1835/36, als er für die Neuausmalung der Antikensäle verantwortlich zeichnete, noch keine bekannte Persönlichkeit war, sondern erst kurz zuvor seine Ausbildung zum Architekten abgeschlossen hatte und nach Dresden berufen worden war.

Mal wird ein Blick auf die Hintergründe der sächsisch-polnischen Union geworfen, mal werden Aspekte und Formen höfischer Repräsentation erhellt. Auch wird der sich bei einem Werk über ein Porzellanschloss aufdrängenden Frage nachgegangen, inwieweit es das Weiße Gold vermochte, zum „Medium für den Transfer politischer Ideen und repräsentativer Ansprüche“ zu werden. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Umbau des Japanischen Palais zum „MVSEVM VSVI PVBLICO PATENS“ (Museum zur öffentlichen Nutzung offenstehend) in den Jahren 1778 bis 1786 nach Plänen von Gottlob August Höltzer und Christian Friedrich Exner, als das Bauwerk Antikensammlung und Münzkabinett sowie die kurfürstlichen Bibliothek aufnahm, die nach Zahl und Bedeutung der Bücher eine der wichtigsten ihrer Art im deutschsprachigen Raum war.

Erstmals werden die mehr als 350 bauzeitlichen Pläne, Risse und Darstellungen, die im Original vorzugsweise im Landesamt für Denkmalpflege oder im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden schlummern, ausgewertet und zusammen mit den ungefähr 70 Farbfotografien der Semper’schen Ausmalung vollständig in einem Katalog publiziert. Ergänzt werden die vielen Abbildungen von (3D-)Visualisierungen, die im Rahmen der Erforschung der Baugeschichte erstellt wurden.

Die Raumbeschreibungen lesen sich auf Dauer etwas öde, aber gut, es sollte ja der große Rundumschlag zum Thema Japanisches Palais sein. Aufgelockert wird die Darstellung aber durch allerlei kurzweilige „Histörchen“. So erfährt man, dass zu den wenigen Umbaumaßnahmen, die nach 1722 realisiert wurden, die Einrichtung sogenannter Prunkküchen im Souterrain des Hauptgebäudes des Holländischen Palais gehörte.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders als die in den Untergeschossräumen der Seitengebäude untergebrachten Nutzküchen, die wirklich der Zubereitung von Essen dienten, hatten Prunkküchen im 17. und 18. Jahrhundert rein repräsentative Zwecke zu erfüllen. Sie hingen aufs Engste mit dem Sammeln von Porzellan zusammen und waren sowohl im höfischen als auch im bürgerlichen Bereich anzutreffen. Indem sie ein Spiegelbild weiblicher Tugendhaftigkeit darstellten, waren sie vor allem ein Charakteristikum einer frauenspezifischen Repräsentationskultur. In den zumeist mit Delfter Fliesen ausgelegten Küchen wurden hauptsächlich Trink- und Essgeräte, bisweilen aber auch Kochutensilien und Bestecke ausgestellt.

Die angedachte Tiergalerie war schwer umzusetzen

Bemerkenswert auch diverse Anmerkungen zur Raumfolge und funktionalen Gliederung eines Schlosses an der Schnittstelle zwischen Architektur und Zeremoniell. So wird festgehalten, dass Vorzimmer eine zeremoniell bedingte, bauliche Notwendigkeit waren. Da eine barocke Empfangssituation durch graduelle Zugänglichkeit bestimmt war, benötigte man mehrere hintereinander geschaltete Räume. Je höher der Rang des Besuchs, desto weiter wurde der Zutritt erlaubt. Die Mindestanforderung an die Raumfolge waren demnach ein bis zwei Vorzimmer, ein Audienzsaal und eine Retirade oder ein Kabinett sowie gegebenenfalls eine Garderobe. Im Japanischen Palais steigerte man diese Disposition deutlich. „Bereits die Anzahl der Vorräume belief sich auf vier und auch der Einsatz von zwei Galeriesälen war bemerkenswert“, hält die Kunsthistorikerin Kristina Friedrichs fest.

Elbgalerie im Japanischen Palais mit Blick zum Thron. So hätte es – „Noblesse oblige“ – aussehen können, wie diese Visualisierung von 2015 verdeutlicht. Quelle: Repro

Angedacht war im Porzellan-Schloss auch – und zwar in der oberen stadtseitigen Galerie – eine Tiergalerie. Man hoffte, die Tiere aus Porzellan in lebensechter Weise mit bunten Unterglasurfarben bemalen zu können, wodurch sich ein leuchtend-schimmerndes Erscheinungsbild ergeben hätte. Das scheiterte zumindest im frühen 18. Jahrhundert jedoch an der noch nicht beherrschten Brenntechnik, die großformatige Stücke schwinden ließ und ein zweites Brennen für den Auftrag von Unterglasurfarben unmöglich machte. Aus diesem Grund wurden die ins Japanische Palais gelieferten Meißner Tierplastiken nach 1733 durch Hofmaler Christian Reinow „mit bunten Öl-Farben“ in Kaltfarbentechnik bemalt. Richtig zufrieden war man allerdings mit den so erzielten Ergebnissen nicht.

Bekanntlich war das Japanische Palais beim Tod seines Spiritus Rectors, also Augusts des Starken, 1733 nicht fertig. Entgegen der Mär stellte sein Sohn König August III. das ehrgeizige Bauprojekt aber nicht gänzlich ein. Schon aufgrund der gebotenen Pietät seinem Vater gegenüber, sah er sich „sicherlich verpflichtet“, die Baumaßnahme fortzusetzen, wie Hertzig klarstellt. Aber August III. hatte halt noch viele andere kostspielige Bauprojekte am Laufen, anfangen vom Bau der Katholischen Hofkirche über den Umbau des Stallgebäudes zur Gemäldegalerie bis hin zum Ausbau von Schloss Hubertusburg.

Stefan Hertzig, Kristina Friedrichs, Henrik Karge (Hrsg.): Das Japanische Palais. Porzellanschloss – Staatsmonument – Museum. Konzeption und Baugeschichte, Michael Imhof Verlag, 736 Seiten, 906 Abbildungen, 99 Euro, ISBN: 978-3-7319-0795-4

Von Christian Ruf