Fotos, Fotos, Fotos: Diese Bildergalerien haben 2019 die meisten DNN-Leser interessiert

Dresden

Viele unserer Geschichten in 2019 leben von Bildern. Konzerteindrücke, Demonstrationen, Politiker, eine glanzvolle Hochzeit und ein brennendes Wahrzeichen – sie alle landen in der Hitliste der meistangeschauten Fotostrecken des Jahres auf DNN.de.

1. So war das Rammstein-Konzert in Dresden

Nach zehn Jahren Albumpause gastierten Rammstein im Juni zweimal vor ausverkauftem Haus im Rudolf-Harbig-Stadion. Mit reichlich zwei Stunden brachialem Sound und gigantischer Show ließ die Band die Herzen der 25.000 Fans zweifelsohne höher schlagen.

Feuer und Wasser: Rammstein hat am Mittwoch das erste von zwei Konzerten in Dresden gegeben.

Die Fotostrecke vom ersten Konzertabend hat die DNN.de-Leser 2019 am meisten interessiert.

2. Semperopernball 2019: Die schönsten Ballkleider

„Faszination Dresden – Träume werden wahr“ lautete das Motto des 14. Semperopernball. Inoffiziell passt aber jedes Jahr auch dieser Slogan: „Sehen und gesehen werden“. Für das besondere Gala-Event werfen sich die Gäste mit viel Aufwand in Schale. Auf Platz zwei landet unsere Bildergalerie mit den Mode-Highlights des Balls.

Der Semperopernball 2020 wirft übrigens schon seine Schatten voraus. Die 15. Ausgabe geht am 7. Februar, moderiert von „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers und Sänger Roland Kaiser, über die Bühne.

3. Der BRN-Sonnabend 2019

Spaß, Musik und gute Laune: Dresdens Szeneviertel feierte Mitte Juni bei extrem sommerlichen Temperaturen zum 29. Mal die Bunte Republik Neustadt. Die Bilder vom Party-Sonnabend landet auf Platz drei der Hitliste.

Das Stadtteilfest verlief insgesamt recht friedlich. Polizei und Ordnungsamt vermeldeten jedoch 89 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, darunter 43 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

4. Impressionen der ersten „Kaisermania“

„Es ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen“, meinte Schlagerstar Roland Kaiser beim Auftaktkonzert der diesjährigen vierteiligen Kaisermania. 12.000 Fans pilgerten Anfang August aus allen Ecken der Republik ans restlos ausverkaufte Dresdner Elbufer. Die Shows vor historischer Kulisse sind seit Jahren das Highlight jedes „Roli“-Fans.

„Der Mann hat die Massen im Griff und versteht es, die Liebe und das Leben zu feiern“, lobte auch DNN-Rezensentin Kaddi Cutz,

5. Die Tolerade und die Parade der Vielfalt 2019

Mit lauten Bässen, Tanz und Samba haben Tausende Menschen Anfang Mai in Dresden mit der Tolerade und der Parade der Vielfalt gemeinsam ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zu­sammenhalt gesetzt. Von Regen und kalten Temperaturen ließen sich die Teilnehmer nicht abschrecken und zeigten: Dresden ist und kann bunt.

6. Neil Young am Dresdner Elbufer

Der Altmeister des Folkrock und Godfather of Grunge, Neil Young, war im Juli 2019 am Dresdner Elbufer zu erleben. Seine Fans feierten ihn und seine Begleitband Promise of the Real ausgiebig. Die Bilder vom Konzert belegen Platz sechs.

7. Glamouröse und einmalige Hochzeit im Dresdner Schloss

1719 heirateten Friedrich August II. und die österreichische Kaisertochter Josepha in Dresden unter selten pompösen Umständen. Zum 300. Jubiläum der prunkvollsten Hochzeit des europäischen Barocks verloste die Dresden Marketing GmbH eine einmalige „ Traumhochzeit. 1719 reloaded“.

Die glücklichen Gewinner: Christina Berndt und Klaas Wiersma. Das Paar heiratete am 8. Oktober im Dresdner Schloss, Oberbürgermeister Dirk Hilbert hielt die Traurede. Die Fotos der einzigartigen Eheschließung:

Zur Galerie Ein eigens für ihre Trauung geschriebenes Lied, Riesenhochzeitstorte und andere Überraschungen warteten auf Christina und Klaas, die sich am 8. Okober, 13.15 Uhr im Kleinen Ballsaal des Dresdner Schlosses das Ja-Wort gaben.

8. Kathedrale Notre-Dame in Paris in Flammen

Auf Platz acht der meistgeklickten Fotostrecken des Jahres 2019 auf DNN.de landet das einzige Top Ten-Thema ohne direkten Dresden-Bezug: Die Bilder der brennenden Kathedrale Notre-Dame de Paris.

Das verheerende Feuer war Abend des 15. April ausgebrochen und beschädigte große Teile des Dachstuhls. Auch die Ausstattung der Kirche wurde durch Ruß, Hitze und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.

Im Anschluss entspann sich auch in Dresden ein „Was wäre wenn..“ um den Brandschutz der Frauenkirche.

9. Proteste bei Kanzlerin-Besuch in Dresden

Im Juni besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) Dresden, um an einem Kongress zum Thema Künstliche Intelligenz teilzunehmen. Die AfD wiederum nahm dies zum Anlass, gegen die Flüchtlingspolitik Merkels zu demonstrieren.

Rund 150 Personen begleiteten die Ankunft der Politikerin auf dem Neumarkt mit Pfiffen und „ Merkel muss weg“-Rufen.

10. So ist die AfD künftig im Stadtrat vertreten

Nach der Stadtratswahl im Mai widmeten wir jeder im Stadtrat vertretenen Partei und jedem Bündnis eine eigenen Fotostrecke. Am interessantesten für die DNN.de-Leser: Die vielen neuen Gesichter bei der AfD, bei der Wahl 17,1 Prozent einfuhr und jetzt mit zwölf Stadträten agieren kann. Das sind sie:

