Jähes Ende einer Zucht seltener Wollschweine in Dresden-Marsdorf.

Eber Bruno, Sau Flora und ein Jungtier laufen quietschvergnügt in ihrem großen Freigehege auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück in Dresden-Marsdorf umher. Aus menschlicher Sicht gehören sie zu den „glücklichen Schweinen“.

Viel Platz und immer an der frischen Luft

Denn die Tiere sind im Gegensatz zu vielen ihrer Artgenossen in den großen Mastanlagen immer an der frischen Luft und haben viel mehr Platz. Sie können sich in ihrem umzäunten großen Freigehege frei bewegen, in der Erde wühlen und bei unwirtlichem Wetter in einer kleinen Hütte Schutz suchen. Auch bleiben die Jungtiere länger bei der Mutter.

Optisch unterscheiden sich die drei Marsdorfer Schweine von anderen Hausschweinen, denn sie haben gelocktes Fell. Es sind Wollschweine – eine vom Aussterben bedrohte robuste Haustierrasse.

Fetteste Schweine der Welt

Mit einem Fettanteil von 65 bis 70 Prozent der Gesamtmasse ihres Körpers zählen die Wollschweine zu den fettesten Schweinearten der Welt. Das Fett enthält jedoch eine höhere Menge an ungesättigten Fettsäuren als das anderer Schweinerassen. Das marmorierte Fleisch ist besonders schmackhaft, hat einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren und wird gerade von Spitzenköchen wiederentdeckt.

Seit elf Jahren Zucht der bedrohten Haustierrasse

Michael Günther aus Marsdorf, selbstständiger Klempnermeister, hat sich seit 2008 nebenberuflich der Haltung dieser Rasse verschrieben. Seit 2010 züchtet er sie auch. Zudem ist er in der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. am Aufbau einer Zuchtbuchstruktur beteiligt, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium sogar einige Jahre gefördert wurde. Doch dieses Bemühen des Marsdorfer Schweinezüchters findet jetzt ein jähes Ende.

Denn seit dem ersten Fall der Afrikanischen Schweinepest Mitte Oktober im Landkreis Meißen bei einem erlegten Wildschwein gehört Marsdorf zur Sperrzone II, zählt also als gefährdetes Gebiet. Das zieht eine Reihe von Schutzmaßnahmen nach sich.

Gesunde Schweine töten, damit andere nicht sterben

Obwohl Bruno und Flora als Zuchtpaar noch einige Jahre Nachwuchs haben und zur Erhaltung ihrer Spezies beitragen könnten, und auch das eine Jungtier, das Michael Günther nicht weitergegeben hat, erst nächsten Herbst geschlachtet werden würde, wird der Tierarzt die Schweine mit dem weißen Bauch und dem lockigen Fell in dieser Woche töten. Prophylaktisch. Wegen der Afrikanischen Schweinepest. Die sie nicht haben.

Aber kriegen könnten, wenn sie nicht sicher in einem Stall untergebracht sind, so die Ansicht von Amts wegen. Denn draußen im Freigehege besteht die Gefahr, dass die Schweine über verseuchte Kadaverteile, die vielleicht ein Rabenvogel fallenlässt, über Kontakte zu Wildschweinen oder Kontakt mit anderen kontaminierten Gegenständen angesteckt werden.

Die Angst ist groß, dass die Afrikanische Schweinepest in den großen Schweinemastanlagen grassiert, Tiere in Größenordnungen sterben beziehungsweise getötet werden müssten und es – auch mit Blick auf den Export – zu einem drastischen wirtschaftlichen Schaden kommt.

Nur in einen Stall sperren ist die Option

Da zählt nicht, dass Michael Günther schon aus Zuchtgründen mit einem Doppelzaun die Wildschweine von seinen Wollschweinen seit vielen Jahren erfolgreich fernhält. Da zählt auch nicht, dass sich das Gehege auf eingezäuntem Privatland befindet, wo die Gefahr gegen Null geht, dass ein Wanderer sein vielleicht kontaminiertes Schinkenbrötchen ins Gehege wirft.

„Die Aufstallungspflicht in der Sperrzone II ergibt sich aus der Allgemeinverfügung der Landesdirektion und ist ein wichtiger Punkt, um die Schweinebestände vor Afrikanischer Schweinepest zu schützen. Eine doppelte Einzäunung genügt den Vorgaben des Tierseuchenrechtes nicht. ...Jeder Ausbruch der ASP in einem Hausschweinebestand zieht massivste Einschränkungen für alle Schweinehalter in der dann zu errichtenden Sperrzone III nach sich, das gilt es unter allen Umständen zu verhindern“, begründet Kerstin Normann, Amtsleiterin Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Dresden auf eine Anfrage der DNN.

Ökologische Tierhaltung wird konterkariert

Für Michael Günther kommt es nicht in Frage, seine Wollschweine in einen Stall zu sperren. Denn das ist ja genau das, was er nicht wollte und was er seinen Tieren nicht zumuten möchte.

„Wenn das alles in einem halben Jahr ausgestanden wäre, würde ich provisorisch ein Zelt übers Gehege spannen und drumherum Netze anbringen. Aber die Prognosen gehen von vier, fünf Jahren aus, bis wir hier seuchenfrei sind. Ich müsste also einen Stall bauen.“ Für betroffene Landwirte wie ihn, die in artgerechte Tierhaltung investiert haben, ist das „ein Riesenschritt zurück“. Für Bio-Bauern, die von ökologischer Schweinehaltung leben, wäre es auch existenzbedrohend.

Dauerstress für Wollschweine wählt Züchter ab

Für Michael Günther ist jetzt an eine Züchtung dieser vom Aussterben bedrohten Haustierrasse nicht mehr zu denken. Denn wenn er Jungtiere zur Haltung und Zucht weggeben oder auch seine Zuchtschweine außerhalb des Sperrgebietes bringen will, sei das nicht nur mit großem behördlichen Aufwand, sondern auch mit zweimaligen Blutproben verbunden, die den Tieren abgenommen werden müssten.

„Dazu muss man das Tier erst einmal einfangen und mit einer Oberkieferschlinge fixieren. Denn das Schwein hat Angst und wehrt sich. Da müssen Sie Ohrenschützer tragen, weil es so schreit. Diesen Stress tue ich meinen Tieren und mir nicht an“, sagt Michael Günther.

„Wir verlieren ein Stück unseres Lebens“

Er hat nun einen Tierarzt mit der tierschutzgerechten Tötung der Tiere beauftragt. Die gesunden Tiere zu schlachten und selber zu essen vermag er nicht. „Unter diesen Umständen schmecken sie mir nicht. Denn mit den Tieren verlieren wir ein Stück unseres Lebens.“

