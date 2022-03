Jähe Wendung im Zoo Dresden: Warum die Soldatenaras doch bleiben können

Dresden

Seit 2006 leben im Zoo Dresden Große Soldatenaras. Die Papageien haben oliv-grünes Gefieder. Die Schwungfedern und der Rand der Flügeldecken sind türkisblau. Im Kontrast dazu steht das knallrote Federband auf der Stirn über dem kräftigen Schnabel. Die Schwanzfedern leuchten türkis, rot und gelb.

Bis zu 90 Zentimeter groß und 1,2 bis 1,5 Kilogramm schwer werden die prächtig gefärbten Vögel. Sie sind ursprünglich im Regenwald Mittelamerikas und im nordwestlichen Südamerika zu Hause und können (in Menschenobhut) durchaus ein Alter von über 40 Jahren erreichen.

Großer Soldatenara vom Aussterben bedroht

Weil immer mehr Wald abgeholzt wird, schwindet der Lebensraum des Großen Soldatenaras. 2005 galt er als stark gefährdet. „Mittlerweile sind diese Vögel jedoch vom Aussterben bedroht. Es gibt in der Wildnis nur noch zwischen 500 und 1000 Tiere“, weiß Zookurator Matthias Hendel. Der Zoo Dresden will zu Erhaltung dieser Art beitragen und diese Papageien züchten. Anfangs ging der Plan auch auf.

Das Pärchen, das jetzt im Dresdner Zoo lebt, ist seit 2007 zusammen. Da Jungvögel erst nach fünf bis sechs Jahren geschlechtsreif sind, dauerte es noch ein Weilchen, bis das erste Ei gelegt wurde. 2010 war es dann so weit. Vier Jahre lang ging es Schlag auf Schlag. Von insgesamt sieben Küken wurden vier erfolgreich aufgezogen.

Plötzlich verschlechterte sich das Verhältnis des Pärchens

„Dann war plötzlich der Ofen aus“, beschreibt es der Zookurator. Die Tierpfleger machten sich zunächst keine großen Gedanken, hielten eine Pause für normal. Als ab 2016 weitere Hyazinth-Aras die Papageiengesellschaft im Dresdner Zoo verstärkten, verschlechterte sich jedoch das Verhältnis des Soldatenara-Pärchens zusehends.

Während die neugierigen, lauten und dominanten Hyazinth-Aras quirliges Leben ins Gehege brachten, wurden die Großen Soldatenaras immer ruhiger bzw. zurückhaltender. „Die beiden saßen plötzlich nicht mehr zusammen, haben sich nicht mehr gegenseitig geputzt, einer hat versucht, den anderen zu unterdrücken. Manchmal waren sie sogar richtig aggressiv zueinander“, schildert Matthias Hendel das Problem.

Zoo wollte Große Soldatenaras abgeben

Eigentlich bleiben Soldatenaras ihrem Partner treu, aber hier schien die Chemie irgendwie nicht mehr zu stimmen. Deswegen nahm Matthias Hendel Kontakt zur Zuchtbuchführerin auf, um andere Zoos und Partner für die Tiere zu finden. Doch dann gab es eine jähe Wendung.

Der Grund waren die Hyazinth-Aras. „Diese haben den kräftigsten Schnabel in der Papageienwelt und einem war es gelungen, das Gitter der Voliere aufzubiegen und auszubüchsen. Nachdem der Papagei wieder eingefangen war, gab der Zoo die Hyazinth-Aras im Juli 2020 an einen Zoo in Belgien ab, der die Tiere sicherer unterbringen konnte.

Plötzlich lag im Gehege ein Ei

„Die Hyanzinth-Aras waren weg und schlagartig verbesserte sich das Verhältnis unseres Soldatenara-Pärchens“, so der Zookurator. Wenige Wochen nach der Abreise der Hyazinth-Aras fand die Tierpflegerin in der Innenvoliere ein Soldatenara-Ei.

„Wir haben es in die Brutbox gelegt und die beiden Soldatenaras von den anderen Vögeln separiert. Sie legten dann noch ein Ei. Beide Eier wurden auch ausgebrütet“, erzählt Hendel. Leider war ein Küken nicht lebensfähig, das andere zogen die Soldatenaras aber groß.

Vergesellschaftung mit Rotohraras

Dann gab es bei den Tierpflegern noch mal Herzflattern, als vergangenes Frühjahr im Zoo acht Rotohraras Einzug hielten, die Soldatenaras also wieder neue Gesellschaft bekamen. „In der Natur vertragen sich verschiedene Papageienarten meist gut miteinander und bilden zum Teil größere Schwärme“, erklärt Matthias Hendel. Aber man weiß ja nie.

Das Soldatenara-Küken Quelle: Zoo Dresden

Doch alles ging gut. Mittlerweile schlüpfte am 18. Januar dieses Jahres erneut ein kleiner Soldatenara. „Er wird von seinen Eltern gut versorgt, wächst und gedeiht“, ist Matthias Hendel froh. So bleiben den Besuchern des Dresdner Zoos die Großen Soldatenaras also erhalten. Mit diesen, den Blaulatzaras und den Rotohraras sind in Dresden drei der weltweit am stärksten bedrohten Papageienarten vertreten.

Von Catrin Steinbach