Der Weg für 1250 neue Wohnungen in Dresden ist frei

Dresden

Das ist der Durchbruch für ein neues Wohnquartier mit 600 Wohnungen: Das Planungsrecht für das Wohngebiet an der Stauffenbergallee ist zum Greifen nahe. „Eine Behinderung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans seitens der Bundeswehr ist nicht mehr erkennbar“, erklärte jetzt Investor Kay Tews.

Das Plangebiet an der Stauffenbergallee und Marienberger Straße grenzt direkt an die Offiziersschule des Heeres. Die Bundeswehr hat lange für ihre Einrichtung einen möglichen Schallpegel von 65 Dezibel zu Tages- und Nachtzeiten gefordert. Das wäre das Aus für Wohnungsbau gewesen. In einem Gebiet, in dem es erkennbar so laut zugeht, dürfen keine Wohnungen errichtet werden.

Lärmrobuste Bebauung hat Stadtrat überzeugt

Nur: Die Heeresschule ist keine Kampfeinheit, die jeden Tag mit schweren Maschinengewehren Schießtraining veranstaltet und Luftunterstützung durch Hubschrauber erhält. Es ging der Bundeswehr vor allem darum, sich ein Lärmkontingent für alle Fälle zu sichern. Nach langen und zähen Verhandlungen kam nun das Einlenken: Der Investor kann mit angepasster Planung, beispielsweise mit baulichen Anlagen zum Schallschutz oder einer schallabweisenden Anordnung der Baukörper, seine Ziele verfolgen.

„Wir haben die lärmrobuste Bebauung mit der Verwaltung und der überwiegenden Mehrheit der zuständigen Stadträte abgestimmt“, so Tews. Der Stadtrat soll noch vor der Sommerpause am 16. Juli den Satzungsbeschluss zum „Bebauungsplan Nummer 392, Dresden Neustadt Nummer 40, Albertstadt Ost – Stauffenbergallee/Marienallee“ treffen und damit den Weg für den Wohnungsbau freimachen.

Das Gebiet wurde erstmals um 1870 bebaut, als die Militärstadt Albertstadt errichtet wurde. Auf der Fläche entstanden Kasernen und Nebengebäude, die bei den Bombenangriffen 1945 zu einem großen Teil zerstört wurden. Seit längerer Zeit liegen die Flächen brach. Zuletzt wurden sie als Baustelleneinrichtung für die Waldschlößchenbrücke genutzt.

Städtebauliche Struktur der Militärstadt wird fortgesetzt

Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines attraktiven Wohngebietes mit ergänzenden Angeboten wie Handel, nicht störendem Gewerbe und Bildungseinrichtungen. Die historisch geprägte städtebauliche Struktur der Militärstadt soll fortgesetzt werden. Dafür wurden Fassaden entwickelt, die sich in die vorhandene Bebauung einfügen.

Linke-Bauexperte hofft auf schnelles Baurecht

Die für das Vorhaben gegründete Wohnungsbaugesellschaft Jägerpark plant auf einem zweiten Grundstück am Jägerpark den Bau von weiteren 650 Wohnungen. Auch der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nummer 6024 war fast sechs Jahre lang wegen der Lärmschutzprobleme in der Schwebe, auch hier soll es eine lärmrobuste Bebauung geben, so Tews.

Linke-Baupolitiker Tilo Wirtz, der sich für das Vorhaben engagiert hatte, zeigte sich erfreut über den Kompromiss mit der Bundeswehr. „Es ist toll, dass es geklappt hat. Es handelt sich um ein sehr gutes Projekt, 1250 neue Wohnungen sind eine Größe.“ Die Verantwortlichen müssten sich fragen lassen, warum es so lange gedauert habe. „Das hat die Baukosten verteuert.“ Er hoffe, dass jetzt schnell Baurecht geschaffen werden könne, so Wirtz – und auf eine gute nachbarschaftliche Partnerschaft zwischen Wohnungsbaugesellschaft und Bundeswehr.

Von Thomas Baumann-Hartwig