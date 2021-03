Jackendiebstahl in Dresden mittels Trick aufgeklärt – Tatverdächtige vor Gericht

Dresden

3. Februar 2020: In der Sporthalle an der Döbelner Straße trainiert ein junger Mann ehrenamtlich mit Sportinteressierten. Am Abend merkt er dann, dass seine Jacke weg ist – ziemlich unangenehm im Winter. Das gute Stück kostete 150 Euro, was ihn nicht in den finanziellen Ruin getrieben hätte, aber er war sauer. Hat ihm jemand von seinen eigenen Sportlern die Jacke geklaut?

Er schaute bei eBay rein und wurde fündig – da wurde seine Jacke für 100 Euro angeboten. Er nahm Kontakt zum Anbieter auf, verabredete eine Übergabe an einer Tankstelle. Als zwei Frauen mit der Jacke ankamen, wartete schon die Polizei. Die hatte er zuvor informiert und dann den „Lockvogel“ gespielt. „Die beiden Damen waren total überrumpelt, vor allem Frau Z. war völlig durch den Wind“, sagte eine Polizeibeamtin, die dabei war.

„Ich wusste nicht einmal, dass sie geklaut war.“

Die Staatsanwaltschaft klagte Jasmin Z. und Sandra N. wegen Diebstahls und versuchten Betrugs an. Zur Verhandlung am Amtsgericht fehlte Sandra N., ihr Verfahren wurde abgetrennt. Verhandelt wurde nur gegen Jasmin Z. und die 22-Jährige tat alles, um ihre ältere und erheblich und einschlägig vorbestrafte Ex-Freundin („Ich habe keinen Kontakt mehr zu der Person“) aus der Sache rauszuhalten. „Frau N. hat damit nichts zu tun“, beteuert sie immer wieder.

Tapfer nahm Jasmin Z. alles auf sich – außer dem Diebstahl. „Wir habe die Jacke nicht gestohlen. Ich wusste nicht einmal, dass sie geklaut war.“ Sie habe sie in einer Spielothek von einem Mann mit südlichem Aussehen (mehr konnte oder wollte sie nicht sagen) für 50 Euro gekauft. Wahlweise für sich, ihren Freund, dessen Namen sie nicht nennen wollte, oder um die Jacke teurer bei eBay zu verkaufen. Das habe sie nach 14 Tagen auch getan. Dumm nur, dass die zwei Stunden nach dem Diebstahl schon eingestellt war.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 22-Jährige erzählte einige Dinge, die keinen Sinn machen – nachweisen konnte das Gericht ihr den Diebstahl der Jacke allerdings nicht. Aber sie habe gewusst, dass die nicht rechtmäßig erworben war. Wegen versuchten Betruges wurde Jasmin Z. zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt.

Von ml