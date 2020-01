Ja zum Flächendeal: Bauausschuss stimmt für neue Sozialwohnungen in der Südvorstadt

Dresden

Grünes Licht für neue Sozialwohnungen im Dresdner Süden: Der Bauausschuss hat einem avisierten Flächendeal mit dem Freistaat in der Südvorstadt zugestimmt – und damit die Basis für ein weiteres Projekt der kommunalen Tochter Wohnen in Dresden (WiD) an der Bayreuther Straße geschaffen. Die WiD will dort bis zu 90 Sozialwohnungen errichten. Zugleich haben die Räte mit ihrem Beschluss den Weg freigemacht für den Bau eines neuen Institutsgebäudes am Nürnberger Platz.

Grundstückstausch, um Pläne umzusetzen

Auf dem 4700 Quadratmeter großen Gelände an der Bayreuther Straße könnte ein Gebäude mit sechs Geschossen und bis zu 90 Sozialwohnungen entstehen. Quelle: Archiv/Anja Schneider

Der Freistaat sucht fortwährend nach Flächen, um den Hochschulstandort zu erweitern. Kein einfaches Unterfangen, da im Dresdner Süden Baugrundstücke mit der entsprechenden Größe denkbar knapp sind. Für das nun geplante neue Institutsgebäude war zunächst die Fläche an der Bayreuther Straße im Gespräch. Doch weil der Bereich als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen ist, kann dort das neue Institut nicht gebaut werden. Für die Zwecke der Stadt ist die Fläche wiederum bestens geeignet.

Zur Gestaltung des Neubaus ist Ar­chitektenwettbewerb geplant

Die Freifläche am Nürnberger Platz gehört aktuell noch der Stadt. Die 3772 Quadratmeter große Fläche soll beim Freistaat gegen das Areal an der Bayreuther Straße eingetauscht werden. Quelle: Archiv/Anja Schneider

Die Stadttochter WiD wiederum plant ihrerseits auf dem 4700 Quadratmeter großen Areal an der Bayreuther Straße die Errichtung eines Gebäudes mit sechs Geschossen. Ne­ben mehreren Dutzend Wohnungen könnten im Erdgeschoss auch Gewerbeflächen entstehen. Wie viele Wohnungen am Ende genau gebaut werden, ist noch offen – weil das auch davon abhängig ist, wie diese geschnitten werden. Verwiesen wird auf die Spanne zwischen 70 und 90 Wohnungen.

Tausch der Grundstücke pragmatische Lösung

Für die Dresdner SPD ist der Bau neuer Sozialwohnungen im Süden der Stadt ein wichtiges Vorhaben. „Gerade der Stadtbezirk Plauen braucht mehr bezahlbaren Wohnraum. Hier wird es für Familien immer schwerer, eine angemessen große Wohnung zu finden und zu bezahlen“, erklärt Dana Frohwieser, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Dresdner Stadtrat und Stadtbezirksbeirätin in Plauen. Der avisierte Tausch der Grundstücke sei eine pragmatische Lösung, ergänzt der baupolitische Sprecher der Fraktion der Sozialdemokraten, Stefan Engel. Zugleich sprechen sich die Sozialdemokraten für eine angemessene Gestaltung des neuen Institutsgebäudes am Nürnberger Platz aus.

