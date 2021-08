Dresden

Nach den beiden Selbstmorden in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Dresden hat die Staatsanwaltschaft jetzt Todesermittlungsverfahren eingeleitet, die die näheren Umstände klären sollen, sagte Oberstaatsanwalt Lorenz Haase gegenüber den DNN. In beiden Fällen wurden Obduktionen beantragt, um die genaue Todesursache zu klären. „Bis das schriftliche Ergebnis vorliegt, können ein bis zwei Monate vergehen“, sagte Haase.

Am Montag war ein 48-Jähriger tot in seiner Zelle im Gefängnis gefunden worden. Der Mann hat sich vermutlich mit einer Überdosis Tabletten das Leben genommen. Am Mittwoch sollte gegen ihn ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern am Dresdner Landgericht beginnen. Er soll zwischen August 2019 und August 2020 die minderjährige Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht und vergewaltigt haben.

Bereits am 6. August hatte sich ein 51-jähriger gebürtiger Russe im Dresdner Gefängnis das Leben genommen. Auch bei ihm ging es um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs. In seinem Fall waren die Ermittlungen der Chemnitzer Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen.

Von Monika Löffler