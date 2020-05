It’s gin o’clock – Wirt vom Basteischlösschen in Dresden lockt mit kreativen Schildern

Dresden

Fast anderthalb Jahre war der beliebte Elberadweg auf Höhe des Basteischlösschens für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Pünktlich zum Männertag am Donnerstag ist der Abschnitt wieder zum Durchradeln freigegeben. Die nun überflüssige Absperrung kann am Kobalt Club Royal entfernt werden. Dessen Betreiber leitete die neue Freiheit am Dienstagnachmittag – voller Vorfreude auf den Männertag – mit ein paar eigens dafür designten Verkehrsschildern ein.

Parkplatz wird Gastro-Fläche

„Attention – it’s gin o’clock“ warnt es also eher augenzwinkernd und soll Radler wie Flanierer vor allem dazu animieren, auf der Außenterrasse des Basteischlösschens einzukehren und zum Beispiel den wechselnden Mittagstisch zu genießen. Zwei verschiedene Gerichte am Tag kredenzt Koch Hiskia Pietras zwischen 12 und 14 Uhr, der Kostenpunkt liegt zwischen acht und zehn Euro, Leitungswasser für durstige Radfahrerkehlen ist inklusive.

Auch an dem in Blau und Gold gehaltenen Club ist Corona nicht spurlos vorbeigegangen. Betreiber und Kochsternstunden-Initiator Clemens Lutz jedoch hat eine gute Möglichkeit gefunden, die durch die Abstandsvorgaben eingeschränkte Platzzahl auf dem bisherigen Status von 60 Plätzen zu halten: „Ich habe kurzerhand einfach den Parkplatz zur Gastrofläche umfunktioniert“.

Lutz hofft, dass insbesondere die Radfahrer trotz Männertag im Kopf behalten, dass entlang der Elbe auch Fußgänger unterwegs sind. „Ich fände es super, wenn Rücksicht und Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden – letztere auch gern auf Null, immerhin können Radler bei uns auch kühles Radler genießen“, lacht der Gastronom.

Italienisches Dörfchen derzeit unrentabel

Das „Italienische Dörfchen“ dagegen öffnet jetzt noch nicht wieder seine Türen. Schon vor Corona machten dem beliebten Traditionsgasthaus, das erst vor knapp über einem Jahr von dem bekannten Gastronom Maik Kosiol übernommen wurde, gleich nebenan die Baustelle Augustusbrücke und fehlenden Parkplätze massive Probleme. Anfang März löste sich dann durch Corona ein lukrativer Cateringjob bei einem bekannten Autounternehmen in Luft auf. Dann starb mit der generellen Schließung aller Gaststätten das laufende Geschäft komplett.

Das Italienische Dörfchen ist noch geschlossen. Maik Kosiol plant die Wiedereröffnung für Juli. Quelle: Dietrich Flechtner

Maik Kosiol plant jetzt, das Italienische Dörfchen im Juli wieder in Betrieb zu nehmen. Der aktuell noch brachliegende Tourismus und die anhaltenden Bauarbeiten machen eine Wiederaufnahme des Betriebs derzeit nicht rentabel. Seine anderen Locations wie das Brunetti in Striesen, die Elbterrasse Wachwitz und das Alpenstüberl Kitzo auf der Gompitzer Höhe freuen sich aber auf hungrige Besucher.

