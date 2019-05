Dresden

Rund 400.000 Euro hat Bauunternehmer Berndt Dietze, Geschäftsführer der Dresdner Baywobau-Niederlassung, bereits investiert. In mit dem Denkmalschutz abgestimmte Pläne, in Lärm- und Brandschutzgutachten und in architektonische Leistungen. Dietze muss einen Anbau an einem öffentlichen Gebäude errichten – eine Schallschleuse an den Kulturpalast. Ob der Anbau aber wirklich wie geplant gebaut wird, steht auf einmal wieder in den Sternen.

Presslufthämmer und Streicher-Soli

Hinter dem Kulturpalast fahren nachts die Sattelschlepper. Bühnenarbeiter wuchten Kisten ins Gebäude, es ist laut. An 100 Tagen im Jahr. Immer dann, wenn sogenannte U-Musik im Kulturpalast veranstaltet wird. Unterhaltungsmusik mit entsprechenden Anforderungen an Lautstärke und Technik. Der Aufbau von Bühnen ist harte Arbeit. Schnell muss es gehen, jeder Handgriff muss sitzen.

Niemand kann bei offenem Fenster schlafen, wenn nebenan eine Bühne aufgebaut wird. Dietze will aber neben dem Kulturpalast im Quartier „Schloßeck“ gegenüber vom Kulturpalast Wohnungen errichten. Die Bauarbeiten haben begonnen. Die Baugenehmigung erteilte die Stadt für die Zusicherung, dass die Schallschleuse errichtet wird. Und die Bewohner der Neumarktwohnungen vom Aufbaulärm am Kulturpalast geschützt werden.

Dietze hat sich abgestimmt. Mit dem Architekturbüro gmp, das die Pläne für die Sanierung des Kulturpalastes erarbeitet hat und nun auch eine Schallschleuse plante, die sich in die Architektur einfügt. Das muss schon sein in Dresden, auch wenn es sich nur um die Rückseite des Kulturpalastes handelt. Der Inhaber des Kulturpalastes, die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co KG (KID), saß mit im Boot. Schließlich hat ein Anbau Auswirkungen auf darüber liegende Büroflächen.

Sogar ein Zeitplan für den Bau musste abgestimmt werden. Schließlich sollen die Presslufthämmer nicht gerade dann wummern, wenn die Philharmonie im großen Saal feine Streicher-Soli probt. Im November 2018 ließ Dietze die Fundamente setzen. In der Sommerpause sollen die Bauleute weiter an der Schleuse arbeiten. Geplante Fertigstellung: Sommer 2020.

Sollen stattdessen Büros gebaut werden

So weit die Theorie. In der Praxis gibt es massive Kritik von der Dresdner Philharmonie, die den Kulturpalast bespielt. Weil in der Dietze-Schallschleuse nur ein Sattelschlepper entladen werden kann. Wenn es hart auf hart kommt, müssten aber vier Auflieger mit Bühnentechnik gleichzeitig entladen werden können, so die Forderung.

Das ist dann keine Schallschleuse mehr, sondern eine Schallhalle. Die sich möglicherweise nicht so harmonisch an das Gebäude fügt wie die Schleuse. Von technischen Details wie Schleppkurven und Überfahrbereichen ganz abgesehen. Die KID ist nach DNN-Informationen in einer Studie zu dem Schluss gekommen, dass eine Schallhalle nicht möglich ist und plädiert dafür, die Pläne von Dietze zu verwirklichen.

Die geplante Schallschleuse, von der Seite betrachtet. Quelle: gmp architekten

Die Philharmonie verdient mit U-Musik Geld. Gutes Geld. Und sieht ihre Einnahmequelle gefährdet, wenn es nur eine Schallschleuse werden sollte. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) sucht einen Ausweg. Der nach ihren Vorstellungen darin bestehen könnte, dass die Stadtverwaltung Bürofläche bei Dietze mietet. So dass der Bauunternehmer im „Schloßeck“ direkt gegenüber vom Kulturpalast keine Wohnungen bauen muss. Und damit auch keine Schallschleuse.

Schallschleuse, Schallhalle oder keines von beiden und stattdessen Büros – vieles scheint möglich. Zur Erinnerung: Dietze hat bereits 400.000 Euro investiert. Privates Geld. Für einen Anbau an einem öffentlichen Gebäude.

Von Thomas Baumann-Hartwig