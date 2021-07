Ist die autofreie Augustusbrücke in Dresden nur ein Wunschtraum?

Dresden

Wenn die Augustusbrücke im Dezember nach mehrjähriger Sanierung vollständig fertig ist, dann sollen nur noch Straßenbahnen und Rettungswagen über die Fahrbahn rollen. Doch das Projekt autofreie Augustusbrücke ist akut gefährdet. Ein Festhalten an der Verbannung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) von der Brücke könnte die Stadt eine ganze Stange Geld kosten.

Es war einer der ersten Beschlüsse der damaligen rot-grün-roten Stadtratsmehrheit: Im September 2014 beschloss die Kooperation den Totalverzicht auf Kraftfahrzeuge auf der Augustusbrücke, von wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Straßenbahnen sollten weiter über die „Karlsbrücke für Dresden“ rollen, Notarztfahrzeuge auch. Aber schon bei Reisebussen sollte der Fahrspaß aufhören.

Vertrag konterkariert Stadtratsbeschluss

Jetzt gibt es intensive Krisengespräche zwischen dem Sächsischen Verkehrsministerium (SMWA) von Minister Martin Dulig (SPD) und der Landeshauptstadt Dresden. Der Brückenbau wird aus drei Töpfen gefördert: 15,8 Millionen Euro kommen aus dem Hochwasserschadensfonds, 2,8 Millionen Euro fließen aus einem Programm des Öffentlichen Personennahverkehrs und 2,1 Millionen Euro werden aus dem Topf für den kommunalen Straßenbau genommen.

Um die 2,1 Millionen Euro geht es, die 2017 vom Freistaat bewilligt worden sind. Die Bewilligung ist laut Fördermittelvertrag an die Bedingung geknüpft, dass die Brücke mindestens fünf Jahre nach ihrer Fertigstellung für den MIV geöffnet bleibt. Wer immer den Fördermittelvertrag unterschrieben hat – der Vertragsinhalt konterkariert den Stadtratsbeschluss von 2014. Zwar fließt eine Millionensumme in die Stadtkasse. Straßenbaufördermittel werden im Freistaat aber eben nur dann ausgereicht, wenn sich die Bedingungen für den MIV nicht verschlechtern. Was bei einer autofreien Brücke erwiesenermaßen aber der Fall ist.

Muss Dresden 2,1 Millionen zurück zahlen?

2018 wäre die autofreie Augustusbrücke fast gekippt, als die damalige neue Bürgerfraktion die Elbquerung als Ausweichstrecke während der Sanierung der Carolabrücke nutzen wollte. Doch dieser Beschluss entfaltete keine Wirkung. Die Sanierung der Carolabrücke ging schneller über die Bühne als die Arbeiten auf der Augustusbrücke. Aber auch wenn es anders gekommen wäre: Im Planfeststellungsbeschluss für die Sanierung der Augustusbrücke vom Februar 2017 wurde die „Teileinziehung für den MIV“ verfügt. Das steigert die Verwirrung: Die Landesbehörde Landesdirektion Sachsen bestätigt in der Planfeststellung die autofreie Augustusbrücke, das Verkehrsministerium wiederum hebt per Fördermittelbescheid über seine nachgeordnete Behörde Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Festlegung wieder auf.

Und nun? „Zum in Rede stehenden Sachverhalt befinden sich die Stadt Dresden und das SMWA derzeit in Abstimmungen. Dem Ergebnis der Abstimmungen möchten wir nicht vorweggreifen“, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Muss Dresden die 2,1 Millionen Euro zurückzahlen? Werden ab November wieder Autos über die Brücke rollen? Wie wahren alle Beteiligten ihr Gesicht und erwecken nicht den Anschein, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut?

Seit dem Stadtratsbeschluss vom September 2014 hat die Stadtverwaltung dem Stadtrat regelmäßig über den Stand der Dinge berichtet. Immer wieder wird in den sogenannten Beschlusskontrollen der Planfeststellungsbeschluss erwähnt. Von den Straßenbau-Fördermitteln und den Bedingungen für die Ausreichung steht in den meist vom jeweiligen Baubürgermeister unterzeichneten Texten nicht ein Wort.

Von Thomas Baumann-Hartwig