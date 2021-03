Dresden

Thomas Ott, Geschäftsführer Handel der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden, kann die Aufregung über die Erweiterungspläne für den Kaufpark Nickern nicht nachvollziehen. „Der Kaufpark Nickern entstand Mitte der 1990er Jahre und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen, geschweige denn zukunftsfähigen Einkaufsstandort. Erfährt der Standort in einem absehbaren Zeitraum keine grundlegende Aufwertung, wird er auf mittlere Sicht nicht überlebensfähig sein“, so Ott.

Schon vor der Corona-Pandemie habe bei den entscheidenden Akteuren in der Stadt einig darüber bestanden, hier aktiv werden zu wollen und zu müssen, so Ott. Er könne die derzeitigen Debatten und Lagerbildungen nicht nachvollziehen. Natürlich werde ein gänzlich umgestalteter Kaufpark den Reiz des Neuen ausstrahlen und viele Dresdner und Besucher der Stadt dazu animieren, einen Blick hinein zu werfen. „Daraus eine dauerhafte Verschärfung der Konkurrenzsituation zur Innenstadt abzuleiten, erscheint jedoch nicht plausibel“, so der Handelsexperte.

Dresden verfüge über eines der attraktivsten Stadtzentren deutschlandweit, das mit einer einzigartigen Mischung aus Architektur, Kunst, Kultur, Hotellerie, Gastronomie, Dienstleistung und Handel ein überdurchschnittlich hohes Maß an Aufenthaltsqualität für Bürger und Gäste aus aller Welt biete. „Ein neuer Kaufpark am Stadtrand sollte für eine selbstbewusste und gut gemanagte Innenstadt nicht mehr und nicht weniger Konkurrenz sein als bisher auch und trotzdem einen wertvollen Beitrag zur Sicherung der Standortattraktivität unserer Stadt im Allgemeinen und des Dresdner Südens im Speziellen leisten“, erklärte Ott. Die gegenwärtige Debatte lasse die Innenstadt „in einem eigenartig verängstigten Licht“ erscheinen.

Krieger will innenstadtrelevante Sortimente erweitern

Der Projektentwickler Kurt Krieger plant, den Kaufpark Nickern komplett abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Dabei will er die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Sortimente deutlich erweitern. Krieger stellt am Mittwoch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau seine Pläne vor.

CDU: „Angebot des Investors annehmen“

Die Dresdner CDU und die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MWU) Dresden begrüßen die Pläne von Krieger. „Ich finde es absolut vernünftig, das Angebot des Investors anzunehmen“, erklärte CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel. „Wir dürfen nicht zulassen, dass der Standort Nickern und die Innenstadt gegeneinander ausgespielt werden.“ MWU-Vorsitzender Ingo Flemming sagte: „Dresden braucht moderne, dem jeweiligen Standort angepasste Verkaufskonzepte.“

City Management: Geschäftsaufgaben und Insolvenzen

Das City Management Dresden erneuerte die Bedenken gegen die Pläne. „Durch die Pandemie werden wir in der Innenstadt während den nächsten Wochen und Monate die Verkleinerung von Geschäften und Stores, zahlreiche Geschäftsaufgaben sowie Insolvenzen erleben, die einen Leerstand mitten im Herzen unserer Stadt zur Folge haben“, erklärte Citymanagerin Friederike Wachtel. Für eine Wiederbelebung der Innenstadt bedürfe es gut überlegter Entscheidungen.

„Unausgewogene Erweiterung am Stadtrand“

Gegen eine maßvolle Entwicklung von Stadtteilzentren sei durchaus nichts einzuwenden. „Kritisch wird es nur, wenn dort eine Überdimensionierung erfolgt und diese zu einem dauerhaften Abzug der Käufer aus dem Zentrum führt“, so Wachtel. Das Ziel, nach dem Lockdown die Innenstadt wieder mit Dresdnern und ihren Gästen zu beleben, würde nach Ansicht des Vereins auch durch „eine unausgewogene Erweiterung des Handels am Stadtrand“ zusätzlich in weite Ferne rücken.

Neumarkt-Gesellschaft: Globus nach Nickern

Die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) schlägt vor, in Nickern nur noch einen Supermarkt zuzulassen – beispielsweise in Form des Globus-Marktes. Die Stadt solle Krieger dazu bewegen, seine in Dresden willkommene Investition innerhalb des 26er Ringes in der Innenstadt zu realisieren. „Die Stadt sollte dabei bei der Grundstückssuche unterstützend tätig werden“, so GHND-Vorstandsvorsitzender Torsten Kulke.

Grüne-Stadtrat: „Viel Vertrauen verspielt“

Torsten Schulze, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat, forderte eine genaue Kontrolle der Pläne für den Kaufpark Nickern und erinnerte an die Vorgänge bei der Erweiterung des Elbeparks, für die der gleiche Projektentwickler verantwortlich zeichnete. 2013 hatten Gutachter festgestellt, dass die erlaubte Verkaufsfläche um 6113 Quadratmeter überschritten worden war.

Es gab Meinungsverschiedenheiten über die Frage, was alles als Verkaufsfläche gilt. Letztlich zahlte Krieger ein Bußgeld von einer Millionen Euro und verpflichtete sich, die Verkaufsfläche im Elbepark um 5598 Quadratmeter zu reduzieren. „Der Investor hat damals viel Vertrauen verspielt. Wir müssen ganz genau darauf achten, was in Nickern passieren soll“, forderte Schulze.

Von Thomas Baumann-Hartwig