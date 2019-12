„Iphigenie auf Tauris“ – Semperoper Ballett wagt sich an Pina Bausch

Dresden

Wer sich mit einer Einstudierung an ein Werk von Pina Bausch heranwagen darf, kann sich glücklich schätzen. Und wird damit auch das Publikum in eine höchst gespannte Erwartungshaltung versetzen. Doch der Weg zum Erfolg erweist sich dennoch als dornenreich und voller Hindernisse. Denn letztlich bleibt das Experiment ein Experiment. Mit viel Hingabe und Energie kann es aber auch ein gelungenes sein.

Iphigenie auf Tauris in der Semperoper Quelle: Ian Whalen

Rührung beim Schlussbeifall

Das Semperoper Ballett hat es jetzt gewagt, die 1974 entstandene Tanzoper von Pina Bausch „Iphigenie auf Tauris“ nach der gleichnamigen Oper von Christoph Willibald Gluck auf die mächtig gewaltige Bühne zu bringen. Und wie auch immer man das Ergebnis im Detail oder in der Gänze empfinden mag - allein schon die Zusammenarbeit der Tänzer mit all jenen Pina Bausch-„Eingeweihten“ ist ein tief greifendes, garantiert folgenreiches Erleben. Wie überhaupt dieses so wunderbar tänzerisch-musikalisch-gestalterische Bündnis an einem so besonderen Abend. Pina Bausch (1940–2009) hat uns nach wie vor viel zu sagen.

Iphigenie auf Tauris in der Semperoper Quelle: Ian Whalen

Die Premierenbesucher wie auch die Mitwirkenden sind zum Schlussbeifall deutlich berührt, als die tanzende Iphigenie (Sangeun Lee) mit der Sängerin in dieser Rolle ( Gabriela Scherer) gemeinsam auf der Bühne erscheint, sich als Orest vereint Francesco Pio Ricci und Sebastian Wartig dem Publikum zeigen oder als Pylades Julian Amir Lacey und Joseph Dennis. Überhaupt alle Künstler, die zur Aufführung in räumlicher Trennung (die Gesangssolisten sind in den seitlichen Logen am Bühnenportal zu erleben) solche Rollen-Symbiosen eingegangen sind. Und es werden auch die während der Aufführung mehr oder weniger unsichtbaren, aber musikalisch wunderbar eindringlich zu erfahrenden Mitglieder vom Sächsischen Staatsopernchor gefeiert.

Iphigenie auf Tauris in der Semperoper Quelle: Ian Whalen

Wie ebenso der von allen beglückwünschte Dirigent Jonathan Darlington, dem es hörbar gelungen ist, für jene „Strenge, diese Zielstrebigkeit“, den „großen Bogen, die Beharrlichkeit, mit der Gluck ein Thema gestaltet“, ( Pina Bausch) zu sorgen, gemeinsam auch mit den Mitgliedern der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Besondere Tänzer sind nicht zwangläufig Pina-Bausch-Tänzer

Die Schwierigkeit einer „Wiederaufnahme“, zumal an einem anderen Haus, liegt bei den Stücken von Pina Bausch wohl weniger im Können der damit betrauten Tänzer. Es ist vielmehr die ihren Arbeiten innewohnende Eigenart, dass sich jeder mit Leib und Seele einbringen muss, was der oder dem einen mal mehr und den anderen eben auch weniger gelingt. Im ersten Akt mit großen bewegten Gruppenszenen beispielsweise überwiegt zuweilen der Eindruck, dass es zwar aussieht wie Pina Bausch, allein es fehlt daran der Glaube. Weil noch so besondere Tänzer eben nicht zwangsläufig auch gleich gute Pina Bausch-Tänzer sind. Die Bewegung allein macht es nicht. Und die innere Bewegtheit ist in der Gruppe schwerer auszumachen.

Iphigenie auf Tauris in der Semperoper Quelle: Ian Whalen

Da ist man dann dankbar, wenn Sangeun Lee als Iphigenie in ihrer Körpersprache Eigenheiten hat, die sie in ihrem Auftreten deutlich hervorheben. Sie besitzt ein besonderes Zeitgefühl, eine nicht vorausschaubare Verzögerung in der Bewegung, die ihrem Erscheinen immer wieder Eigenart gibt. Was aber nichts daran ändert, dass sie im Laufe des Abends zuweilen eben auch kraftlos wirkt. Keine Frage, mit Malou Airaudo, der ersten Iphigenie bei Pina Bausch und künstlerisch beratend in Dresden mit dabei, kann und will man sie nicht vergleichen. Aber so ein wenig mehr gelebte, zu erlebende Diesseitigkeit wäre gut für diese Rolle.

Eindringliche Bilder

Auf ganz andere Weise gelingt es den Männern in der Aufführung, (kein Wunder – Dominique Mercy gehörte mit zu den diversen Einstudierenden und Beratern) Spannung in das Geschehen zu bringen. Casey Ouzounis kann als Thoas, König von Auris, mit kraftvollen Auftritten seine Autorität zeigen. Und ganz besonders sorgen Francesco Pio Ricci als Orest und Julian Amir Lacey als Pylades für Intensität und Dramatik im szenischen Geschehen. Was bei ihnen wahrhaft keinen Tumult oder gar Kraftakte bedeutet. Wie es auf der Bühne geschieht, verinnerlicht und wahrhaft getanzt ist, das sind berührende, eindringliche Bilder, die in dieser Aufführung, mit dieser Musik eine ganz eigene Erzählweise entfalten. Da ahnt man, was Pina Bausch mit „Iphigenie auf Tauris“ bewirken wollte. Und ist gespannt darauf, wie und was sich in den kommenden Vorstellungen in Dresden noch ereignen, verändern wird.

Nächste Aufführungen: 8., 10., 12.12.

www.semperoper.de

Von Gabriele Gorgas