Inzidenz in Dresden wieder unter 10 – Die Maskenpflicht beim Einkauf fällt am Sonntag

Dresden

Erst am vergangenen Sonnabend waren in Dresden die Coronaregeln verschärft worden. Nun stehen am Sonntag schon wieder Lockerungen ins Haus. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für den Freitag einen Inzidenzwert von 8,4 ausgegeben. Damit liegt diese wichtige Kennziffer den fünften Tag in Folge unter 10 – der Sächsischen Coronaschutzverordnung zufolge kann damit am übernächsten Tag, also Sonntag, wieder gelockert werden (5+2-Regel). Was ändert sich?

Keine generelle Maskenpflicht beim Einkauf

Die Maskenpflicht beim Einkauf und auf Märkten fällt wieder. Maske muss ab Sonntag nur noch getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Sonntags öffnen zwar nur wenige Läden, aber die Regelung gilt beispielsweise auch für Tankstellen.

Keine Kontaktbeschränkungen, große Feiern

Derzeit dürfen sich nur zehn Personen treffen, Genesene und Geimpfte ausgenommen. Die Einschränkung fällt weg. An Feiern in privaten Räumen, angemieteten Räumen oder Gastronomiebetrieben sowie Beerdigungen und Hochzeiten dürfen wieder mit mehr als 50 Gästen teilnehmen.

Kontaktdatenerfassung

In der Innengastronomie, in Wellnesseinrichtungen, Saunen und ähnlichem müssen keine Kontaktdaten mehr erfasst werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie geht es weiter?

Für erneute Verschärfungen muss die Inzidenz von 10 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten werden. Zwei Tage danach treten die Änderungen in Kraft. Bei weiter steigender Inzidenz wurden vom Freistaat folgende Stufen mit Inkrafttreten nach der 5+2-Regel festgelegt:

Inzidenz über 10: Maskenpflicht beim Einkauf; Kontakt auf zehn Personen beschränkt – ausgenommen sind Genesene und Geimpfte; Kontaktdatenerfassung in Wellness und Innengastronomie

Inzidenz über 35: Gaststättenbesuch im Innenbereich nur mit tagesaktuellem Test – ausgenommen sind Genesene und Geimpfte

Inzidenz über 50: Kontaktsport nur noch draußen und mit tagesaktuellem Test – ausgenommen sind Genesene und Geimpfte

Inzidenz über 100: Kultureinrichtungen, Zoos und botanische Gärten schließen

Inzidenz über 150: Beschränkung des Einzelhandels auf Waren des täglichen Bedarfs

Über allem schwebt noch eine weitere Kennzahl: die zulässige Bettenbelegung. Werden in sächsischen Kliniken auf Normalstationen mehr als 1.300 Covid-Patienten oder auf Intensivstationen mehr als 420 Erkrankte versorgt, sind alle Lockerungen hinfällig. Auch hier gilt die 5+2-Regel.

Von fkä