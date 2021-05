Inzidenz in Dresden sinkt unter 100

Dresden

In Dresden ist die Inzidenz am Dienstagmorgen erstmals seit langer Zeit wieder unter die Marke von 100 gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete einen Wert von 97,2. Damit liegt die Landeshauptstadt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 115,4 und dem sächsischen Wert von 167,6.

Dresden muss fünfmal unter 100 bleiben

Wenn die Stadt fünfmal in Folge unter dem Wert von 100 bleibt, gelten die Regeln der „Bundesnotbremse“ nicht mehr. Dann können die Schulen und Kindertagesstätten beispielsweise wieder im Regelbetrieb öffnen. Auch die Gastronomen könnten unter bestimmten Voraussetzungen ihre Außenbereiche öffnen.

Bis dahin dürfte es aber noch ein weiter Weg sein. Für seine Berechnungen hat das Institut in Berlin nur vier Neuinfektionen von Montag zu Dienstag aufgenommen. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen. Das städtische Gesundheitsamt gibt am Mittag aktuelle Zahlen bekannt. Während das RKI am Dienstag 29 335 Corona-Fälle in der Bilanz hatte, meldete die städtische Behörde schon am Montag 29 379 Fälle.

Inzidenz dürfte wieder steigen

Die Diskrepanzen lassen eine steigende Inzidenz im Wochenverlauf erwarten. Immerhin: Die kritischen Marken von 150 – hier müssen die Einzelhändler ihre Angebote stark einschränken – und 165 – hier müssen die Schulen und Kitas schließen – sind weit entfernt.

Von Thomas Baumann-Hartwig