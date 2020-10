„Inverse“: Aktion zur Zeitumstellung im Dresdner Zwinger

Dresden

Ein „städtisches Ritual für Dresden“ nennt der Berliner Künstler Florian Dombois die Aktion „Inverse“ zur Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit, die um 3 Uhr in der Nacht zu Sonntag begann. Er erhob die durch das zurückdrehen der Zeit „gewonnene“ Stunde zum Kunstwerk und spielte eine gemeinsam mit Christoph Israel und Meret Becker entwickelte Melodie auf den Porzellanglocken am Glockenspielpavillon des Zwingers

Etliche Dresdner besuchten die Aktion, die zum fünften und letzten Mal in Dresden stattfand, zu nächtlicher Stunde und genossen diese eine „Stunde ohne Zeiger“. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden boten in der Nacht auch zwei Führungen in der Porzellansammlung und dem Mathematisch-Physikalischen Salon an.

Interessierte besuchen zu nächtlicher Stunde eine Führung durch die Porzellansammlung, bevor der Künstler Florian Dombois seine Aktion zur Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit startet. Quelle: dpa/Matthias Rietschel

Und warum der Zwinger? „Der Zwinger ist nicht nur jahrhundertelang Referenzpunkt der sächsischen Zeitmessung gewesen, sondern ist auch die schönste Partyhölle des 18. Jahrhunderts“, antwortet der Künstler.

