Die Corona-Lage spitzt sich nach einem ruhigen Sommer wieder zu. Im DNN-Interview erklärt Dresdens Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke), wie die Lage derzeit aussieht.

Wie gut ist Dresden auf die steigenden Fallzahlen vorbereitet? Was haben die Verantwortlichen aus dem Frühjahr gelernt?

Als im März der erste Coronafall in Dresden aufgetreten ist, wusste niemand genau, was uns erwarten wird. Nun ist ein halbes Jahr vergangen und wir haben dazugelernt und lernen weiter dazu. SARS-CoV-2 verhält sich ähnlich wie die saisonalen Grippeviren. Deshalb haben wir damit gerechnet, dass die Zahlen im Herbst wieder steigen werden. Wir arbeiten, immer in Abstimmung mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, organisatorisch, personell, kommunikativ und epidemiologisch. Wir haben beispielsweise unter dresden.de/corona eine umfassende Informationsplattform geschaffen, die täglich aktualisiert wird und neue Coronafälle sowie Genesungen anzeigt. Dort finden die Bürgerinnen und Bürger auch alle aktuellen Coronaschutzverordnungen und Informationen. Außerdem erarbeiten wir gerade ein Onlinetool, mit dem sich Heimkehrer aus Risikogebieten elektronisch beim Gesundheitsamt melden können. Aber: Die Zahlen werden weiter steigen, das muss uns allen klar sein. Denn das Virus ist seit Beginn der Pandemie unter uns, das war nie weg. Wir sind darauf vorbereitet.

Wie sieht die Lage aktuell im Gesundheitsamt aus? Kann das Personal die Aufgaben noch stemmen?

Wir sind dabei, das Personal aufzustocken. 25 Mitarbeiter sollen das Team bei den Themen Corona, Hygiene und Infektionsschutz verstärken. Sie werden Hygienekonzepte prüfen, Telefonate führen und Kontakte nachverfolgen. Damit wollen wir die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich unter Kontrolle behalten. Im Moment funktioniert das über Abordnungen. Das bedeutet, Mitarbeiter aus anderen Bereichen und Ämtern unterstützen für die Dauer zwischen einem Viertel- und einem halben Jahr das Gesundheitsamt. Beispielsweise sind Kolleginnen aus dem Veterinäramt und aus dem Rechtsamt bereits im Gesundheitsamt aktiv. Das Coronatelefon wird auch von Kollegen aus unterschiedlichen Ämtern betreut. Die Bewältigung der Pandemie ist keine Aufgabe des Gesundheitsamtes allein. Es ist die Aufgabe der Stadtverwaltung, aber auch der gesamten Stadtgesellschaft. Bei Abordnungen wird es aber nicht bleiben. Wir haben Kontakt zur Volkshochschule aufgenommen, die uns unterstützen will. Dort gibt es Kapazitäten, weil Kurse nicht stattfinden können. Statt ihre Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit zu schicken, können sie uns unterstützen. Je nach Entwicklung der pandemischen Lage werden wir die Teams dann weiter vergrößern müssen, mit Mitar­beitern aus der Stadtverwaltung, aus Unternehmen der Stadt und vielleicht auch mit Ehrenamtlichen und der Bundeswehr, wie es in Leipzig bereits der Fall ist.

Fast täglich gibt es derzeit Meldungen über neue Coronafälle an Dresdner Schulen. Wie schätzen Sie die Lage dort ein. Müssen sich die Eltern sorgen, ihre Kinder zur Schule zu schicken?

Ganz klar: nein. Weder wenn man sein Kind in eine Schule schickt, noch in eine Kita. Unserer Erkenntnis nach sind diese Orte nicht die, in denen sich die Kinder infizieren. Ja, es gibt mehr Fälle an Schulen. Jedoch ist bisher nur an zwei Schulen der Fall eingetreten, dass ein positiv getesteter Schüler eine weitere Schülerin oder einen weiteren Schüler angesteckt hat. Das bedeutet, alle anderen positiv getesteten Kinder haben sich in ihrer Freizeit angesteckt. Klare Botschaft: Die Hygienekonzepte, die Schulen und Kitas erarbeitet haben, wirken. Was jedoch nicht überraschend ist und wovor der Virologe Christian Drosten schon vor einigen Monaten gewarnt hat: Wir haben viele Corona-Infizierte, bei denen nicht klar ist, wo sie sich angesteckt haben. Der Aufwand, bei diesen Infizierten alle Kontaktpersonen zu ermitteln, ist aktuell ein anderer, da wir uns nicht im Lockdown befinden. Damals waren die Kontakte minimal, so dass man sich maximal im familiären Umfeld hätte anstecken können. Heute kann das Umfeld schnell mal bis 100 Menschen umfassen. Deshalb empfehlen wir den Dresdnern, ein Corona-Tagebuch zu schreiben. Das hilft uns im Ernstfall bei der Nachverfolgung ungemein.

Stichwort Nachverfolgung: Wäre es nicht einfacher, wenn beispielsweise die Betreiber von Gastronomien und Kultureinrichtungen zum Führen von Listen mit den Kontaktdaten der Gäste verpflichtet sind, wie es in anderen Bundesländern bereits der Fall ist?

Natürlich wäre es das. Aber das ist aktuell für Sachsen nicht vorgesehen. Diese Einrichtungen müssen alle entsprechende Hygienekonzepte vorlegen und die wirken. Bislang sind das nicht die Hauptorte, wo sich Menschen infizieren. Wenn man sich an die Regeln hält, kann man die Infektion vermeiden. Rund 95 Prozent verhalten sich regelkonform. In den Institutionen läuft es mit kleinsten Ausnahmen bestens und auch die Menschen verhalten sich richtig. Unser Problem ist die kleine Gruppe an Menschen, die das nicht tut. Beispielsweise die, die illegale Partys feiern. Da können schnell Hotspots entstehen.

Auch in Pflegeheimen sind inzwischen wieder Coronafälle bekannt geworden. Dort trifft es besonders die Risikopatienten. Wie werden sie geschützt?

In der ersten Phase der Pandemie hat man alte Menschen weggesperrt. Mit fatalen Folgen für den einzelnen. Das wollen wir heute vermeiden. Jede der über 60 stationären Pflegeeinrichtungen in Dresden hat ein Hygienekonzept, das eine Übertragung verhindern soll. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgends, auch nicht im Pflegeheim. Die beiden Fälle der letzten Wochen konnten wir gut kontrollieren. Schon im Sommer haben wir in den Heimen und auch in Kliniken die 1-1-1-Regel eingeführt: Ein Bewohner kann an einem Tag eine Stunde lang einen Gast empfangen. Das funktioniert gut. Damit sichern wir zum einen die Kontaktnachverfolgung und verhindern zum anderen die totale Isolation. Wir tun alles dafür, dass die Menschen dort nicht noch einmal so isoliert werden müssen wie im Frühjahr. Und das klappt bisher gut. In einem Fall hat ein Pfleger das Virus eingetragen, aber auch das lässt sich nicht hundertprozentig verhindern.

Seitens der Bevölkerung tauchen immer wieder Fragen auf, warum nicht einfach alle Mitarbeiter der Heime vor Arbeitsantritt getestet werden.

Die Mitarbeiter können getestet werden. Da das aber vorsorglich ist, ist es eine freiwillige Entscheidung. Das gilt auch für Pädagogen und Kita-Mitarbeiter. Das war schon lange eine Forderung der Städte. Denn warum wird ein Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet kostenlos getestet, aber Pflegende beispielsweise sollen den Test bezahlen? Wir haben das Problem jetzt gelöst. Bis Ende des Jahres haben Pflegerinnen und Pfleger die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.

Apropos Testkapazität: Wie ist es um diese in Dresden bestellt? Angenommen, in einer Schulklasse gibt es einen Coronafall. Wer wird dann alles getestet?

Die Testkapazitäten reichen aus. Alle Gesundheitsämter arbeiten nach den Standards des Robert-Koch-Instituts. Ganz entscheidend ist das Hygienekonzept der Schule. Dann wird geschaut, ist es eine klassengeführte Schule oder eine kursbasierte Sekundarstufe Zwei eines Gymnasiums. Wenn Letzteres zutrifft, wird oft die ganze Stufe aus dem Verkehr gezogen, da die Schüler sich in den Kursen vermischen. In den einzelnen Klassen entscheidet das Hygienekonzept, wer in Quarantäne kommt. Wenn das Konzept gut ist, wird nur die infizierte Person in Quarantäne geschickt. Alle anderen Schüler und Lehrer, die länger als 15 Minuten intensiven Kontakt zu dem Infizierten hatten, erhalten vom Gesundheitsamt bei Symptomen eine Überweisung und müssen sich bei ihrem Arzt testen lassen. Das Gesundheitsamt testet Asymptomatische selbst sowie beispielsweise Menschen, die zu Hause und nicht mehr mobil sind und den öffentlichen Nahverkehr nutzen müssten. Das wollen wir natürlich verhindern.

Wird es in Dresden einen zweiten Lockdown geben?

Wir tun alles, um diesen Lockdown zu vermeiden. Klar ist, dass wir das gesellschaftliche Leben weiter einschränken müssen. Das kann eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum sein, das kann die Beschränkung der Personenzahl bei Familienfeiern sein. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir werden Schritt für Schritt weitere Maßnahmen ergreifen, um das Virus einzudämmen und den Lockdown zu vermeiden. Wir sollten abschätzen, was reine Freude und Konsum sind und was lebensnotwendige Kontakte. Arbeiten gehen können, Schulen und Kitas weiterhin besuchen zu können – das ist für uns das Allerwichtigste. Wir wollen Kinder nicht wieder nach Hause schicken müssen. Wenn Kulturveranstaltungen abgesagt werden oder Bars ab 23 Uhr schließen müssen, ist das nicht schön und definitiv ein Verlust an Lebensqualität für den einzelnen. Aber davon stirbt keiner.

Sind das denn konkrete Maßnahmen, wenn die Corona-Ampel sich weiter dem roten Bereich nähert?

Es gibt Überlegungen, aber wir müssen uns im Laufe dieser Woche noch orientieren, was die konkreten nächsten Schritte sind. Es kommt darauf an, was die Bundeskanzlerin, unser Ministerpräsident und die Gesundheitsministerin verlautbaren und daran anlehnend werden wir unsere eigene Strategie festlegen. Noch schöner wäre es, wir könnten uns nach dem allgemein empfohlenen Vorgehen richten. Denn nichts ist frustrierender und verunsichernder, als wenn jede Stadt ihre eigenen Regeln macht. Das Coronavirus wirkt in Meißen genauso wie in Dresden. Ein einheitlicher Weg wäre wünschenswert. Wir stehen aber auch in den Startlöchern, selbst aktiv zu werden, wenn es diesen Weg nicht gibt. Unsere obersten Ziele sind, die Zahlen einzudämmen, die Risikopatienten zu schützen und einen zweiten Lockdown zu verhindern.

Bedeutet das, die nächsten Schritte nach der Absage von Großveranstaltungen stehen noch nicht fest?

Die nächsten Stufen diskutieren wir innerhalb der Kommune. Sobald sich 35 und mehr Menschen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen infiziert haben, wird es weitere Maßnahmen geben. Dabei orientieren wir uns an der aktuellen Coronaschutzverordnung des Freistaates.

Vor allem die Dresdner Clubszene steht seit dem Frühjahr weitestgehend still. Gibt es da Pläne der Stadt, um massenhafte Pleiten nach Ende der Pandemie zu verhindern?

Wir wissen um die Probleme der Clubszene, da wir die Hygienekonzepte bearbeiten. Das Raummaß und somit die Luftkapazitäten sind entscheidend, die Abstände müssen eingehalten werden können und die Nachverfolgung muss möglich sein. Da stoßen kleine Kneipen und Clubs so schnell an Kapazitätsgrenzen, dass es sich betriebswirtschaftlich gar nicht lohnt, zu öffnen. Das Problem ist uns bewusst. Wir sind allerdings auch nicht in der Lage, die Kulturwirtschaft zu subventionieren. Aus hygienischer Sicht müssen wir an diesen Vorgaben festhalten und das wird sich in den nächsten Monaten auch nicht ändern. Durch Aktionen wie die Kulturinseln im Sommer haben wir versucht, die Kulturlandschaft zu fördern. Das Konzept könnte auch auf Weihnachtsmärkte übertragen werden.

Dresdens bekanntester Weihnachtsmarkt steht ja bald bevor. Der Striezelmarkt wäre das einzige traditionelle Dresdner Großereignis, was in diesem Jahr stattfinden würde. Nun werden wieder große Konzerte abgesagt, zum Fußball dürfen nur noch 999 Menschen. Ist ein Striezelmarkt mit dem jährlichen Besucheransturm 2020 wirklich realistisch, wenn die Zahl der Coronafälle weiter steigt?

Wir wollen es ermöglichen. Wir versuchen, an dieser Tradition festzuhalten, die für die ganze Region wichtig und auch identitätsstiftend für Dresden ist. Ab einer gewissen Infektionszahl ist aber auch der Striezelmarkt nicht durchführbar. Das muss uns allen bewusst sein und das wissen auch die Händler.

Die Hygieneregeln müssen dann ja auch kontrolliert werden. Ist das bei der Größe des Marktes personell überhaupt machbar?

Jeder Händler, der gegen das Hygienekonzept verstößt, muss mit 2500 Euro Bußgeld rechnen. Wenn es ei­ne Maskenpflicht geben sollte, werden natürlich auch Verstöße der Besucher dagegen geahndet. Die Ordnungsbehörde wird patrouillieren und wir müssen dafür Sorge tragen, dass sich die Menschen regelkonform verhalten. Sonst funktioniert der Markt nicht und wir müssen die Konsequenzen ziehen.

Blicken wir noch einmal gemeinsam in die Glaskugel: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sagte kürzlich, sie erwarte einen Impfstoff ab Mitte 2021. Das würde bedeuten, wir müssen noch sehr lange mit Einschränkungen leben. Was denken Sie dazu?

In Deutschland sind bereits neun Hersteller für einen Impfstoff in der Phase drei. Das bedeutet, die Massentestung startet. Das lässt hoffen und die Erwartungen von Frau Karliczek empfinde ich als realistisch. Normalerweise werden Impfstoffe über einen Zeitraum von zehn bis fünfzehn Jahren entwickelt. Die Forschung vollbringt also gerade Wunder. Doch bis es einen Impfstoff gibt und auch danach, werden sich Menschen weiterhin infizieren. Es können nicht von jetzt auf gleich 83 Millionen Menschen geimpft werden. Wenn alles gut geht, wird es 2021 einen Impfstoff geben. Dann müssen wir Schritt für Schritt schauen, wer zuerst geimpft wird. Das wird noch eine ethische Diskussion geben, da bin ich mir sicher. Bis dahin müssen wir die AHA-Regeln verinnerlichen. Niesetikette, Abstand halten, Hände waschen, Mund- und Nasen-Bedeckung tragen, regelmäßig lüften, desinfizieren – all das wird Normalität werden. Wir überstehen diese Pandemie nur gemeinsam. Wir merken mittlerweile, dass der Ton rauer wird. Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt werden teilweise beschimpft und unfair behandelt. Die Betten in den Krankenhäusern füllen sich wieder, das Ganze ist kein Spaß. Mein Appell an die Bürger ist, Corona ernst zu nehmen und die Experten ihren Job machen zu lassen.

Wie können Sie Menschen überzeugen, die Corona immer noch nicht ernst nehmen oder gar leugnen?

Mit Fakten. Es gibt immer Menschen, die Fakten infrage stellen. Aber wir können nur mit Informationen und Fakten dagegenhalten. Wir sehen die Fallzahlen, wir sehen die Wahrscheinlichkeit, an der Erkrankung zu sterben. Von 100 Infizierten müssen aktuell sechs in Kliniken behandelt werden, durchschnittlich drei Personen sterben. Und an dieser Faktenlage gibt es nichts zu rütteln.

