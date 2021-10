Dresden

Unter dem Motto „Gemeinsam in Prohlis leben“ lädt das Netzwerk Prohlis ist bunt an diesem Sonnabend zwischen 14 und 18 Uhr wieder zum inzwischen bereits traditionellen interkulturellen Bürgerfest aufs Parkdeck des Prohliszentrums ein. Zahlreiche Akteure aus dem Stadtteil haben verschiedene Angebote zum Mitmachen vorbereitet oder werden sich mit vielseitigen Darbietungen auf der Bühne präsentieren. Vor dem „Kiez“ im Eingangsbereich des Prohliszentrums wartet die Perfomancegruppe Nunatak auf die Besucher, die mit der Installation „Du hast den Wal“ zur Diskussion über die Zukunft anregen will.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geplant ist zudem wieder ein Auftritt von Musaik, einem sozialen Projekt, das mit Musik die Integration fördern und jungen Leuten neue Perspektiven aufzeigen will. Am Ende des Festes wird zudem Dresdens Zweite Bürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) erwartet, die ein Grußwort halten wird.

Unter der Schirmherrschaft von Dirk Hilbert

Hinter dem Netzwerk Prohlis ist bunt stecken verschiedene Initiativen und Vereine aus dem Stadtteil. Das Fest findet im Rahmen der 31. Interkulturellen Tage der Stadt Dresden statt und steht unter der Schirmherrschaft des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert (FDP). Einen Überblick über das gesamte Programm gibt es im Internet.

Internet prohlis-ist-bunt.de/interkulturelles-buergerfest-2021

Von seko