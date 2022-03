Intercity nach Chemnitz wird in Dresden geputzt

Dresden

Die Stadt Chemnitz als drittgrößte Gemeinde Sachsen ist seit gut 15 Jahren vom Fernverkehr der Eisenbahn abgekoppelt. Im Juni nun rollen erstmals wieder Intercitys in die Stadt – spendiert mit 2,5 Millionen Euro im Jahr vom Freistaat Sachsen. Die Deutsche Bahn hat bei einer Ausschreibung den Zuschlag erhalten, teilte der federführende Verkehrsverbund Mittelsachsen mit. Da die DB AG allerdings in Chemnitz keine Anlagen mehr zur Behandlung der Züge hat, müssen diese nachts leer von Chemnitz nach Dresden und morgens wieder zurück gefahren werden. Das bestätigte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. „Die Züge müssen nach der Fahrt fit für die nächste Fahrt gemacht werden.“ Es werde dabei in Dresden-Reick Abwasser entsorgt, Frischwasser aufgefüllt und die Waggons würden gereinigt, hieß es. Ähnlich geschieht es übrigens mit einem Intercity, der zur Reinigung leer von Gera nach Leipzig fährt. Auch in Thüringen finanziert das Land den Fernzug bis in den Osten des Nachbarfreistaates.

Umständliche Fahrtroute

Generell ist die neue Berlin-Chemnitz-Verbindung ein eher umständliches Konstrukt. Statt die kurze Strecke von Chemnitz über Riesa nach Berlin zu fahren, nimmt der Intercity den Umweg über Freiberg und Dresden. Das liegt daran, dass die DB AG einfach bestehende IC-Züge der Linie Warnemünde – Dresden bis und ab Chemnitz fahren lässt. Morgens geht es zweimal von Chemnitz über Dresden und Berlin an die Ostsee, nachmittags beziehungsweise abends retour. Die Züge halten in Freiberg, wegen Landesfinanzierung müssen Nahverkehrstickets auf dem Abschnitt Chemnitz – Dresden akzeptiert werden. Der Vertrag läuft über sechseinhalb Jahre mit Option auf jährliche Verlängerung, maximal bis Juni 2032.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungünstig für Besucher aus Berlin

Mit Blick auf die Kulturhauptstadt 2025 ist in Chemnitz allerdings schon der Ruf nach einer besseren und häufigeren Verbindung zu vernehmen. Für Tagesgäste aus Berlin ist die von Sachsen bezahlte IC-Verbindung nämlich nicht geeignet. Der Fahrplan früh 6.20 und 8.20 Uhr ab Chemnitz und die Ankunft bei Rückfahrt 19.30 und 21.30 Uhr orientiert sich eher an den Bedürfnissen von Reisenden, die von Chemnitz aus in die weite Welt oder – wie im Falle des stellvertretenden SPD-Bundestagsfraktionschefs Detlef Müller, der sich als gelernter Eisenbahner vehement für die Verbindung einsetzte – zur Arbeit ins Parlament wollen. In den 1990er-Jahren gab es zweistündliche Interregio-Verbindungen von Görlitz über Dresden und Chemnitz nach Oberstdorf im Allgäu und Karlsruhe. Anfang der 2000er-Jahren fuhren Diesel-ICE zweistündlich zwischen Dresden und Nürnberg auf der Sachsenmagistrale. Nach einer Pannenserie folgten IC-Züge im Vier-Stunden-Takt, bis schließlich der Fernverkehr zwischen Dresden, Chemnitz und Hof im Dezember 2006 komplett aus dem Kursbuch verschwand und die Bundesländer den durchgehenden Regionalverkehr bezahlten.

Von Lars Müller