Dresden

Feld an der Pillnitzer Landstr. 301 in Dresden-Hosterwitz: Erntestart: 31. Mai; Mo.-Sa. 8.30-18 Uhr, So./ Feiertag 10-16 Uhr; Obsthof Rüdiger in Dresden, (Tel.: 01734862420; obstbau-ruediger.de)

Feld an der B 172 (Nähe Autobahnzubringer zur A17, Alte Landstraße Dresden-Lockwitz/Kleinluga: Erntestart ca. 30. Mai, täglich 8-18 Uhr; Obstbau Beck & Partner GbR in Borthen (Tel.: 0351/2816587),

Feld in Dresden-Dölzschen an der Robert-Weber-/Hohendölzschener Straße; Erntestart Ende Mai; Mo.-Sa. 8-19 Uhr, So./ Feiertag 8-12 Uhr; Erdbeeren-Funck mit Sitz in Hirschfeld (Tel.: 03760/717780; www.erdbeeren-funck.de)

Feld am Elbe-Park Sörnewitzer /Pieschener Straße in Dresden-Mickten; Erntestart Ende Mai; Mo.-Sa. 8-19 Uhr, So./ Feiertag 8-12 Uhr; Erdbeeren-Funck mit Sitz in Hirschfeld (Tel.: 03760/717780; www.erdbeeren-funck.de)

Feld Jochhöhstraße Dresden-Roßthal; Erntestart vorrauss. Anfang Juni; vorauss. Anfang Juni; Gut Pesterwitz in Freital-Pesterwitz (Tel.: 0351/6502513; www.gut-pesterwitz.de)

Erlebnisplantage Dresden-Lockwitz, Lockwitztalstraße; ; keine Angaben zum Erntestart und zu den Pflückzeiten; Spargelhof Ponickau GmbH aus Ponickau (Tel.: 035755-428; www.spargelhof-ponickau.de)

Erlebnisplantage Dresden-Weißig, Bautzner Landstraße; ; keine Angaben zum Erntestart und zu den Pflückzeiten; Spargelhof Ponickau GmbH aus Ponickau (Tel.: 035755-428; www.spargelhof-ponickau.de)

Region

Feld Erich-Hanisch-Str. am Kreisverkehr, ggü Sportplatz – Pesterwitz; Erntestart vorrauss. Anfang Juni; keine Angaben zur Erntezeit; Gut Pesterwitz in Freital-Pesterwitz (Tel.: 0351/6502513; www.gut-pesterwitz.de)

Feld Otto-Harzer-Straße neben dem Sportplatz Pesterwitz; Erntestart vorrauss. Anfang Juni; keine Angaben zur Erntezeit; Gut Pesterwitz in Freital-Pesterwitz (Tel.: 0351/6502513; www.gut-pesterwitz.de)

Erdbeerplantage Reichenberg an der Dresdner Straße; keine Angaben zum Erntestart und zu den Pflückzeiten; Spargelhof Ponickau GmbH aus Ponickau (Tel.: 035755-428; www.spargelhof-ponickau.de)

Feld an der Obstscheune Krietzschwitz an der Krietzschwitzer Straße (B172) bei Pirna; Erntestart vorrauss. Ende Mai; Mo.-Sa. 8-19 Uhr, So./ Feiertag 8-12 Uhr; Erdbeeren-Funck mit Sitz in Hirschfeld (Tel.: 03760/717780; www.erdbeeren-funck.de)

Feld an der Pirnaer Landstr. zwischen Stolpen und Helmsdorf: Erntestart ab ca. Anfang Juni; Mo.-Sa. 8-18 Uhr, So. 9-12 Uhr (je nach Reifegrad); Obsthof Rüdiger Stolpen (Tel.: 01729776891; obstbau-ruediger.de)

Feld zwischen Brockwitz und Neusörnewitz an der Cliebener Straße; Erntestart Ende Mai; täglich 7-19 Uhr; Obstbau Michael Görnitz in Coswig (Tel.: 03523/7 88 10; www.obstbaugemeinschaft.de)

Auswahl, für Angaben keine Gewähr