Football-Trainer Ulrich Däuber hat mit seiner Familie viele Jahre in den USA gelebt und gearbeitet, ehe der gebürtige Unterfranke nach Dresden kam, um hier die in der Bundesliga spielenden Monarchs zu betreuen. Einige Souvenirs erinnern in seiner Mietwohnung in der Johannstadt noch an seine Zeit in den USA. Wir haben ihn besucht.