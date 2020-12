Institut in Dresden stärkt natürliche Feuerabwehr von Holz

Dresden

Statt Möbel und Holzverkleidungen mit wenig umweltfreundlichen Chemikalien gegen Feuer zu schützen, wollen Ingenieure und Ingenieurinnen vom „ Institut für Holztechnologie Dresden“ (IHD) dafür künftig natürliche Aroma- und Duftstoffe aus den Hölzern selbst einsetzen. Über dieses Entwicklungsprojekt hat das IHD nun informiert. Die Forscher reagieren damit auf die wachsende Industrienachfrage nach ökologischen und gesundheitlich unbedenklichen Lösungen für den Holz-Brandschutz.

Der wiederum ist auch wichtig in Schiffen und Autos, denn dort gelten besonders hohe Brandschutzanforderungen: Jachten oder Oberklasseautos werden nämlich gerne mit Edelholzfurnieren und anderen Holzelementen ausgestattet – und dann darf sich all dieses Holz auf hoher See oder auf der Autobahn bei einem Unfall natürlich nicht wie ein Brandbeschleuniger auswirken. Daher behandeln viele Hersteller solche hölzernen Bauteile mit künstlichen Flammschutzmitteln.

Lesen Sie auch Salbei statt Chemiekeule: TU Dresden entwickelt biologischen Holzschutz

Dr. Lars Passauer und sein IHD-Team hat da ein neues Konzept: Sie wollen Gerb-, Farb- und Duftstoffe sowie andere Polyphenole aus Kiefern und Eichen einsetzen, die von Natur aus relativ feuerbeständig sind. Aus Rinde und anderen Holzabfällen möchten sie nun Extrakte gewinnen, die wie biologische Flammschutzmittel wirken. Dies könne dann nicht nur eine umweltgerechtere Lösung für den Brandschutz sein, sondern auch Abfälle vermeiden, argumentiert das Institut: „Das geplante Vorhaben führt zu völlig neuartigen Nutzungskonzepten von bis dato stofflich kaum verwerteten Holz- und Rindenbestandteilen und zur Entwicklung neuartiger Flammschutzformulierungen für Holz und holzbasierte Materialien.“

Mehr Infos: ihd-dresden.de/

Von hw