Dresden

Ende der Woche will Insolvenzverwalter Stephan Laubereau sagen können, ob die Züge der insolventen Städtebahn Sachsen kurzfristig wieder fahren können. In dieser sensiblen Verhandlungsphase hat Städtebahn-Geschäftsführer Torsten Sewerin das Unternehmen „ Alpha Trains“ angegriffen, den früheren Leihgeber der Städtebahn-Triebwagen. Alpha Trains setzt sich nun zur Wehr.

Im Streit geht es um die 15 Desiro-Dieseltriebwagen, die Alpha Trains derzeit auf einem sicheren Gleis am Bahnhof Friedrichstadt in Dresden abgestellt hat. Sewerin behauptet, dass der Zugleihgeber diese deutschlandweit gefragten Dieseltriebwagen lieber anderswo als auf den Strecken der Städtebahn einsetzen will – aus wirtschaftlichem Eigennutz.

„Unsere Züge stehen weiterhin für den Betrieb in Sachsen zur Verfügung“, antwortet nun das Unternehmen auf diese Behauptung. Weder habe Alpha Trains diese aus Sachsen abgezogen noch bringe der Stillstand der Fahrzeuge für Alpha Trains einen wirtschaftlichen Vorteil. „Ebenfalls falsch ist, dass wir die Fahrzeuge in einem anderem Verkehrsnetz anbieten.“ Das sind ziemlich klare Worte.

Zuvor hatte schon Insolvenzverwalter Laubereau sein Befremden über das Agieren des Städtebahn-Chefs ausgedrückt. Es handele sich um eine „einseitige Sichtweise des Geschäftsführers“, sagte er und rief dazu auf, „wieder auf eine sachliche Ebene zurückzukehren“.

Neben den 15 Dieseltriebwagen sind die 90 Mitarbeiter der insolventen Städtebahn der Schlüssel dafür, dass möglichst bald wieder Züge auf den betroffenen Strecken zwischen Dresden und Kamenz sowie Königsbrück, auf der Müglitztalbahn und zwischen Pirna und Sebnitz fahren können. Dabei geht es zunächst um einen Interimsbetrieb, bis ein neuer Anbieter diese Strecken übernimmt. Handelt es sich dabei um ein anderes Unternehmen als die Deutsche Bahn, wird dieses auch die Alpha-Trains-Züge mieten müssen, weil der Markt für Dieseltriebwagen derzeit abgegrast ist. Außerdem wird der neue Anbieter auf das erfahrene Personal der Städtebahn zurückgreifen wollen.

Von Uwe Hofmann