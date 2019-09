Festival - Innovation als Kind der Neugier: Heinrich-Schütz-Musikfest gibt sich avantgardistisch „Etwas neues herfürzubringen“, das ist die Überschrift für das Heinrich-Schütz-Musikfest 2019. Die ersten zwei Wochen im Oktober sollen beweisen, wie modern der mitteldeutsche Barockkomponist gewesen ist. Interessenten können sich ihre Kartenwünsche aber schon im Sommer erfüllen.

Der RIAS Kammerchor ist in diesem Jahr artist in residence des Heinrich Schütz Musikfestes und wird am 6. Oktober mit dem Alte-Musik-Ensemble Capella de la Torre sowie am 13. Oktober in Dresden im Abschlusskonzert zu hören sein. Quelle: Matthias Heyde-sh