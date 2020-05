Innenminister in Dresden: So geht es in der Coronakrise für den Sport weiter

Dresden

Befreiungsschlag für Sachsens Sport: Ab 6. Juni sollen im Freistaat in allen Sportarten Training und Wettkämpfe wieder möglich sein. Das kündigte der sächsische Innenminister Roland Wöller am Donnerstag an. Der CDU-Politiker ist auch für den Sport im Freistaat zuständig.

„Das gilt für alle Sportstätten und alle Sportarten“, sagte der Minister. Die neue Regelung erlaube auch Wettkämpfe. Diese müssten „allerdings ohne Publikum“ stattfinden. „Diese weiterreichenden Lockerungen sind an Hygieneregeln gebunden, die wir aber nicht mehr pauschal vorgeben wollen.“ Stattdessen sollen sportartenspezifische Konzepte und Empfehlungen der Fachverbände die Grundlage bilden. „Hygieneregeln beim Rudern fallen naturgemäß anders aus als beim Judo“, sagte der Minister.

Betreiber der Einrichtungen oder die Vereine müssen die Konzepte erstellen. Bei den Hallenbädern müssen von den zuständigen kommunalen Behörden genehmigte Hygienekonzepte vorgelegt werden. Auch für Wettkämpfe müssen Konzepte erarbeitet werden. Damit soll im Bereich des Sports noch stärker auf die Eigenverantwortung der Sportler und Vereine gesetzt werden. „Mir ist wichtig, dass diese Lockerungen jetzt kommen, sie sind auch ein wichtiges Signal für den Kinder- und Jugendsport, der damit wieder beginnen darf“, erklärte Innenminister Wöller.

Neue Coronaschutz-Verordnung bis Ende Juni

Das bisher in der Corona-Schutzverordnung enthaltene Verbot für Kontaktsportarten werde mit der neuen Verordnung aufgehoben, erläuterte das Innenministerium auf DNN-Anfrage.

Nach dem bisherigen Entwurf der neuen Verordnung sollen „Freibäder, Hallenbäder, Kurbäder, Thermen und Saunen“ wieder öffnen dürfen, wenn dafür von den kommunalen Behörden genehmigte Hygienekonzepte vorliegen. Der Chef der Staatskanzlei, Oliver Schenk, sagte dazu am Donnerstag vor der Presse, dass derzeit noch ein Prüfauftrag laufe, ob solche Konzepte möglich sind. Er zeigte sich aber optimistisch, dass dies in den nächsten Tagen geklärt werden kann und dann am kommenden Mittwoch eine entsprechende Entscheidung der Staatsregierung für die neue Coronaschutz-Verordnung möglich ist. Diese soll ab 6. Juni und mindestens bis Ende Juni gelten.

Weiterhin Vorsichtsmaßnahmen treffen

Der Präsident des Landessportbundes Ulrich Franzen begrüßte in einer Erklärung des Innenministeriums die in Aussicht stehenden Regelungen. „Wir freuen uns über die weiteren Lockerungen für den Sport in Sachsen.“ Gerade Mannschafts- und Kontaktsportarten könnten somit wieder regulär trainieren.

Die neue Regelung bringe aber nicht nur mehr Freiheiten mit sich, sondern verpflichte den Vereinssport auch weiterhin, Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu treffen. „Wir appellieren deswegen an unsere Mitgliedsorganisationen und alle Sporttreibenden im Freistaat: Bitte halten Sie sich an die gültigen Hygieneauflagen!“, erklärte Franzen.

Von Ingolf Pleil