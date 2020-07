Dresden

Einer Baustelle im Zwinger folgt die nächste. Jetzt sind die verschlissenen Wege im Innenhof des Dresdner Zwingers dran. Denn sie sorgen seit mehr als 15 Jahren für Probleme.

Bei Regen ist es abseits der asphaltierten Streifen matschig, es bilden sich große Pfützen. Bei trockenem Wetter stiebt es. Der feine scharfkantige Staub lagert sich nicht nur an den Zwingerfassaden und Skulpturen ab, sondern schadet den Kunstschätzen in den Museen ringsum. Um das Problem bei der Wurzel zu packen, wird seit geraumer Zeit eine Komplettsanierung des Zwingerinnenhofes geplant. Nun ist der Baustart in Sicht.

Ab wann wird gebaut und wie lange?

Los geht es im Frühling 2021. Abgeschlossen sein sollen die Bauarbeiten im Zwingerinnenhof 2023. „Der genaue Bauablauf wird gerade geplant. Bereits dieses Jahr soll in Teilbereichen die archäologischen Sondierungen starten“, gibt Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Staatsbetriebes „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ (SIB) Auskunft.

Warum finden archäologische Grabungen statt?

„Der Dresdner Zwinger ist archäologisch von großer Bedeutung für uns“, sagt Christoph Heiermann, Sprecher des Landesamtes für Archäologie Sachsen. „Bei allen Baumaßnahmen, die in die Tiefe gehen, sind wir dabei. Zuletzt zum Beispiel bei der Sanierung des Mathematisch-Physikalischen Salons.“

Blick in den Dresdner Zwinger mit dem Mathematisch-Physikalischen Salon der Dresdner Kunstsammlungen (SKD), im Vordergrund stehen Orangenbäume. Quelle: dpa-Zentralbild

Damals waren im Bereich des ehemaligen Grottensaales rund 15.000 Stuckfragmente gefunden worden, die zur originalen Ausstattung des Saales gehörten. Zudem wurden alte Leitungen der Wasserspiele des Grottensaales freigelegt und gesichert. Interessant ist der Zwinger für die Archäologen, weil er auf und in die historische Stadtbefestigung errichtet wurde. Zudem sind Spuren und Reste von Vorbebauungen sowie der vorherigen Zwingerhofgestaltungen interessant.

Welche Bauarbeiten sind zu erledigen?

Der gesamte Innenhof des Dresdner Zwingers wird denkmalgerecht saniert. Als Erhaltungsziel ist die Gestaltung nach Ermisch (1926 und nach 1945) festgelegt, heißt es vom SIB. Es werden nicht nur die sogenannten wassergebundenen Wegedecken erneuert, sondern auch zwei Brunnenbecken abgedichtet, die Rasenspiegel erneuert und in der Höhe angepasst. Wenn nun schon mal tief gegraben werden muss, will man das nutzen, um Be- und Entwässerung, die Elektronik und das Datennetz zu erneuern und Anschlusspunkte für Veranstaltungen im Zwingerinnenhof zu schaffen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Beleuchtung. Auch die wird erneuert und zugleich will man die Voraussetzung für eine „dezente Anstrahlung der Zwingerhoffassaden“ schaffen, so die Auskunft vom SIB. Ebenso sind Nebenbauwerke wie die Perrons zu sanieren.

Wird für die Wege diesmal anderer Sand verwendet?

Ja. „Auf den Hauptwegen wird der derzeitige rote Belag gegen Platten aus Postaer Sandstein ausgetauscht. Die Nebenwege im Zwinger erhalten einen neuen Belag aus einem Sand-Kies-Gemisch, das Regenwasser durchlässt und deutlich weniger Staub bildet als der bisherige Bodenbelag. Im Zwingerhof soll mit der Sanierung statt des rötlichen Brechsandes aus Leukersdorf ein grau-gelbliches Material verwendet werden“, informierte SIB-Sprecher Alwin-Rainer Zipfl. Um die Staubentwicklung zu begrenzen und Feinteile zu binden, werde ein Beregnungssystem für die Wegeflächen installiert.

Was wird die Sanierung des Zwinger-Innenhofes kosten?

Die geplanten Gesamtkosten liegen bei zehn Millionen Euro.

Wird der Zwinger-Innenhof komplett gesperrt?

Nein, grundsätzlich soll der Zwinger-Innenhof für Besucher begehbar bleiben und es ist ein Ziel, die Zugänge zu den anliegenden Museen zu gewährleisten. Deshalb werden die Arbeiten abschnittsweise ausgeführt. Das ist vom Bauablauf natürlich aufwendiger als eine Komplettsperrung und dauert deshalb länger.

