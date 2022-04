Dresden

Durim hat das Downsyndrom. Als ich mit ihm in den Räumen des Zentralwerks in Pieschen spreche, denke ich zuerst, meine Fragen dringen nicht zu ihm durch. Er bemüht sich, doch ich verstehe kaum etwas von dem, was er sagt. Bis zur letzten Frage. Ob er sich heute wieder ans Schlagzeug setze, frage ich den 20-Jährigen. „Na klar“, antwortet Durim, lauter und deutlicher als bei jedem Wort zuvor.

Durim ist einer von fünf Dresdnern mit Behinderung, die heute ins Zentralwerk gekommen sind, um Musik zu machen. Auf dem schwarzen Boden in dem großen Raum im Souterrain stehen Stühle, Mikros und Instrumente bereit. Schlagzeug, E-Gitarre, Bass, Piano und Trommeln warten darauf, bespielt zu werden.

Begriff der Behinderung wird weit gefasst

„Bitte nur so laut, dass wir die anderen noch hören“, sagt Frank Dresig in die Runde. Neben ihm: Andi Valandi, mit dem er 2004 das Kraut-Rock-Trio „Andi Valandi & Band“ gegründet hat. Was die beiden im Zentralwerk suchen? Dresdens erste inklusive Rockband. Seit Anfang März laufen hierfür offene Jam-Sessions im Zweiwochentakt. Kommen darf, wer eine Behinderung und Lust auf Musik hat. Den Begriff Behinderung fassen die Projektmacher bewusst weit. „Wir wollen die Leute erreichen, die sonst mit ihrer Musik im Keller sitzen und sich nicht trauen, vor anderen zu spielen“, sagt Frank Dresig. Das könnten auch Menschen mit einer Sozialphobie oder Depression sein.

Die Macher des Projekts: Andi Valandi und Frank Dresig. Seit 2004 machen sie zusammen Musik. Quelle: Anja Schneider

Durim ist heute zum zweiten Mal dabei. „Und, kannst du noch Schlagzeug spielen?“, fragt Frank Dresig den jungen Mann in braunem Kapuzenpullover und blauer Jeans. „Von mir aus“, antwortet der und setzt den ersten Schlag auf der Snare. Durim gibt den Takt vor, in den einer nach dem anderen einsteigt.

Auch Diana. Konzentriert, beinahe stoisch schaut die 44-Jährige auf die schwarze Trommel vor sich. Diana leidet am fetalen Alkoholsyndrom. Weil ihre Mutter während der Schwangerschaft getrunken hat, muss sie mit großen geistigen Einschränkungen leben. „Ich kann weder lesen noch schreiben“, sagt die Frau, deren pinkfarbene Hose durch den gesamten, dunklen Proberaum strahlt. „Aber mit der Musik kann ich verschiedene Töne erzeugen, mich ausprobieren.“

Diana kann weder lesen noch schreiben. In der Musik, sagt die 44-Jährige, kann sie sich ausdrücken. Quelle: Anja Schneider

Während Diana ihre Augen auf ihre Trommel richtet, schweift Birgers Blick durch den Raum. Im Schoß des Großgewachsenen wirkt die silberne Djembe beinahe verloren. Das ändert nichts am Klang. Kein einziges Mal verpasst Birger den Takt. Der 48-Jährige ist Autist und engagiert sich schon lange für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Die Musik ist seins. Er spielt Schlagzeug, Klavier, Gitarre. „Ich bin vielseitig verwendbar“, sagt Birger und grinst. Weil er auch gerne singt, hat er sich schon in Chören ausprobiert. „Aber in bestehenden Gruppen kennen sich die Leute meist schon. Hier dagegen haben alle die gleichen Voraussetzungen.“

Für Frank Dresig und Andi Valandi, die heute mitjammen und später Teil der inklusiven Band sein wollen, geht es nicht um Talent oder lange Erfahrung. „Man sollte musikalisch offen sein und bestenfalls ein paar Vorkenntnisse haben“, sagt Dresig. „Aber am Ende geht es um den Spaß.“ Seit drei Jahren arbeitet er für den Kunst- und Kulturverein „Farbwerk“ in Dresden, der Menschen mit Behinderung künstlerisch fördert – bislang vor allem mit Theater, jetzt auch mit Rockmusik.

„Unsere Angebote sind nicht nur eine Beschäftigungstherapie, wie man gerne sagt, sondern wir können mit den Menschen künstlerisch auf einer qualitativ hohen Ebene arbeiten“, betont Jacqueline Hamann, die bei „Farbwerk“ die künstlerische Leitung hat. „Personen mit Behinderung bringen besondere Impulse, Denkweisen und eine Authentizität mit, die ihren Platz in der Kunst und auf der Bühne finden sollten.“

Inklusionsarbeit führt zu Aha-Momenten

Hamann hat Bühnen- und Kostümbild sowie Kunsttherapie studiert. Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung kam für sie zunächst nicht in Frage. Dann kam sie bei einem Theater-Praktikum erstmals mit Betroffenen in Berührung. Deren „Ehrlichkeit und Spielfreude“ stimmten sie um, seitdem ist Inklusion ihr Thema. Auch bei Andi Valandi führte die Inklusionsarbeit zu Aha-Momenten. „Ich konnte meine eigenen komischen Schranken im Kopf kennenlernen“, sagt der Musiker und erinnert sich an einen Mann, der unter Spastiken litt. „Im Gespräch dachte ich erst, dass er nicht ganz helle ist. Doch am Ende wurde mir klar, dass er einer der intelligentesten Personen war, die ich je kennengelernt hatte.“ Was das Musizieren mit Menschen wie Durim für Andi Valandi ausmacht? Die Ehrlichkeit. „Das Feedback ist viel direkter. Sie sagen, was ihnen gefällt und was nicht.“ Ein Teilnehmer habe sogar einmal den Raum verlassen, weil er nicht d’accord war.

Heute verlässt keiner den Raum. Diana sagt trotzdem ihre Meinung: „Die Gitarre nehme ich nicht, die mach ich bloß kaputt.“ Sie bleibt bei der Trommel. Birger wechselt stattdessen ans Klavier und gibt den Takt vor, in den sich die Töne der anderen einreihen. Nach anfänglicher Harmonie entsteht ein wildes Durcheinander von Klängen und Geschwindigkeiten. Dresig stoppt und mahnt: „Wir müssen alle im Takt bleiben.“ Neustart. Die Instrumente finden wieder zueinander. Den Abschluss macht ein kurzes Solo von Durim, der sein Schlagzeug nicht verlassen will.

Bis Juli soll die Stammbesetzung stehen

Bis Juli soll sich aus den offenen Jam-Sessions im Zentralwerk eine Stammbesetzung entwickeln, die dann ans Proben geht. Aussieben wie bei einem Casting wollen sie nicht, sagt Frank Dresig. „Wenn am Ende drei oder zehn Personen das gleiche Instrument spielen, ist das auch okay.“ Im Herbst soll die inklusive Rockband das erste Mal auf der Bühne stehen. Sie wäre die erste ihrer Art in Dresden, wo laut Angaben der Stadt fast jeder Zehnte mit einer Behinderung lebt. Bislang haben sich mehrere Trommelgruppen gebildet und die Band „Alpha Projekt“, die in die Pop-Richtung unterwegs ist.

Für Jacqueline Hamann von „Farbwerk“ bekommen Betroffene noch zu wenig Raum in der Kunstwelt. „In Dresden gibt es zwar uns, die Bürgerbühne und andere Pioniere“, sagt die 50-Jährige „Aber meiner Meinung nach sind wir mit unseren Gedanken noch ziemlich einsam.“ Damit es inklusiver wird, brauche es mehr Aufklärung und mehr Begegnung zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen. Daneben fordert Hamann mehr Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in der Kunstwelt.

Petra ist froh, dass es das Bandprojekt im Zentralwerk gibt. „Weil ich gerne singe“, sagt die 55-Jährige, die an Epilepsie erkrankt ist. Auch sie ist schon das zweite Mal dabei. Heute holt sie einen DIN A4-Zettel hervor, stellt sich ans Mikro und legt los. „Mein Herz schmerzt. Mein Herz ist gebrochen. Warum tut alles weh? Warum sind manche Menschen so hasserfüllt? Wo ist die Toleranz?“ Das Lied ist ein Produkt von „Songs und Lyrik“, einem weiteren „Farbwerk“-Projekt von Frank Dresig und Andi Valandi, das zu Beginn der Coronazeit entstanden ist. Ursprünglich war ein inklusiver Chor geplant, doch die Pandemie machte Singen zur Virenschleuder, sodass die beiden Musiker Menschen mit und ohne Behinderung einluden, sich in Songtexten, Bildern, Kostüm und Maskenbild auszudrücken. „Sei wer du sein willst. Sei stark. Bleib stark. Du hast nur ein Leben. Lebe es wie Du willst.“

Diana: „Konnte gar nicht mehr aufhören mit der Musik“

Bis eben hielt sich Petra im Hintergrund. Jetzt schauen alle auf die Frau im grauen Jeanshemd, die ihre Lippen zum Text und die Hüften zur Musik bewegt. Ihre Augen sind geschlossen, die Gesichtszüge entspannt. Auch Durim kann ihr nicht die Show stehlen. Der hat mittlerweile vom Schlagzeug ans Klavier gewechselt.

Info und Termine Wer Interesse hat, kann bis Ende Juni zu den offenen Sessions im Zentralwerk, Riesaer Str. 32, kommen. Der nächste Termin ist am 11. April, 16 Uhr. Vorab ist eine Anmeldung per E-Mail an info@farbwerk-kultur.de nötig. Weitere Infos gibt es auf www.farbwerk-kultur.de unter dem Menüpunkt „Projekte“.

Song-Ende. Die Instrumente schweigen. Feedbackrunde. „Ich bin immer wieder in den Takt gekommen“, sagt Diana mit Stolz in der Stimme und denkt zurück ans Wochenende. Da habe sie gar nicht mehr aufhören können mit der Musik. Ihre Mutter habe sie schon ermahnt, eine Pause einzulegen. „Musiker proben Stunden oder Tage“, sagt Frank Dresig. Diana reißt Augen und Mund auf. „Was? So lange? Ich weiß nicht, ob ich dafür die Geduld hätte.“ Dresigs Kollege Andi Valandi relativiert: „Manche Musiker proben so lange.“ Lautes Lachen geht durch den Raum. Bis die Instrumente wieder ertönen.

Von Laura Catoni