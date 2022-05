Dresden

Weil der 5. Mai im Zeichen der Menschen mit Behinderung steht, findet heute vor dem Kulturpalast eine große Protestaktion statt. Thomas Naumann setzt sich als Koordinator der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen für barrierefreies Planen und Bauen ein und erklärt im DNN-Interview, was sich in Sachen Inklusion noch tun muss.

Herr Naumann, wie barrierefrei ist Dresden und wo herrscht noch Handlungsbedarf?

In der Gesetzgebung hat sich in den letzten Jahren viel getan, doch oft mangelt es noch an der Umsetzung. Ein saloppes Beispiel: Straßen werden immer wieder saniert, doch die Fußwege bleiben oft auf der Strecke und damit die Bedürfnisse von Menschen im Rollstuhl oder Senioren. Da geht es um Prioritäten. In Sachen ÖPNV liegt Dresden recht weit vorn im Gegensatz zu anderen Städten. Barrierefreie Straßenbahnen und Busse sind seit Jahren Standard. Allerdings wird der Begriff der Behinderung noch nicht weit genug gefasst. Wenn es um Leitsysteme in Gebäuden geht, denkt man meist nur an Blinde und baut dementsprechend um. Aber die Systeme sollten auch für Menschen sein, die schlecht sehen. Dann bräuchte man wiederum andere Hilfsmittel wie beispielsweise kontrastreiche Farben.

„Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es Grenzen gibt“

Stoßen wir nicht an planerische und finanzielle Grenzen, wenn wir alle möglichen Formen der Behinderung mitdenken?

Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es Grenzen gibt und stattdessen versuchen, alle mitzudenken, um dann im Einzelfall zu entscheiden, ob etwas nicht umsetzbar ist. Wir können für Rollstuhlfahrer nicht bis zum Fichtelberg hoch asphaltieren, aber zumindest so weit, wie es eben geht. Der finanzielle Aspekt ist nachvollziehbar, aber demgegenüber steht das Menschenrecht auf Teilhabe und Inklusion. Wir sagen ja auch nicht, Kinder können nicht in die Schule gehen, weil wir kein Geld für den Schulbau haben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thema Schulen: Wie stellen Sie sich inklusive Bildung vor? Sollten Kinder mit und ohne Behinderung zusammen lernen?

Nach der UN-Behindertenrechtskonvention wären Förderschulen eigentlich nicht mehr möglich. Trotzdem gibt es sie – und sicher auch Eltern, die Spezialschulen für ihre betroffenen Kinder besser finden, weil man sich dort besonders um sie kümmert. Doch auf einer Blindenschule separiert man blinde Menschen über Jahre und schult sie für eine blindenangepasste Welt. Gleichzeitig lernen sehende Kinder keine blinden kennen. Inklusion sieht anders aus. Viele Menschen denken, dass ihre nichtbehinderten Kinder weniger Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie ihren Schulalltag mit behinderten teilen. Doch das ist am Ende nur eine Frage der Organisation.

Abgesehen von den sichtbaren Hindernissen für Menschen mit Behinderung: Welche Barrieren gibt es in den Köpfen von Nicht-Betroffenen?

Die meisten wollen sich nicht mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen, weil sie denken, dass es sie nicht betrifft. Ähnlich wie die Menschen, die die Coronamaßnahmen ablehnten, weil sie dachten, das Virus treffe nur Risikopatienten. Doch Corona kann jeden treffen und jeder von uns könnte morgen einen Unfall haben und im Rollstuhl sitzen. Eine weitere Barriere liegt darin, dass Menschen mit Behinderung in den Gedanken anderer schnell vom Rest separiert werden. Ich erlebe das immer wieder. Sobald eine Person erfährt, dass ich im Rollstuhl sitze, verändert sie ihr Verhalten. Dann redet sie plötzlich lauter und deutlicher mit mir, obwohl das nicht nötig ist, oder klammert mich bei bestimmten Themen aus. Mit einer Behinderung ist man schnell der „Andere“, obwohl man auch Freund, Nachbar oder Kollege ist. So ergeht es mir selbst mit Leuten, die sich für Inklusion stark machen.

Betroffene fühlen sich oft als Last

Die Protestaktion vor dem Kulturpalast am heutigen Donnerstag wird von „Aktion Mensch“ gefördert, deren Motto lautet: „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“. Wann wäre volle Inklusion erreicht?

Da landet man schnell in Utopien. Aber ein inklusiver Alltag wäre für mich ein diskriminierungsfreier, wenn ich mich als vollständiger Bestandteil der Gesellschaft aner­kannt fühlte. Stattdessen fühlen sich Betroffene oft noch als Last, als jemand, der Umstände bereitet. Wenn Behinderung stattdessen Teil der Normalität wäre, müsste auch nicht alles barrierefrei sein. Manche Schranke würde sich dann im Miteinander auflösen. Ein Beispiel: Wenn ich einen Raum befahre, wo es keinen Platz für Rollstuhlfahrer gibt, ist das für mich eine Barriere. Aber wenn dann sofort jemand den Stuhl wegnimmt und Platz macht, wäre das kein Problem mehr. Es geht darum, nicht mehr die Ausnahme zu sein.

„Markt der Inklusion“ am 5. Mai Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung findet am 5. Mai von 14 bis 17 Uhr der „Markt der Inklusion“ vor dem Dresdner Kulturpalast statt. Besucher können Redebeiträge hören, sich an einer Foto-Aktion sowie bei der Gestaltung von Protestplakaten beteiligen. Daneben zeigen verschiedene Parcours, welchen Barrieren Menschen mit Behinderung im Alltag ausgesetzt sind. Betroffene haben zudem die Möglichkeit, ihre Anliegen zu sammeln und anschließend Manuela Scharf, Dresdens Behindertenbeauftragten, zu überreichen. Die Veranstaltung entstand in Kooperation des Inklusionsnetzwerks Sachsen, der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen und deren Mitgliedsverbände und Partnern. Sie wird gefördert von „Aktion Mensch“. Internet inklusionsnetzwerk-sachsen.de

Von Laura Catoni