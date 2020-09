Dresden

Der deutsche Mikroelektronik-Konzern Infineon überträgt seinem Dresdner Entwicklungszentrum zusätzliche Aufgaben: Neben Computerchips für klassische Autos und für „Künstliche Intelligenz“ (KI) sollen die Forscher dort nun auch Hochspannungs-Steuermodule für Elektroautos und andere elektrische Fahrzeuge entwickeln – vor allem für besonders effiziente Antriebe.

Teile für Elektroautos , E-Fahrräder, Solarkraftwerke und Lokomotiven

Dafür entsteht in Dresden eine neue Arbeitsgruppe für Leistungshalbleiter, für die Infineon nun zunächst ein halbes Dutzend Elektromobilitäts-Spezialisten sucht – weitere sollen folgen, teilte Infineon-Standortsprecher Christoph Schumacher auf DNN-Anfrage mit.

Infineon baut derzeit seine Position als Automobilelektronik-Zulieferer aus und gehört weltweit zu den führenden Anbietern für Autoelektronik und für Leistungshalbleiter. Diese speziellen Elektronikbauteile werden beispielsweise für Elektroautos, E-Fahrräder, Solarkraftwerke und Lokomotiven benötigt, da sie besonders hohe Ströme und Spannungen vertragen. Das Unternehmen erwartet ein deutliches Wachstum in diesem Sektor und hat in Dresden bereits eine große Fabrik für Leistungshalbleiter aufgebaut. Nun will die Konzernspitze neben der Produktion auch Teile der Entwicklung von Leistungshalbleitern in Sachsen konzentrieren. „Die Frage, wie man die Ströme in Elektroautos besser steuern kann, wird ein neues, zusätzliches Schwerpunktthema im Dresdner Entwicklungszentrum“, erklärte Schumacher.

„In den knapp zwei Jahren seit der Gründung ist unser Development Center sehr gut gewachsen“, betonte Uwe Gäbler, der Leiter des Dresdner Entwicklungszentrums. „Inzwischen arbeiten rund 50 erfahrene Spezialisten und junge Talente an der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte und Lösungen für Automobilelektronik und Künstliche Intelligenz. Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Wachstumsthema Elektromobilität jetzt eine weitere wichtige Aufgabe haben. Ein großartiges Signal für den Standort Dresden.“

Von Heiko Weckbrodt