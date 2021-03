Dresden

Nach dem die Testpflicht an Schulen durch das Oberverwaltungsgericht in Bautzen bestätigt worden ist, hat sich Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zufrieden gezeigt. „Das ist eine ganz wichtige Entscheidung für den Schulbetrieb. Wir sehen uns in unserer Rechtsauffassung bestätigt und werden den Schulbetrieb nach Ostern entsprechend vorbereiten“, erklärte der Minister.

Nach den bisherigen Plänen für die Zeit nach Ostern sollen Kitas und Schulen trotz Inzidenzwerten über 100 geöffnet bleiben können, wenn sich Personal und Schüler zweimal wöchentlich testen lassen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach im Bundestag von einem guten Maß an Sicherheit bei zweimaligen Tests. Piwarz betrachtet die Tests als Übergangslösung bis beispielsweise das Voranschreiten der Impfkampagne für mehr Schutz vor Infektionen sorgt. Zudem betonte der Minister zuletzt in einer Videokonferenz mit dem Ministerpräsidenten, Schülern, Eltern und Medizinern am Dienstagabend, dass trotz der Tests kein Leichtsinn aufkommen darf und die Hygieneregeln weiterhin eingehalten werden müssen.

Testpflicht seit einer Woche

In Sachsen besteht seit 17. März Testpflicht an weiterführenden Schulen, strenggenommen ist es ein Betretungsverbot für nicht getestete Personen. Dabei sollen von Schülern einmal und vom Personal zweimal wöchentlich Selbsttests erfolgen. Die Ausrüstung stellt der Freistaat zur Verfügung.

Nach den Osterferien soll die Testpflicht möglicherweise auch auf die Grundschulen ausgeweitet werden. Für Mitarbeiter in Kindertagesstätten besteht bislang nach Angaben der Stadt keine Testpflicht, für betreute Kinder ebenfalls nicht. Eine Ausnahme bilden hier die Horts, die an Schulen angesiedelt sind. Auch hier könnte es Änderungen geben.

Die Karte zeigt die Kitas (rotes Dreieck) und Schulen (roter Punkt) in Dresden, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie von Quarantänefällen betroffen sind. Quelle: screenshot

Im Zeitraum vom 15. bis 21. März 2021 wurden an den öffentlichen Schulen sachsenweit 81 neue Corona-Infektionen bei Lehrerinnen und Lehrern sowie 459 bei Schülerinnen und Schülern gemeldet. Diese Schulen wurden in der Zeit von mehr als 413 000 Schülern besucht.

Kultusminister Piwarz, aber auch Landräte aus dem Erzgebirge oder dem Landkreis Meißen verweisen immer wieder darauf, dass Schulen nicht die Treiber der Pandemie sind. Es gibt allerdings auch Epidemiologen, die die Schulöffnung als einen Grund für das Anschwellen der dritten Welle betrachten.

1760 Quarantänefälle aktuell in Dresden

Die Stadt Dresden informiert ständig über die Coronalage in Kinder- und Bildungseinrichtungen in der Landeshauptstadt. Demnach gab es am Mittwoch, 24. März, in 27 Kitas 741 Quarantänefälle. In 37 Schulen waren es 1019 Fälle. In der Summe sind das 1760 Fälle, eine Woche davor waren es insgesamt 1713 Fälle. Trotz Testpflicht zeigen die Zahlen damit lediglich einen geringfügigen Anstieg von knapp 3 Prozent.

Am Dienstag vergangener Woche, am 16. März und damit einen Tag vor der Testpflicht, waren in 23 Kitas 875 Quarantänefälle registriert. Am Montag vor zwei Wochen waren es in 23 Kitas 728 Quarantänefälle. Und vor drei Wochen waren es in 16 Kindertagesstätten 350 Quarantänefälle und vor einem Monat, am 22. Februar, in zwölf Kitas 253 Fälle.

Für 29 Schulen gab die Verwaltung am 16. März 838 Quarantänefälle an. In 19 Schulen waren es am 8. März, dem Montag in der Woche davor 562 Quarantänefälle. Am 1. März hatte die Stadt in sieben Schulen 120 Fälle und in der Woche davor, am 22. Februar, in sechs Schulen 152 Quarantänefälle registriert. Unter den Schulen führt die Stadtverwaltung auch die an Grundschulen angesiedelten Horte auf. Zudem sind bei den Schulen auch alle privat- oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen enthalten.

In den Coronazahlen der Stadt werden nur die Quarantänefälle genannt, sollte es unter den Personen aus der jeweiligen Einrichtung Infizierte geben, wären diese darin enthalten. Die Stadt verweist darauf, dass sie aus Datenschutzgründen keine Angaben zu den Coronainfizierten machen könne. Zudem gibt es mehrere Einrichtungen in denen die Zahl der Betroffenen aktuell noch ermittelt wird. Seit Montag gibt es für alle Schüler in Sachsen zumindest teilweise wieder Präsenzunterricht.

Die derzeit betroffenen Einrichtungen (Stand: 24. März 2021, 14 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle in Kitas in Dresden Kita Schützenhofstraße 25 Fälle (bis 25. März) Kita Sonnenschein Zahlen in Ermittlungen Gompitzer Spatzennest 20 Fälle (bis 1. April) Kita Am Westhang 24 Fälle (bis 31. März) Kita „Fröhliche Strolche“ Zahlen in der Ermittlung Kita Sonnenkäferland 46 Fälle (bis 1. April) Kita Entdeckerkiste 37 Fälle (bis 26. März) Kita „Ein Haus für fröhliche Kinder“ 27 Fälle (bis 7. April) Kita Hennersdorfer Weg 39 Fälle (bis 26. März) Kita Naseweis 27 Fälle (bis 29. März) Kinderhaus Leubnitz Zahlen in der Ermittlung Kita „Am Lehmberg 28“ 68 Fälle (bis 31. März) Kita Finsterwalder Str. 6 Fälle (bis 26. März) Kinderhaus Sonnenschein 80 Fälle (bis 24. März) Kita Geisingstraße 48 Fälle (bis 24. März) Fröbel-Kinderhaus 45 Fälle (bis 2. April) Kita Sonnenkäfer Zahlen in der Ermittlung Kita Dobritzer Kinderland 27 Fälle (bis 29. März) Kinderkrippe „Jessener Straße 40e“ 32 Fälle (bis 30. März) Kita Pat’s Dahlienheim 22 Fälle (bis 26. März) Kita „Haus Dreikönigskinder“ Zahlen in der Ermittlung Kita „Alaunkids“ 37 Fälle (bis 2. April) Kinderkrippe am Alaunplatz 31 Fälle (bis 31. März) AWO KIZ Langebrück 36 Fälle (bis 2. April) Bühlauer Waldwichtel Zahlen in der Ermittlung Haus der Kleinen Entdecker Zahlen in der Ermittlung Kita Hochlandsterne 39 Fälle (bis 31. März) Kita am Elbhang 39 Fälle (bis 2. April) Quelle: Stadtverwaltung

Quarantänefälle in Schulen in Dresden 25. Grundschule 56 Fälle (bis 31. März) 37. Grundschule 59 Fälle (bis 30. März) Integrativer Hort „Fröbelstraße“ 18 Fälle (bis 29. März) Grundschule Naußlitz 24 Fälle (bis 29. März) 44. Grundschule 72 Fälle (bis 31. März) 50. Grundschule 23 Fälle (bis 29. März) 63. Grundschule 28 Fälle (bis 29. März) 68. Grundschule 85 Fälle (bis 5.April) 59. Grundschule 22 Fälle (bis 29. März) 85. Grundschule 26 Fälle (bis 24. März) 88. Grundschule 47 Fälle (bis 29. März) 89. Grundschule 28 Fälle (bis 5. April) 92. Grundschule 87 Fälle (bis 26. März) 93. Grundschule 24 Fälle (bis 25. März) 95. Grundschule (Hort) 24 Fälle (bis 24. März) 113. Grundschule 25 Fälle (bis 1. April) 122. Grundschule 33 Fälle (bis 26. März) 129. Grundschule (Hort) 86 Fälle (bis 1. April) Grundschule Cossebaude 23 Fälle (bis 26. März) Oberschule Weixdorf Zahlen in der Ermittlung 56. Oberschule „Am Trachenberg“ Zahlen in der Ermittlung 66. Oberschule Zahlen in der Ermittlung Oberschule Pieschen 14 Fälle (bis 31. März) Förderschule Robinsonschule 7 Fälle (bis 1. April) Förderzentrum Lernen „Am Leutewitzer Park“ 33 Fälle (bis 31. März) Förderzentrum „Prof. Fetscher“ Zahlen in der Ermittlung Janusz-Korczak-Schule 20 Fälle (bis 30. März) CSW Christliches Sozialwerk 34 Fälle (bis 30. März) Gymnasium Cotta 10 Fälle (bis 1. April) Gymnasium Dreikönigschule 2 Fälle (bis 29. März) Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Vitzthum-Gymnasium 14 Fälle (bis 1. April) IBB gGmbH Dresden Gymnasium 29 Fälle (31. März) BSZ Elektrotechnik 18 Fälle (bis 2. April) WAD Bildungsakademie GmbH 12 Fälle (bis 26. März) IBB gGmbH Berufsfachschule Sozialwesen 12 Fälle (bis 31. März) Quelle: Stadtverwaltung

