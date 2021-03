Dresden

In Dresden gilt von Mittwoch an in allen weiterführenden Schulen eine Testpflicht für Schüler und Lehrer. „Heute erfolgt durch ein Transportunternehmen die Anlieferung der Selbsttests für alle weiterführenden staatlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft der Landeshauptstadt Dresden“, erklärte die Sprecherin des Landesamtes für Schule und Bildung in Dresden, Petra Nikolov, gegenüber DNN. Am Vortag war bereits bekannt geworden, dass die Schulen die Ausrüstung für die Selbsttests abholen sollen.

Die Karte zeigt die Standorte der Kindereinrichtungen (rotes Dreieck) und der Schulen (roter Punkt) in Dresden, in denen es im Zusammenhang mit der Coronapandemie Quarantänefälle gibt. Quelle: Screenshot

Die Selbsttest kommen ab Mittwoch an allen weiterführenden Schulen, also Gymnasien und Oberschulen, bei den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und dem weiteren pädagogischen Personal zum Einsatz. In dieser Woche erfolge ein einmaliger Selbsttest. Damit setze die Testpflicht ein, ergänzte Nikolov.

Möglicherweise eingeschränkte Betreuung

Die Selbsttests werden in der Schule unter Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt. Wenn Schüler oder Eltern weder der Testung an der Schule zustimmen würden, noch eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtbestehen einer Infektion oder ein anderweitiges aktuelles negatives Testergebnis vorlegen, dann sei eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich.

Die Kinder oder Jugendlichen müssten die Lernzeit zu Hause verbringen und würden mit Lernaufgaben versorgt. „Mit einer vollumfänglichen Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte, wie zu Zeiten der Schulschließungen oder wie im Präsenzunterricht, kann nicht gerechnet werden“, erklärte Nikolov.

Lasse sich eine Lehrkraft nicht testen, meldet das die Schulleitugn dem Landesamt, dass „den Sachverhalt prüft“. Später erklärte Kultusminister Christian Piwarz vor der Presse, er hoffe auf eine breite Beteiligung der Lehrer. Es gehe um „einfache Tests“, die keinen Eingriff in die persönliche Unversehrtheit bedeuten würden. Er wolle nicht mit dienstrechtlichen Schritten drohen. Möglichkeiten gebe es aber, dies sei geprüft worden.

Ab kommender Woche gelte die Testpflicht auch für Lehrer in Grundschulen. Für die Zeit nach Ostern sei auch eine Testpflicht für Grundschulkinder eine Möglichkeit.

Für Mitarbeiter in Kindertagesstätten besteht nach Angaben der Stadt keine Testpflicht, für betreute Kinder ebenfalls nicht.

Mehr als 1700 Quarantänefälle

Die Zahl der Quarantänefälle an Schulen und Kitas ist innerhalb einer Woche wieder deutlich gestiegen. Das geht aus den Daten der Stadt hervor.

Nach den Angaben der Verwaltung, die täglich über die aktuellen Stand informiert, waren am Dienstag in 23 Kitas 875 Quarantänefälle registriert. Am Montag vor einer Woche waren es in 23 Kitas 728 Quarantänefälle. In der Woche davor waren es in 16 Kindertagesstätten 350 Quarantänefälle und vor drei Wochen in zwölf Kitas 253 Fälle.

Für 29 Schulen gab die Verwaltung am Dienstag 838 Quarantänefälle an. In 19 Schulen waren es am Montag vor einer Woche 562 Quarantänefälle. Am 1. März hatte die Stadt in sieben Schulen 120 Fälle und in der Woche davor in sechs Schulen 152 Quarantänefälle registriert. Unter den Schulen führt die Stadtverwaltung auch die an Grundschulen angesiedelten Horte auf. Zudem sind bei den Schulen auch alle privat- oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen enthalten.

In den Coronazahlen der Stadt werden nur die Quarantänefälle genannt, sollte es unter den Personen aus der jeweiligen Einrichtung Infizierte geben, wären diese darin enthalten. Die Stadt verweist darauf, dass sie aus Datenschutzgründen keine Angaben zu den Coronainfizierten machen könne. Zudem gibt es mehrere Einrichtungen in denen die Zahl der Betroffenen aktuell noch ermittelt wird. Seit Montag gibt es für alle Schüler in Sachsen zumindest teilweise wieder Präsenzunterricht.

Die derzeit betroffenen Einrichtungen (Stand: 16. März 2021, 18 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle in Kitas in Dresden Kita Schützenhofstraße 25 Fälle (bis 25. März) Kinderzentrum Cossebaude Zahlen in der Ermittlung Kita (Leutewitzer Str. 19a) 102 Fälle (bis 18. März) Kita Naußlitzer Gartenkinder 27 Fälle (bis 19. März) Kita Entdeckerkiste Zahlen in der Ermittlung Kita Coschütz 31 Fälle bis (16. März) Kita „Hennersdorfer Weg“ 19 Fälle (bis 19. März) Kita Schatzinsel DRK 36 Fälle (bis 16. März) Kita „Dresdner Spielkiste“ 97 Fälle (bis 23. März) Kinderhaus krea(k)tiv 35 Fälle (bis 19. März) Kinderhaus Sonnenschein 80 Fälle (bis 24. März) Kita Meilensteine 24 Fälle (bis 22. März) Kita Geisingstraße 48 Fälle (bis 24. März) Fröbel-Kinderhaus 19 Fälle (bis 19. März) Kita Lowi 25 Fälle (bis 18. März) Kita Gänseblümchen 72 Fälle (bis 22. März) Kita Unterm Schirm 17 Fälle (bis 22. März) Kita Pat’s Dahlienheim 73 Fälle (bis 26. März) Kita Hauptstraße 26a 62 Fälle (bis 16. März) Kita „Haus Dreikönigskinder“ 33 Fälle (bis 20. März) Kita (Fidelio-F.-Finke-Str.) Zahlen in der Ermittlung Kita AWO KIZ Langebrück 19 Fälle (bis 25. März) Quelle: Stadtverwaltung

Quarantänefälle in Schulen in Dresden 12. Grundschule (Hort) 23 Fälle (bis 23. März) 35. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 43. Grundschule 27 Fälle (bis 18. März) 49. Grundschule 30 Fälle (bis 18. März) 62. Grundschule (Hort) 18 Fälle (bis 19. März) 68. Grundschule 33 Fälle (bis 25. März) 70. Grundschule 59 Fälle (bis 19. März) 85. Grundschule 26 Fälle (bis 24. März) 88. Grundschule 26 Fälle (bis 26. März) 91. Grundschule 28 Fälle (bis 22. März) 92. Grundschule 111 Fälle (bis 26. März) 93. Grundschule 99 Fälle (bis 25. März) 95. Grundschule 24 Fälle (bis 24. März) 113. Grundschule 51 Fälle (bis 23. März) 122. Grundschule 55 Fälle (bis 19. März) 129. Grundschule (Hort) 17 Fälle (bis 22. März) 135. Grundschule (Hort) 25 Fälle (bis 23. März) Grundschule Cossebaude Zahlen in der Ermittlung Grundschule Schönfeld 24 Fälle (bis 19. März) Hutbergschule Grundschule Weißig 28 Fälle (bis 22. März) Montessorischule Huckepack 30 Fälle (bis 23. März) Förderzentrum Makarenko 16 Fälle (bis 22. März) Janusz-Korczak-Schule 7 Fälle (bis 19. März) Gymnasium Klotzsche 4 Fälle (bis 17. März) Gymnasium Bürgerwiese 3 Fälle (bis 22. März) BSZ Elektrotechnik 43 Fälle (bis 22. März) WBS Trainingschulen Zahlen in der Ermittlung AFBB Berufsschule (Güntzstr. 1) Zahlen in der Ermittlung Quelle: Stadtverwaltung

Von Ingolf Pleil