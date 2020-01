In diesen Dresdner Stadtteilen leben die meisten Schuldner

Dresden

In Dresden ist jede 11. Person ab 18 Jahre verschuldet. Das sind rund 42.000 Menschen und damit ein Anteil von 9,2 Prozent an der Bevölkerung. Mit dieser Quote liegt die Landeshauptstadt knapp unter dem sächsischen Durchschnitt von 9,8 Prozent. In der gesamten Bundesrepublik sind 10 Prozent der Einwohner überschuldet.

Diese Zahlen legte jetzt die Creditreform Dresden Aumüller KG mit dem Schuldenatlas 2019 vor. 2018 lag die Schuldnerquote noch bei 9,3 Prozent, 2017 betrug der Wert 9,4 Prozent. Die Zahl der Betroffenen ist in den vergangenen beiden Jahren um 900 gesunken.

Was heißt eigentlich Überschuldung ?

Davon spricht man, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen weder sofort noch in absehbarer Zeit begleichen kann und ihm zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Kurz gesagt: Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen.

Überschuldung ist nicht zu verwechseln mit Verschuldung – hier kann der Betroffene seine Schulden sofort oder zukünftig zum Beispiel mit einer Ratenzahlung begleichen.

Welche Gründe gibt es für Verschuldung?

„In den vergangenen Jahren haben sich die Gründe für Überschuldung unterschiedlich entwickelt“, sagt Thomas Schulz, Prokurist von Creditreform Dresden. „Während sich die Arbeitslosigkeit als Hauptgrund durch die große Nachfrage am Arbeitsmarkt deutlich reduziert hat, kommen immer mehr Verbraucher durch Erkrankung, Sucht, Unfall, unwirtschaftliche Haushaltsführung und längerfristige Niedrigeinkommen in die Schuldnerfalle.“

Welchen Einfluss haben die Mieten auf Verschuldung?

Armut und Überschuldung seien auch Ausdruck und Folge der seit Jahren drastischen Miet- und Immobilienpreisentwicklung, sagt Schulz. „Wohnen ist zumindest in Großstädten wie Dresden zum Armutsrisiko, in jedem Fall zum Überschuldungsrisiko geworden.“

Wie wirken sich die Anzeichen einer Rezession aus?

Noch nicht. „Der leichte Rückgang der Überschuldungszahlen zeigt, dass der deutlich spürbare Negativtrend in Wirtschaft und Konjunktur noch nicht bei den Verbrauchern angekommen ist“, so der Prokurist. Die meisten Verbraucher hätten sich im vergangenen Jahr über weiterhin stabile und günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen freuen können. Die Kauflaune der Konsumenten stabilisiere aktuell die Konjunktur und vermeide eine Rezession.

Gibt es eine Altersarmut?

Laut Schulz sind knapp 3 Prozent der über 70-Jährigen überschuldet. Das klingt wenig, aber: „Die Verschuldungsquote hat sich in dieser Altersgruppe seit 2013 verdreifacht.“ Überschuldung ist eher ein Problem der jüngeren Generationen. Deutschlandweit sind 12,1 Prozent der Personen von 18 bis 30 Jahre hoch verschuldet. Während 7,7 Prozent der Frauen als überschuldet gelten, sind es 12,5 Prozent der Männer.

In welchen Stadtteilen leben besonders wenige Schuldner?

Spitzenreiter ist und bleibt die Ortschaft Langebrück: Hier ist mit einer Quote von 3,38 Prozent nur jeder 30. verschuldet. Die Quote sinkt in Langebrück seit 2015 von damals 4,43 Prozent, 2018 waren es 3,56 Prozent. Es folgt die Ortschaft Weixdorf mit 3,87 Prozent, danach kommt das Gebiet Loschwitz/ Pillnitz mit 4,64 Prozent.

Dahinter: Bühlau/Weißer Hirsch (4,89 %); Striesen/Blasewitz (5,07 %); Plauen (5,09 %); Gompitz/ Steinbach (5,32 %); Zschertnitz/Mockritz (5,55 %); Klotzsche/Hellerau (5,63 %); Weißig/Schönfelder Hochland (5,85 %); Gruna/Seidnitz (6,42 %); Coschütz/Gittersee (6,46 %); Luga/Meußlitz (6,68 %); Tolkewitz/Laubegast (7,28 %); Johannstadt (7,43 %); Südvorstadt (7,8 %).

Die Stadtteile mit den wenigsten (blau, in Prozent) und den meisten (rot) Schuldnern. Quelle: Alexander Eylert

Und wo wohnen besonders viele Schuldner?

Schlusslicht ist seit 2017 der Stadtteil Pieschen, hier ist jede 5. Person verschuldet, die Quote liegt bei 20,25 Prozent. Immerhin ein Rückgang von 0,41 Prozent im Vergleich zu 2018 und laut Schulz insbesondere auf den Neubau von Wohnungen in dem Viertel zurückzuführen. Einkommensstarke Mieter ziehen in die nicht billigen Neubauwohnungen.

In Gorbitz liegt die Quote bei 18,96 Prozent, in Prohlis bei 18,17 Prozent. Auch deutlich über dem Durchschnitt: Niedersedlitz (12,83 %); Reick (11,98 %); Friedrichstadt/Altstadt (11,52 %); Löbtau (11,45 %), Kaditz/Mickten/Übigasu (11,34 %); Äußere Neustadt (11,18 %); Strehlen/ Leubnitz (11,01 %); Briesnitz/Leutewitz (9,93 %); Trachau (9,75 %); Innere Neustadt (9,57 %).

In welchem Stadtteil ist die Quote deutlich gestiegen?

In Gorbitz. Hier lag die Quote 2018 noch bei 18,47 % und damit um 0,49 Prozentpunkte niedriger als in diesem Jahr. Ein Zuwachs von 0,28 Prozent hat Creditreform für den Stadtteil Südvorstadt registriert. Am deutlichsten gesunken ist die Quote in Kaditz/Mickten/Übigau – um 0,46 Prozentpunkte.

Welcher Stadtteil nimmt die beste Entwicklung?

Die Äußere Neustadt. Hier lag die Quote 2005 bei 17,16 Prozent, das war damals der vorletzte Platz vor Pieschen (24,56 %). Es gibt kein Stadtviertel, in dem seit 2015 die Quote der verschuldeten Personen niedriger lag als jetzt.

Wie sieht es in den anderen beiden sächsischen Großstädten aus?

Chemnitz (11,9 %) und Leipzig (12,8 %) sind im landesweiten Vergleich die Schlusslichter. Leipzig weist immerhin ein Sinken der Überschuldeten auf, während in Chemnitz ein Anstieg zu verzeichnen ist. Primus im Freistaat ist der Landkreis Bautzen, hier ist nur jeder 12. verschuldet. In Leipzig ist es dagegen jeder 7.

Wo finden Betroffene Hilfe?

Schuldnerberatung bieten zum Beispiel an: AWO Schuldner- und Insolvenzberatung: Herzberger Straße 24/26, Telefon 2729084/2729086, E-Mail: sb.prohlis@awo-sonnenstein.de; Leipziger Straße 97, Telefon: 8588118/8487882; E-Mail: sb.pieschen@awo-sonnenstein.de; Kesselsdorfer Straße 106, Telefon: 50083737/50083738, E-Mail: sb.gorbitz@awo-sonnenstein.de; Caritasverband für Dresden e. V.: Schweriner Straße 27, Telefon: 4984715/4984815, schuldnerberatung@caritas-dresden.de; Gemeinnützige Gesellschaft Striesen-Pentacon e. V.: Schandauer Straße 60, Telefon: 3122414 / 3122421 / 3122422 / 3122425 / 3122429, E-Mail: schuldnerberatung@striesen-pentacon.de

Von Thomas Baumann-Hartwig