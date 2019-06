Dresden

Zahlreiche Seniorenresidenzen in Dresden bieten nicht nur älteren Menschen ein Zuhause: Auch ihre Haustiere finden dort einen Ort, um ihren Lebensabend zu verbringen. In vielen Einrichtungen ist es nach Absprache erlaubt, dass die Bewohner ihre tierischen Begleiter dorthin mitnehmen.

In manchen Fällen übernehmen die Angestellten sogar die Betreuung der Tiere, wenn Herrechen oder Frauchen dazu nicht mehr in der Lage sind. Die Internetseite Seniorenportal.de listet einige Altenheime auf, in denen Haustiere willkommen sind. Hier finden Sie eine Auswahl:

Von RND/mot