Dresden

Die zusätzlichen Millionen des Landes für den Bau von Kitas und Schulen fließen in Dresden in Großprojekte. Darüber haben die Stadträte jetzt entschieden.

108,4 Millionen hat der Freistaat bei der Fortsetzung eines Förderprogramms für die Kreisfreien Städte bereitgestellt, davon entfallen 32,4 Millionen auf die Landeshauptstadt. 61,2 Millionen fließen nach Leipzig und 14,7 Millionen Euro nach Chemnitz.

Sondersitzung für Ausschuss

Am Mittwochabend hat sich der Bildungsausschuss des Stadtrats bei einer Sondersitzung auf die konkrete Verteilung verständigt, am Donnerstag stimmte der Stadtrat dem zu.

2,4 Millionen Euro sollen in den geplanten Bau einer neuen Kindertagesstätte am Dörnichtweg in Dresden-Klotzsche investiert werden. Das Projekt wird derzeit mit Gesamtkosten von 4,8 Millionen Euro veranschlagt. Die Mittel könnten ab 2023 abfließen.

Die übrigen Gelder in Höhe von rund 30 Millionen Euro sind für den Schulbau vorgesehen. Die Stadt will sie nach der Schülerzahl zwischen Schulen in Trägerschaft der Stadt und von freien Trägern verteilen. Demnach kommen 23,7 Millionen kommunalen Schulbauvorhaben zugute und 6,3 Millionen Euro stehen für freie Träger zur Verfügung.

Sieben Millionen Euro steckt die Stadt in den geplanten Neubau für das LEO-Gymnasium in Seidnitz und 16,6 Millionen in den geplanten Bau für das Berufliche Schulzentrum „Franz Ludwig Gehe“ an der Freiberger Straße. Beide Projekte gehören zu den größten Vorhaben der Stadt, Baustart soll jeweils im Mai 2023 sein. Das Gehe-BSZ soll zum Schuljahr 2024/25 und das LEO-Gymnasium im August 2025 fertig sein.

Die Gelder für die freien Träger sind für Sanierung und Ersatzneubau von zwei Turnhallen des Omse e.V. (1,5 Millionen Euro) und den Schulneubau der Kulturwerkschule GmbH an der Leipziger Straße (4,7 Millionen Euro) vorgesehen.

Nachrücker für Förderliste

Bei den kommunalen Schulen werden die 12. und die 49. Grundschule sowie der Schulbau am Schilfweg als Nachrücker in die Liste aufgenommen, die bis Ende des Monats dem Freistaat vorgelegt werden muss. Sollte es bei den anderen Projekten zu Veränderungen kommen, könnten diese Vorhaben sofort vom Geldsegen profitieren, ohne dass neue Entscheidungen nötig sind.

Auf Wunsch des Bildungsausschusses soll der Oberbürgermeister prüfen, ob freien Trägern Gelegenheit gegeben werden kann, noch bis Ende des Monats Förderanträge zu stellen. Darin könnte beispielsweise die Semperschule (Oberschule) enthalten sein.

Nach den Angaben von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser kann mit den Fördermitteln des Landes der geplante Einsatz von Geldern der Stadt bei den Projekten ersetzt werden. „Die frei werdenden Gelder stehen aber nicht für zusätzliche Vorhaben zur Verfügung“, fügte der CDU-Politiker hinzu. Die Stadt, die jährlich etwa 100 Millionen Euro in den Schulbau investieren muss, um Sanierungsstau und Neubaupläne zu bewältigen, habe viele andere Projekte schon geplant, die dann von dem Geld profitieren könnten. So stünden in den nächsten Jahren unter anderem die Sanierung des Beruflichen Schulzentrums in Altroßthal genauso an wie der Turnhallenbau an der 49. Grundschule, der Neubau für das Bertolt-Brecht-Gymnasium oder die jetzt auf den Weg gebrachte Oberschule auf der Cockerwiese.

Verhandlung um Mittelverteilung

Da es dabei immer um viel Geld geht, will Donhauser mit Chemnitz und Leipzig über die Verteilung der Landesmittel beraten. Derzeit werden sie nach der Entwicklung der Kinderzahlen in den vergangenen zehn Jahren vergeben. Die größere Dynamik in Leipzig führt dazu, dass auch der größte Anteil des Geldes in die Messestadt fließt.

Bei Fördertöpfen für die Großstädte fließen üblicherweise aufgrund der Einwohnerzahlen 40 Prozent nach Dresden, etwa ebensoviel nach Leipzig und 20 Prozent nach Chemnitz. Donhauser will sich daran orientieren und erreichen, dass künftig der Sanierungsstau wieder stärker berücksichtigt wird. Kommende Woche gibt es dazu in Leipzig ein erstes Gespräch mit seinen Amtskollegen.

Von Ingolf Pleil