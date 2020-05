In die Jahre gekommen: Deshalb wird im Hörsaalzentrum der TU Dresden gebaut

Dresden

Coronabedingte Stille im Audimax, stattdessen lassen’s die Bauleute nebenan in den Seminarräumen gründlich krachen. Im Container draußen türmt sich der Schutt. Bereits seit einigen Wochen klotzen die Arbeiter im Hörsaalzentrum der Technischen Universität ( TU) an der Bergstraße kräftig ran – um die nach inzwischen 22 Jahren verschlissene Haustechnik zu erneuern.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Das Gebäude mit der markanten riesigen Glasfassade und Sachsens größtem Hörsaal war 1998 eröffnet worden – und ist seither eine der zentralen Einrichtungen auf dem Campus der Dresdner Hochschule. Doch die Zeit hat inzwischen ihre Spuren an dem Bau mit der offengelegten Stahlskelettkonstruktion hinterlassen. „Die komplexen haustechnischen Anlagen, insbesondere in den Haustechnikzentralen, haben trotz fortlaufender Wartung seit Beginn des Betriebes ihre normale Nutzungszeit überschritten und sind verschlissen“, erklärt Tobias Lorenz vom für die Gebäude der Uni zuständigen Sächsischen Immobilienbaumanagement (SIB).

Weitere DNN+ Artikel

Entscheidung, Technik auszutauschen, schon vor Coronakrise getroffen

Deshalb wird nun gehandelt. Die alte Technik fliegt raus und wird durch neue Anlagen ersetzt. Außerdem wird im Südflügel des Gebäudes der Brandschutz erneuert. Die großen Hörsäle des im Mittelteil des Gebäudes sind laut Tobias Lorenz von den Bauarbeiten nicht direkt betroffen – könnten also weiter genutzt werden, wenn der Lehrbetrieb an der TU wegen Corona gegenwärtig nicht ohnehin ruhen würde.

Die Entscheidung, die marode Technik auszutauschen, war schon vor der Coronakrise getroffen worden und konnte trotz der Einschränkungen wie geplant gestartet werden. Und die Handwerker werden noch einige Monate beschäftigt sein. Die Fertigstellung der Arbeiten ist für Februar 2021 vorgesehen. Die neue Heizzentrale, die für die nötige Wärme im Gebäude sorgt, soll bereits bis zum Beginn des letzten Quartals in Betrieb genommen werden – damit die Studenten und Lehrkräfte nicht frieren müssen.

Freistaat investiert drei Millionen Euro

Unterm Strich investiert der Freistaat jetzt drei Millionen Euro in das Hörsaalzentrum. Schon in den vergangenen Jahren waren in dem Bau immer wieder größere und kleinere Reparaturen und Anpassungen vorgenommen worden – beispielsweise um neuen technischen Vorgaben oder gesetzlichen Regeln gerecht zu werden. „Die damit verbundenen Aufwendungen liegen jährlich für ein Gebäude dieser Größe im fünf- bis sechsstelligen Bereich“, erklärt Tobias Lorenz vom SIB.

Das Auditorium maximum, kurz Audimax, verfügt über fast 1000 Sitzplätze. Darüber hinaus befinden sich noch drei weitere große Hörsäle mit Kapazitäten zwischen 450 und 600 Sitzplätzen, zwei kleinere Säle und fast ein Dutzend Seminarräume in dem Gebäude. Hinter dem Bau stecken die Münchner Architekten Klein & Sänger, die auch den nicht minder markanten 2010 errichteten Neubau der Chemischen Institute und fürs Wasserwesen direkt neben dem Hörsaalzentrum entwarfen.

Von Sebastian Kositz