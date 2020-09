Überleben in Corona - In der Scheune Dresden wurde über die Zukunft der Kultur in Sachsen debattiert

Bei einer Debatte in der Scheune unterhielten sich etablierte Spitzenkräfte der Kulturlandschaft über die Bewältigung der Krise. Am Ende des Abends steht die Vorahnung: Der harte Teil kommt erst noch. Vor allem für kleine Initiativen.