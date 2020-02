Ein neues Zuhause in der Dresdner Zigarettenfabrik

Georg A. Jasmatzi gründete seine Tabakfirma als kleines Handwerksunternehmen im Jahr 1880, das zunächst an der Waisenhausstraße ansässig war.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgten die Produktionsgebäude an der Ecke der Gottleubaer und Glashütter Straße sowie an der Ecke der Gottleubaer und Schandauer Straße. Zudem wandelte Jasmatzi sein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um.

Die Jasmatzi-AG geriet finanziell in die Abhängigkeit des American Tobacco Unternehmens, beherrschte jedoch einen beachtlichen Teil der Branche in Dresden.

Während der NS-Diktatur befand sich im Produktionsgebäude an der Gottleubaer Straße/Schandauer Straße ein Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg, das die Nationalsozialisten im November 1944 einrichteten. Etwa 500 Gefangene – vor allem jüdische Menschen aus Polen – mussten hier Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie leisten.

Das nach 1945 enteignete und verstaatlichte Unternehmen gehörte ab 1959 zum VEB Vereinigte Zigarettenfabriken Dresden.

Der US-Tabakriese Philip Morris übernahm den VEB Vereinigte Zigarettenfabrik Dresden im Jahr 1990.

Im Mai 2017 verkaufte der Konzern zwei Gebäude an einen privaten Investor.

Im Sommer 2019 verlagerte sich die Produktion der Ost-Zigarette nach Krakau in Polen und nach Kutná Hora in Tschechien. Nur noch einige Büros blieben an dem Standort zurück.