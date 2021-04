In Klotzsche ging man nach 1945 rigoros gegen Typhus vor

Dresden

Krankheiten waren kurz nach Kriegsende in dem Land, was von Deutschland übrig geblieben war, ein Problem. Deshalb wurde im Februar 1946 in der Sowjetischen Besatzungszone eine Typhus-Zwangsschutzimpfung der Bevölkerung durchgeführt, auch in der, damals noch eigenständigen, Stadt Klotzsche, wie Veröffentlichungen in der Ortszeitung „Amtliche Nachrichten“ und im „Anzeigenbote“ vom 27. Februar 1946 beweisen.

„Und zum Schluß immer wieder: Sauberkeit“

So wurde vermerkt, dass eine solche Impfung eine „pflichtmäßige“ sei und jeder danach einen Impfschein bzw. Impfbefreiungsschein erhalte, „der bei einer künftigen Empfangnahme der Lebensmittelkarten vorzulegen ist“. Zwar schütze eine solche Impfung nicht völlig gegen Typhus, sie setze aber die Zahl der Erkrankungen sehr stark herab und vermindere vor allem die Heftigkeit des Verlaufs. Eingeräumt wurde, dass man nicht alle Menschen impfen könne. Wer an einer fieberhaften Krankheit leide, bleibe außen vor.

Auch bedeute die Schutzimpfung nicht das Ende der Epidemie. Wichtig seien auch andere Maßnahmen, etwa Vorsicht bei der Ernährung oder die Beseitigung von Müll und Unrat. „Und zum Schluß immer wieder: Sauberkeit, vor jeder Mahlzeit Hände waschen.“ Wenn jeder mithelfe, „dann muß es gelingen, noch vor Eintritt des Winters mit der Typhusgefahr fertig zu werden“.

Diese Impfaktion fand in Klotzsche in der Schule Auenstraße, jetzt Gertrud-Caspari-Straße 9, bzw. im Gebäude der sogenannten „Neuen Schule“, Korolenkostraße 6 statt. Siegfried Bannack, Mitglied in der Geschichtswerkstatt Dresden-Nordwest sowie beim Stammtisch Freunde der Geschichte von Klotzsche, erinnert sich: „Dazu wurden in diesem Schulhaus die Klassenzimmer im Erdgeschoss als Arzt- und Spritzenzimmer eingerichtet. Man musste sich der Straßenkleidung entledigen, welche in den auf dem Korridor vorhandenen, nicht abschließbaren Schüler-Garderobenschränken verstaut wurde. Ich war als Zehnjähriger in Begleitung meines Vaters dort. Mir wurde bei der Injektion schlecht und ich drohte umzukippen. In einem Nebenzimmer durfte ich mich wieder erholen. Etwaige Ähnlichkeiten oder Vergleiche mit der Gegenwart sind nicht beabsichtigt, sondern rein zufällig.“

