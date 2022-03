In Dresden werden Unterkünfte in Wohnungen und Hotels knapp

Dresden

In Dresden werden die Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Wohnungen und Hotelzimmern knapp. „Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich aus den Notunterkünften in Wohnungen und Hotels zu überführen. Aber die Zahl der Quartiere ist endlich. So ehrlich muss man sein“, erklärte Kai Schulz, Pressesprecher der Stadtverwaltung, am Mittwoch.

1200 Menschen in Dresden untergebracht

Bis zum Mittag hatte die Landeshauptstadt 1200 Menschen untergebracht und betreut – 600 in Hotels und Wohnungen, 600 in Turnhallen, die als Notunterkünfte genutzt werden. Von den 600 Menschen in den Notunterkünften werden etwa die Hälfte weiterreisen. Die anderen bleiben in Dresden, so Schulz. „Unser Anspruch ist es, den Menschen, die hier bleiben, Unterkünfte in Wohnungen und Hotels zur Verfügung zustellen. Aber wenn die Situation so bleibt, werden Flüchtlinge länger in den Notunterkünften bleiben müssen“, so Schulz.

Die Stadt hoffe auf Steuerung durch den Bund und den Freistaat Sachsen. Bislang seien grenznahe und gut an die Verkehrssysteme angebundene Städte mit einer Vielzahl von Flüchtlingen konfrontiert. Hier müsse schnell eine Verteilung an andere Bundesländer und innerhalb des Freistaats erfolgen. „Sonst stoßen wir an Grenzen.“

Zehn Turnhallen belegt

Dresden hat zehn Turnhallen mit Flüchtlingen belegt und nutzt zwei weitere Turnhallen für die Versorgung der Menschen. Weitere Turnhallen würden jetzt als Notunterkünfte eingerichtet, kündigte der Stadtsprecher an.

Ressourcen in der Verwaltung gebunden

Viele Kriegsflüchtlinge würden in Grenznähe bleiben wollen, um bei Kriegsende schnell wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Diese Situation stelle die Stadt vor Herausforderungen, zumal die Corona-Pandemie mit neuen Höchstwerten und die Impfpflicht personelle Ressourcen in der Verwaltung binden würden, so Schulz.

Wartezeiten im Ankunftszentrum

Das Ankunftszentrum in der Messe Dresden sei in der Lage, 200 Fälle pro Tag zu bearbeiten. In der Messe erhalten Flüchtlinge, die in Dresden bleiben, die Möglichkeit der Registrierung, Beantragung von Sozialleistungen und eine Unterbringung für ein bis zwei Tage. Angesichts des großen Andrangs sei es zu Wartezeiten gekommen, so Schulz. „Die Abläufe müssen sich noch einspielen.“

Vier unbegleitete Minderjährige

Dresden geht davon aus, bei der Verteilung von Flüchtlingen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats die Menschen angerechnet zu bekommen, die die Stadt in eigener Initiative unterbringt. Eigentlich müssten die Flüchtlinge zuerst eine Einrichtung des Freistaats ansteuern, der die Menschen dann auf die Kommunen verteilt. Angesichts des großen Andrangs lässt sich das Verfahren aber nicht praktizieren. Die für vergangene Woche angekündigten 320 Kriegsflüchtlinge wurden nicht vom Freistaat zur Unterbringung an die Stadt übergeben, so Schulz.

An der Zahl der minderjährigen Flüchtlinge hat sich am Mittwoch nichts geändert. Das Jugendamt hat vier 16-Jährige in Obhut genommen.

Von Thomas Baumann-Hartwig